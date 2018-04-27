芝市民卡正式发布 前10万申请者免费办

筹备已久的芝加哥市民卡“城市之匙”（CityKey）经多月试行之后，在4月26日正式发布（图，伊曼纽尔推特）。持卡者不但可享受到身份证件、图书卡和Ventra通勤卡“三卡合一”的便利体验，还可获得最高达五折的文化机构票价和处方药折扣、餐馆消费优惠等多重优惠。芝加哥市书记官瓦伦西亚(Anna Valencia)表示，申请市民卡不查申请者移民身份，无证移民可放心申请。

经过一段试行期，正式发布的芝加哥市民卡除了图书馆借书和通勤卡的功能之外，还增加了衣食住行等多个方面的优惠。例如，享受芝加哥红星足球队（Chicago RedStars）九折门票、芝加哥天空女篮队（Chicago Sky）八折门票，以及芝加哥儿童博物馆（Chicago Children’s Museum）门票立减2元、海军码头（Navy Pier）八折门票等。

伊曼纽尔指出，市民卡新进加入的优惠还有处方药折扣，以及减轻低收入病患的经济负担，让芝加哥市民有病可医、有药可吃。民众可登陆网站：https://www.chicityclerk.com/chicagocitykey/about/citykey-benefits查询所有优惠详情。

前10万名申请者免手续费

瓦伦西亚提醒，市民即日起可登陆网站：https://www.getcitykey.com/提前网上预约申请市民卡或查询申请站点请。首轮市民卡发放活动将于4月30日上午10时至下午7时在肯尼迪·金学院（Kennedy King College）举行，民众也可到现场申请并领取市民卡，地址是： 6301 S. Halsted Street。

根据现行规定，市民卡申请不限年龄，除65岁以上耆老申请免费之外，凡年龄在18至64岁的市民申请市民卡需缴纳10元手续费，18岁以下青少年缴纳5元。瓦伦西亚表示，为鼓励市民申请和使用芝加哥市民卡，前10万名申请市民卡将不收取手续费，先到先得，额满为止。

芝加哥侨报周末–Apr 27, 2018,13:29