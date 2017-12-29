苹果就电池门道歉：让你们失望了

苹果公司28日发表声明，就让前代iPhone运行速度减慢以保护电池稳定性道歉，称“我们知道苹果公司让你们失望了”。苹果周四发表声明，就其备受争议的降低老款iPhone手机速度以保护电池稳定性的决定致歉，表示不会故意缩短任何产品的寿命。同时提出了解决方案，苹果将保修期外的iPhone电池更换价格从从79美元降至29美元，持续时间为1月下旬到2018年12月。

同时，苹果还提出了解决方案。明年开始，对于过保的iPhone 6或之后的手机型号，电池更换费用从原来的79美元降至29美元。并且将在明年早些时候推送一个新的系统更新，使得用户能知道更多有关手机电池的状态信息。

上周苹果公司在一份声明中表示，从去年开始给iPhone 6、iPhone 6s、iPhone SE推送的系统更新中都加入了一项“当电池老化、处于低温、或低电量时平抑来自电池的电量供应”的新特性，这个特性的直接后果就是使iPhone“变慢”。苹果称，在引入这个特性之前，手机可能会在电池状况较差时出于保护手机电子部件的考虑而突然关机。

不过，相当多苹果用户不认可这个解释。有观点认为，苹果公司的软件调整减慢了老款iPhone的运行速度，此举是为了刺激消费者购买价格更高的机型。近日业内传出消息，苹果将下修明年首季销量预估，降幅高达四成，远超市场预期。业内分析称，苹果正面临一场新的公关危机。

苹果“电池门”事件让全世界广大的使用者感到相当不满，许多媒体也认为苹果的处理的方式确实不恰当，许多果粉“信心受创”也展开提告。台湾东森新闻28日报道称，根据媒体统计，美国各地联邦法院已经受理了至少8起诉讼，其中一起诉讼赔偿金高达9990亿美元。而苹果公司市值在今年5月份突破8000亿美元，9990亿美元已经超过苹果市值，假若苹果败诉，将有可能一举把苹果公司告到倒闭。

在声明发布的当日，苹果股票收盘价下跌0.13%，报收171.08美元。

来源：纽约侨报网