见证历史一刻 迎接川普登基

据路透社报道，即将就任美国第45 任总统的川普、夫人梅兰妮亚（Melania Trump）及其家族成员， 19 日在警车开道下，由纽约川普大楼出发，首次搭乘机身印有“美国”的候任总统专机抵达华盛顿， 出席各项就职典礼活动。川普在机场第一次接受军礼迎接，全球屏息以待20 日的就职典礼。

川普在推特上用他的标志性竞选口号写道：“旅程要开始了，我将非常努力地工作和拼搏，使它成为美国人民的一个伟大旅程。我们将一起使美国再度伟大，我对此毫无疑问。”

川普就职前一天，华盛顿进入“特殊状态”

2017 年1 月19 日，美国第45 任总统唐纳德·川普就职典礼的前一日。美国首都华盛顿各处都在为川普的到来做着准备，与平日产生许多不同。

《侨报》记者一天之内在多个地铁站都发现乘客明显多于往日，不管是华盛顿市中心的地铁站还是近郊的地铁站。国家广场（National Mall） 附近宪法大道（Consititution Ave.）等多条主要街道被封，为川普19 日的相关活动和20 日的就职典礼做好准备。街头除行人密度明显加大以外，路边停着的警车、消防车等也明显增多，以备不时之需。

记者看到，白宫北侧的道路已经全被金属栅栏封起来，次日观看川普及随行进入白宫的座位矗立在对面；南侧和平时区别并不大，依然有游人在拍照留念。有民众打出奥巴马总统竞选时的口号“是的我们能”（Yes We can）, 表达对奥巴马的喜爱和留恋。也有川普支持者针锋相对地打出“让美国再次伟大”（Make AmericaGreat Again）的标语，表示对新总统的欢迎。

就职日的主角川普已经在今天上午与家人一起抵达华盛顿。下午，川普、副总统彭斯，及他们的家人在阿灵顿国家公墓向阵亡战士献上花圈。当时，《侨报》记者在林肯纪念堂前的空地上与等待欢迎仪式与音乐会开始的人群一道，在大屏幕上看到了敬献花圈仪式的直播。将近5 时，川普和第一夫人梅兰妮亚·川普来到欢迎音乐会现场，向人群致意；在场民众爆出阵阵欢呼。川普再次表达决心： 将为了所有的人“让美国更伟大”， 尤其是为那些被遗忘的人们。

就职日的前一天，记者遇到的川普反对者并不多，但也不止一次看到。在音乐会现场，甚至有人将数十件写有反对川普口号的T 恤塞在大衣里带入场地，当场摆摊售卖。而在记者采访的川普支持者中，大约有一半表示相信川普会成功实现诺言，振兴美国经济、让美国更伟大；另一半则表现出观望态度，表示“至少现在我信任他，想看看他增加就业、促进经济发展的措施是否有效”。

川普将就职，亚太裔盼望开启新时代

1 月19 日晚间，亚太裔顾问委员会庆贺总统就职的晚宴在位于华盛顿市中心的五月花宾馆举行。近千位宾客参加了这次由亚太裔顾问委员会和全美共和党亚裔全国委员会等合办的晚宴。众议院外交委员会主席埃德·罗伊斯（Ed Royce） 等也出席了晚宴。根据《侨报》记者现场采访，亚太裔官员、活动家们对川普时代的亚太社区发展充满了期待。

据主办方介绍，这次晚宴的参加者来自全美各地，晚宴宗旨是在总统就职前夜以亚洲文化艺术庆祝川普时代开启，表达对川普和彭斯的诚挚祝福。晚宴期间，具有印度、韩国、夏威夷风味的舞蹈表演，中国民乐表演等轮番登场。

川普的高级顾问钟杰生（Jason Chung）在致辞中向全场宾客表示感谢，连称“没有你们就没有川普明天的就职”。

全美多族裔支持川普联盟的韩裔代表丽莎·申（Lisa Shin）在川普的共和党提名大会上曾是极少的亚裔发言者之一，也接受过《侨报》记者采访。

她说，川普的观念是不论族裔， 任人唯贤；受教育程度出色的亚裔群体在川普执政期间一定能迎来新时代。

身为川普亚太裔顾问委员会成员的徐绍钦（Paul Hsu）接受记者采访时表示很荣幸成为川普的亚太裔顾问之一。他透露，曾与川普、彭斯会面，也常常与川普团队讨论亚太裔社区事宜。他认为川普很关心亚太裔社区，听取相关意见也十分耐心。

罗德岛州克兰斯顿市（Cranston）的华裔市长冯伟杰（Allen Fung）则对记者说，川普在竞选和内阁提名中已经体现了对亚太裔的重视，尤其是提名赵小兰为交通部长，令亚太裔尤其是华裔群体欢欣鼓舞，也对即将开启的川普时代充满信心。

美属萨摩亚的国会代表阿玛塔· 雷德维根（Amata Radewagen）表示，川普与彭斯的组合一定会出台许多有益于中小商业者的政策；亚太裔社区里中小商业者人数众多，必将受益。她还告诉《侨报》记者自己也有一半华裔血统。

庆祝晚宴结束时夜色已深；出席宾客中的绝大部分将在20 日当天清晨前往国会附近观看美国第45 任总统川普的就职典礼。

见证历史时刻 华裔挺川团汇聚华盛顿

20 日即第45 任总统川普就职大典之日。今天，之前为支持川普而付出各种努力的华裔挺川者们， 已经汇集于华盛顿，准备见证他们期盼已久的历史时刻。

一位在现场的华裔这样描述， “华盛顿进入总统就职典礼倒计时， 主要建筑物上都悬挂巨型美国国旗和彩带。国会周边很多道路都已禁止车辆通行，各个主要场所都停留很多联邦机构的黑色SUV，警察与便衣警察高强度工作。联合车站很多小商摊在售卖各种庆祝装饰。国会山游人如织，很多明天观礼的团体，着装一致，现场热身。前来领取入场券的各州民众在议员办公大厦起了长队。气温虽凉，但气氛火热。”

美国东部时间下午5 点左右， 打着“MakeAmerica Great Again” 口号的川普支持们，在林肯纪念堂前正在举行庆祝音乐会。接通现场电话，一些在现场的华裔挺川者都非常兴奋。据川普亚太裔顾问团团员之一，北美华裔川普助选团（现变更为PAC“萤火虫”）领袖王湉介绍，今明两天将有很多活动都有华裔出席，“一个是今晚的亚太顾问委员会的晚宴，然后是明天的总统早餐，就职典礼，游行，下午茶以及晚会。”王湉说大家都是分头来带华盛顿，各自活动，“今天川普团队特别给我们提供了VIP 待遇，免费豪华大巴，大约可以搭乘60 人，我们大约有6-7 人同行。还提供了高尔夫球车，对我们非常照顾，很感谢他们。”王湉还说见到不少政要，而每次都有提及，“希望美中友好发展，和平发展，结束冷战态度，不要再互相猜疑，不要设置假想敌，多一些互相合作。”

来源：侨报网