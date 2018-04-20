警惕! 全美爆发大肠杆菌病毒, 密苏里州已有一人感染！这种蔬菜千万不要吃！

卫生官员近日表示，切碎的长叶生菜(Chopped romaine lettuce)会可能与几十种大肠杆菌有关联，冰箱里有这种绿叶蔬菜的人都应该立即扔掉。

据PIX11报道，美国疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention，简称cdc)称，目前还未确定是哪一个种植者、供应商、经销商或品牌，但认定多州都是疫情的源头。到目前为止，受污染的生菜只能追踪到亚利桑那州尤马地区。

美国疾病控制与预防中心表示，买了此种生菜或生菜混合物的消费者不要食用，应该扔掉。其中包括含有此类生菜的沙拉和沙拉混合料。

该机构表示，如果消费者不知道到底自家的生菜是不是这一种生菜，最好的办法就是都不要吃了，然后扔掉。

在商店里买生菜或者在餐馆里吃生菜之前，消费者应该确认其不是来自亚利桑那州尤马地区的。美国疾病控制与预防中心表示，如果不能确定来源，就不要购买或食用。

餐馆和零售商被告知不要供应来自亚利桑那州尤马地区的此类切好的生菜，应该向供应商询问其来源。

美国疾病控制与预防中心表示，目前全美11个州有35人患病，其中22人病情严重，必须住院治疗。其中三名患者出现了肾功能衰竭。目前还没有死亡报告。

已报告病例的州有：宾夕法尼亚州(9人)；爱达荷州(8人)；新泽西州(7人)；康涅狄格州(2人)；纽约(2人)；俄亥俄州(2人)；维吉尼亚州(1人)；华盛顿州(1人)；密苏里州(1人)；密歇根州(1人)；伊利诺斯州(1人)。

这些人都在3月22日到3月31日之间感染，年龄从12岁到84岁不等。

美国疾病控制与预防中心表示，在28人中，有26人在患病前一周吃过该种生菜。

该机构称：“大多数人都说在餐厅吃沙拉，而这种长叶生菜是唯一在沙拉中发现的常见成分。”餐馆报告表示，他们使用了袋装、切碎的长叶生菜做沙拉。

病例的数量可能会增加，因为当一个人患大肠杆菌时，平均需要两到三周的时间才会察觉。

虽然大多数菌株的大肠杆菌是无害的，但也有可能导致严重的疾病。美国疾病控制与预防中心表示，与这种生菜有关的菌种是一种含有毒素的大肠杆菌，可以引起严重的胃痉挛、腹泻和呕吐。

大多数人在食用或饮用被细菌污染的食物后3到4天开始感到不适，但症状开始可能需要10天。病人通常在5到7天内好转。

该机构称，如果腹泻持续超过3天，或伴有高烧、大便出血或大量呕吐，就必须去看医生。

这次的疫情与最近发生在2017年12月的多州大肠杆菌疫情无关。当时有25人患病，1人死亡。

侨报综合–Apr 20, 2018,12:47