订机票 如何最大化省钱！

买机票这件事一直都这么麻烦，而且没有好转的迹象。

据纽约邮报报道，举例来看，美国航空公司(American Airlines)将乘客分为9个不同的客舱，包括专用的礼宾舱——可以首过检票通道，最先登上飞机。此外还包括基本经济舱——最晚登机，且不允许使用高架箱等。

这些所谓的分区服务其实只是航空公司赚钱的办法。这样的拆分可以让航空公司宣传超低价的票务吸引消费者，但事实交易没有听起来的那么好。大多数乘客最终还是要补交上一笔费用，钱不知不觉流入航空公司的口袋。

举些具体的例子，搭乘美联航(United Airlines)的乘客，如果想要提前登机的话，需要花上9美元的费用，不过其中还包括可以超额的行李费用。搭乘廉价的WOW航空，从三藩市(San Francisco)到巴黎，来回价格仅要760美元，但是准备好你的水和干粮，因为航空公司一直信奉“为你要用的一切付款”，以此来维持长期的超低价格。

那么，作为精明的消费者，你应该注意哪些方面，才能不入“坑”呢？

知道你在买什么！

据旅游搜索引擎服务商Kayak称，虽然在网站上航班的标价琳琅满目，但是消费者很有必要仔细看清楚的知道自己是在为什么买单，里面有什么东西是不需要的。Kayak的一名女发言人表示：“这需要花费很多精力去计划，但好处就是消费者能知道他们确实是需要为加选的选项买单，如选择座位的区域、是否包括手提行李寄存或者加大座位等。”该公司于2017年新推出新服务，针对各舱位机票票价里包含的项目作对比，因此乘客购买时，舱位信息一目了然。此外，Kayak还加入运费计算器，乘客可以根据不同航班不同的行李件数计算大致要付的款项。

不约而同的，谷歌机票(Google Flights)在一月份也开始提供行李数计费的服务并帮助标记“点亮”航班关键信息。也就是说，如果你看到的价格超低，那么服务器将会“点亮”其为基本经济舱——不能使用飞机高架箱或者不允许改签等。

如果你是直接在航空公司的官网上面订票的话，请在购买前擦亮眼睛看清楚票务的详细信息。

看你的需要而定！

很多人要开启空中旅程，一般首先考虑的就是哪个航班便宜便赶紧买哪里。然而，你还要考虑的不仅仅是抢低价票的问题。

从很多事例来看，购买价格超低的基本经济舱票的乘客，登机是没问题，但是如果机舱里没地方放手提行李时，乘客的随身行李就得“屈居”回检票口托运了…如果你有随身行李，且时间较紧，建议交上优先登机费，以免花钱又误了时间。

对于长途旅行的乘客，可能部分人更愿意中途花钱升舱买一个包餐且座椅宽阔的位置。然而，有时候并不是你想象的那么便宜。挪威航空(Norwegian Air)就是这样，经济舱的票价不包括超额行李，也不包餐。如果乘客打算中途升舱，这笔费用更高。也就是说，你预定一个高等一级的座位的票价，比预定特价机票再中途升舱省钱。

权益要了解一下！

即便你并没有交付额外的费用，但航班的一些权益你还是可以使用起来保护自己的。不要错过寻求赔偿的机会，在最近的一项调查中发现，近90%美国旅客并不太清楚他们的权益有哪些。面对在美国遭遇航班中断的情况，每年竟有高达77%的乘客并无提出索赔。

至于保险，如果在飞机上延误两小时内，乘客仅有权利要求食物和水，一般情况下，延误两小时以上，你能从航空公司得到食品劵，最高的索赔还能达到1千350美元。

来源：纽约侨报网