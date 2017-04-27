让每个美国人更富，还是让富豪更壕？川普税改这张大饼你吃得着吗？

攘外必先安内，不管国际局势如何复杂，美国老百姓才是能让川普稳坐白宫的决定性因素，面对截至目前川普各项新政不是屡屡受挫、就是雷声大雨点小难以实施的局面，就在昨天川普揭开了他口中“美国历史上最大规模税改”的神秘面纱。
这一纸纲要，短短不足250个字，却牵动着全美上下每一个人的钱袋子以及这个国家的发展和走向。
如果按川普税改提升一倍之后，这就意味着单身年收入在$12,600以下、夫妻联合收入为$24,000以下的人们不用缴纳个人所得税了。
除此以外还有：
- 对育儿开支实行税收优惠；
- 撤销针对富人阶层的税收优惠；
- 保留房屋贷款和慈善捐赠的税收减免；
- 废除替代性最低税(Alternative Minimum Tax)
- 废除遗产税(Death Tax)
- 取消奥巴马医保规定的3.8%的投资收入税
对于美国企业来说：
- 企业税由现行的35%下调至15%；
- 对美国企业采取所属地税收制度；
- 一次性对海外巨额资产征税；
这套言简意赅、缺少太多太多细节支撑的税改理论，乍一看上去美丽且合理，但执行起来是否也一样美好呢？
总体对于个人来讲，当下减少纳税支出后个人银行账户里的金额能有立竿见影的增长效果，但从历史上来看，每一次减税虽然贫富阶层双方均受益，但还是会一次次地拉大了贫富差距。
川普此次税改中，受益最多的依旧是占全美家庭总数20%的最高收入家庭，据美国税务政策中心的推算，这一阶层家庭的年收入会上涨6.6%，而另外占全美家庭总数20%的贫困家庭年收入仅会增长0.8%。
还有评论认为，如果这项计划实施，那么富有阶层和大企业主们也会相应调整自己的纳税策略，例如通过缴纳税率仅为15%的企业税来逃避35%的个人所得税，反而为富有阶层、大企业主们提供了更多的税务漏洞。
昨天税改方案一出，有评论家大呼“这哪是税改，简直就是抢劫！”活脱脱的是一份送给美国富翁们和大型企业的大礼包。
而减税却不减开支，国家债务势必会继续上涨，对于国家来说，如果这份计划中的每一条都逐一实现，未来十年内美国政府将损失3万亿-7万亿美元的财政收入，目前美国政府已经背负着20亿美元的债务，加之新政如果施行后的巨大财政漏洞，如何填补也成为最大的棘手问题。
对此美国财政部部长给出的解释是，希望税改可以把美国GDP增速带回到3%，从而以此来弥补减税带来的财政赤字。但根据联邦预算问责委员会的计算，美国需要保持4.5%的年GDP增长率，才能平衡税改带来的财政赤字。
而对于永远夹在中间、两边都不能沾光的艰辛中产阶级来说，这套改革方针是否能缓解中产阶级的巨大压力呢？引用财政部部长的原话“具体情况还不清楚”…
目前这份税改方针实在过于泛泛，对于起到关键影响力的关键内容都没有进行界定、解释，现在其实谁也不必为这张纸里的内容欢欣鼓舞，这套税改制度不知道还要经过多少轮角力才能有实质性进展，让咱们等等再看吧！
来源：小纽美国法律咨询