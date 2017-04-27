让每个美国人更富，还是让富豪更壕？川普税改这张大饼你吃得着吗？

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川普总统将在本周末迎来自己正式入主白宫100天的里程碑时刻，正如他从宣布竞选的那一刻起，一路走来他创造很多新历史，他的民意支持率也给他扣上了“当代最差总统”的帽子。

攘外必先安内，不管国际局势如何复杂，美国老百姓才是能让川普稳坐白宫的决定性因素，面对截至目前川普各项新政不是屡屡受挫、就是雷声大雨点小难以实施的局面，就在昨天川普揭开了他口中“美国历史上最大规模税改”的神秘面纱。
这一纸纲要，短短不足250个字，却牵动着全美上下每一个人的钱袋子以及这个国家的发展和走向。

(图片来自美联社，版权属于原作者)

01

个人/公司利益如何挂钩？

与个人相关一共提出了八条修改指导，我们具体看一下和每个人利益直接挂钩的个人所得税和报税标准扣除额。

A. 将目前实行的7个税率等级减少为3个，分别是10%，25%，35%:

美国税率实在复杂繁琐，很多人交了很多年个人所得税都没能搞清楚自己到底为什么缴纳那些数字，所有事情都交给公司财务和个人会计师打理，正好借此次税改新闻给大家普及一下美国个人所得税现行等级，七个分别为10%、15%、25%、28%、33%、35%和39.6%，具体来看单身与夫妻联合报税的金额：

但此次川普税改调整的三个纳税等级与报税金额、收入范围却没有挂钩，所以具体对个人和家庭的影响程度还有待考量。

B. 报税标准扣除额在目前水平上增长一倍；

目前实施的报税标准扣除额中，单身为$6,300，夫妻联合报税为$12,600；

如果按川普税改提升一倍之后，这就意味着单身年收入在$12,600以下、夫妻联合收入为$24,000以下的人们不用缴纳个人所得税了。
除此以外还有：

  • 对育儿开支实行税收优惠；
  • 撤销针对富人阶层的税收优惠；
  • 保留房屋贷款和慈善捐赠的税收减免；
  • 废除替代性最低税(Alternative Minimum Tax)
  • 废除遗产税(Death Tax)
  • 取消奥巴马医保规定的3.8%的投资收入税

对于美国企业来说：

  • 企业税由现行的35%下调至15%；
  • 对美国企业采取所属地税收制度；
  • 一次性对海外巨额资产征税；
02

听上去很美还是真的美好？

川普此次税改的目的很简单，简化税制，用减税来刺激经济增长，把流失到海外的企业财富、工作带回到美国国内，创造就业，增加老百姓收入(尤其是凄惨的美国中产阶层)，进而改善政府财政赤字状况。
这套言简意赅、缺少太多太多细节支撑的税改理论，乍一看上去美丽且合理，但执行起来是否也一样美好呢？

总体对于个人来讲，当下减少纳税支出后个人银行账户里的金额能有立竿见影的增长效果，但从历史上来看，每一次减税虽然贫富阶层双方均受益，但还是会一次次地拉大了贫富差距。

川普此次税改中，受益最多的依旧是占全美家庭总数20%的最高收入家庭，据美国税务政策中心的推算，这一阶层家庭的年收入会上涨6.6%，而另外占全美家庭总数20%的贫困家庭年收入仅会增长0.8%。

还有评论认为，如果这项计划实施，那么富有阶层和大企业主们也会相应调整自己的纳税策略，例如通过缴纳税率仅为15%的企业税来逃避35%的个人所得税，反而为富有阶层、大企业主们提供了更多的税务漏洞。

昨天税改方案一出，有评论家大呼“这哪是税改，简直就是抢劫！”活脱脱的是一份送给美国富翁们和大型企业的大礼包。

而减税却不减开支，国家债务势必会继续上涨，对于国家来说，如果这份计划中的每一条都逐一实现，未来十年内美国政府将损失3万亿-7万亿美元的财政收入，目前美国政府已经背负着20亿美元的债务，加之新政如果施行后的巨大财政漏洞，如何填补也成为最大的棘手问题。

对此美国财政部部长给出的解释是，希望税改可以把美国GDP增速带回到3%，从而以此来弥补减税带来的财政赤字。但根据联邦预算问责委员会的计算，美国需要保持4.5%的年GDP增长率，才能平衡税改带来的财政赤字。

最后要将这250字付诸实际前方也是重重阻碍。白宫将在5月举行听证会吸纳各方针对此税改的意见，同时与参众两院商议拿出一份有可能在国会被通过的具体税改方案。川普上台后大张旗鼓拿出的医改方案，早早地就卡在了国会那里生死未卜。

(截图来源于《华尔街日报》，版权属于原作者)

税改政策宣布后，《华尔街日报》进行的调查显示，39%的受访者表示这会对美国经济有积极影响，而31%的人表示并不确定。

而对于永远夹在中间、两边都不能沾光的艰辛中产阶级来说，这套改革方针是否能缓解中产阶级的巨大压力呢？引用财政部部长的原话“具体情况还不清楚”…
目前这份税改方针实在过于泛泛，对于起到关键影响力的关键内容都没有进行界定、解释，现在其实谁也不必为这张纸里的内容欢欣鼓舞，这套税改制度不知道还要经过多少轮角力才能有实质性进展，让咱们等等再看吧！

来源：小纽美国法律咨询

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