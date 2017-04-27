让每个美国人更富，还是让富豪更壕？川普税改这张大饼你吃得着吗？

川普此次税改的目的很简单，简化税制，用减税来刺激经济增长，把流失到海外的企业财富、工作带回到美国国内，创造就业，增加老百姓收入(尤其是凄惨的美国中产阶层)，进而改善政府财政赤字状况。这套言简意赅、缺少太多太多细节支撑的税改理论，乍一看上去美丽且合理，但执行起来是否也一样美好呢？

总体对于个人来讲，当下减少纳税支出后个人银行账户里的金额能有立竿见影的增长效果，但从历史上来看，每一次减税虽然贫富阶层双方均受益，但还是会一次次地拉大了贫富差距。

川普此次税改中，受益最多的依旧是占全美家庭总数20%的最高收入家庭，据美国税务政策中心的推算，这一阶层家庭的年收入会上涨6.6%，而另外占全美家庭总数20%的贫困家庭年收入仅会增长0.8%。

还有评论认为，如果这项计划实施，那么富有阶层和大企业主们也会相应调整自己的纳税策略，例如通过缴纳税率仅为15%的企业税来逃避35%的个人所得税，反而为富有阶层、大企业主们提供了更多的税务漏洞。

昨天税改方案一出，有评论家大呼“这哪是税改，简直就是抢劫！”活脱脱的是一份送给美国富翁们和大型企业的大礼包。

而减税却不减开支，国家债务势必会继续上涨，对于国家来说，如果这份计划中的每一条都逐一实现，未来十年内美国政府将损失3万亿-7万亿美元的财政收入，目前美国政府已经背负着20亿美元的债务，加之新政如果施行后的巨大财政漏洞，如何填补也成为最大的棘手问题。

对此美国财政部部长给出的解释是，希望税改可以把美国GDP增速带回到3%，从而以此来弥补减税带来的财政赤字。但根据联邦预算问责委员会的计算，美国需要保持4.5%的年GDP增长率，才能平衡税改带来的财政赤字。