让钱生钱 盘点2017年赚钱有方的富豪们

临近年末，福布斯又发布了一个新榜单：
据全天候科技报道，福布斯官网消息称，福布斯2017年（
在2017年最能赚钱TOP 10榜单中，亚马逊创始人贝佐斯位居榜首，
此外，Facebook创始人扎克伯格排名第四，
以财富净值来看，贝佐斯在上述5人中也是位居榜首，
过去一年中，公司股价暴涨是上述几位大佬财富增长的主要原因。
股价大涨则依赖于公司靓丽的业绩表现。财报数据显示，
附：福布斯2017年最能赚钱的人TOP 10完整榜单
第一名：贝索斯
亚马逊集团董事会主席兼CEO
2017年财富增长338亿美元
第二名：许家印
恒大地产集团董事局主席
2017年财富增长274亿美元
第三名：Bernard Arnault
(图片来源：路透)
LVMH集团总裁
2017年财富增长236亿美元
第四名：扎克伯格
美国社交网站Facebook联合创始人
2017年财富增长180亿美元
第五名：马化腾
腾讯集团董事会主席
2017年财富增长218亿美元
第六名：Mukesh Ambani
(图片来源：路透)
信诚工业集团主席
2017年财富增长180亿美元
第七名：卡洛斯·斯利姆及其家族
墨西哥美洲电信CEO
2017年财富增长153亿美元
第八名：杨惠妍
碧桂园董事局主席
2017年财富增长148亿美元
第九名：Larry Ellison
(图片来源：路透)
甲骨文软件公司CEO
2017年财富增长133亿美元
第十名：弗朗索瓦·皮诺特及其家族
PPR集团大股东
2017年财富增长125亿美元
2017-12-22 15:59 来源: 侨报网综合