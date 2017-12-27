让钱生钱 盘点2017年赚钱有方的富豪们

临近年末，福布斯又发布了一个新榜单： 2017年最能赚钱的人TOP 10。

据全天候科技报道，福布斯官网消息称，福布斯2017年（ 2017年1月1日至12月14日） 对超过2000名亿万富翁的净资产进行追踪， 发现排在前10位亿万富豪的净资产增长总额达2040亿美元， 远远超出2016年的747亿美元。

在2017年最能赚钱TOP 10榜单中，亚马逊创始人贝佐斯位居榜首， 2017年财富增长高达338亿美元； 中国恒大集团董事局主席许家印位列榜单第二， 2017年财富增长274亿美元； 奢侈品巨头LVMH总裁Bernard Arnault位居第三，2017年财富增长236亿美元。

此外，Facebook创始人扎克伯格排名第四， 2017年财富增长236亿美元； 腾讯董事会主席马化腾位列第五， 2017年财富增长218亿美元。

以财富净值来看，贝佐斯在上述5人中也是位居榜首， 目前贝佐斯是世界首富，资产净值高达986亿美元； 扎克伯格资产净值720亿美元；马化腾资产净值447亿美元， 是目前的中国首富；许家印资产净值350亿美元， 位居福布斯中国富豪榜第三位。

过去一年中，公司股价暴涨是上述几位大佬财富增长的主要原因。 统计来看，年初至今，亚马逊股价累计上涨了57%； 恒大股价累计涨幅接近400%；腾讯股价累计涨幅超过110%； Facebook股价累计上涨近56%。

股价大涨则依赖于公司靓丽的业绩表现。财报数据显示， 今年前三季度，亚马逊营收同比增速连续保持两位数以上； 中国恒大前11月累计销售额达到4704亿元， 较去年同期增长35%；腾讯控股前三季度净利507.13亿元， 同比增长66%； Facebook前三季度营收同比增速均超过40%， 净利润同比增速均超过70%。

附：福布斯2017年最能赚钱的人TOP 10完整榜单

第一名：贝索斯

亚马逊集团董事会主席兼CEO

2017年财富增长338亿美元

第二名：许家印

恒大地产集团董事局主席

2017年财富增长274亿美元

第三名：Bernard Arnault

(图片来源：路透)

LVMH集团总裁

2017年财富增长236亿美元

第四名：扎克伯格

美国社交网站Facebook联合创始人

2017年财富增长180亿美元

第五名：马化腾

腾讯集团董事会主席

2017年财富增长218亿美元

第六名：Mukesh Ambani

(图片来源：路透)

信诚工业集团主席

2017年财富增长180亿美元

第七名：卡洛斯·斯利姆及其家族

墨西哥美洲电信CEO

2017年财富增长153亿美元

第八名：杨惠妍

碧桂园董事局主席

2017年财富增长148亿美元

第九名：Larry Ellison

(图片来源：路透)

甲骨文软件公司CEO

2017年财富增长133亿美元

第十名：弗朗索瓦·皮诺特及其家族

PPR集团大股东

2017年财富增长125亿美元

2017-12-22 15:59 来源: 侨报网综合