调查：美公众仍不知道如何辨认亚裔

尽管5月份是亚太裔传统月的第25周年，但是一份新的研究显示，很多人根本不知道该如何准确的定义亚裔。甚至亚裔自己内部也是一样。

据《赫芬顿邮报》18日报道，这份由全美亚裔调查(National Asian American Survey)发布的研究报告搜集了2016年的数据，指出现在仍有很多人对于哪些族群归属亚裔感到困惑。研究还表明，人们倾向于将不同的亚裔群体区分开，但是这可能不利于美国对亚裔的理解。

“当我们把少数几个族群当作亚裔，而把其他排除在外的时候，”全美亚裔调查的研究人员詹妮弗•李(Jennifer Lee)和卡西克•拉马克里希南(Karthick Ramakrishnan)在一份评论文章中写道：“这种选择性影响了我们对泛亚洲偏见和歧视的理解。”

在研究中，全美亚裔调查打算回答这个问题：对公众来说，该如何辨认亚裔？

为了回答这个问题，研究人员在大选结束后对参与者进行了调查。调查的问题涉及很多不同的族群，包括华裔、韩裔、日裔、印度裔等等。他们问受访人群“告诉我你是否认为这组人更像亚裔美国人，是稍微有点像还是一点也不像”。

其中一些调查结果基本符合研究人员的预期。大部分受访人，不管是白人、非裔、拉丁裔或者是亚裔，都同意中日韩三国的人更像是亚裔。而对南亚和中东人是否应该被归属为亚裔，他们并不确定。

研究人员在报告中写道：“南亚群体(印度和巴基斯坦)发现，美国社会对于是否将他们视为亚裔美国人存在疑问。”

非裔和拉丁裔受访者比白人受访者更认可印度裔的亚裔身份，而白人受访者中，42%都认为印度裔可能不应被划为亚裔。

最意外的一组数据在于其他亚裔群体对印度裔和巴基斯坦裔的看法，27%的亚裔美国人认为巴基斯坦裔不像亚裔，认为印度裔不像亚裔的占比也有15%。

“尽管印度裔和巴基斯坦裔认为自己属于亚裔，但是其他亚裔美国人不这么看。”李和拉马克里希南说。

虽然这些结果并不是决定性的，但是美国人看起来开始将亚裔群体区分为东亚裔(中日韩)、南亚裔(印度、巴基斯坦和孟加拉国)以及一定程度上的东南亚裔(包括菲律宾)。

研究人员表示，这种认知可能会影响我们如何看待和忽视不同类型的反亚裔歧视。

研究报告中还指出，所有亚裔群体都可能会成为种族歧视和本土主义者的攻击目标，他们会受到关于来自哪里和口音问题上的质疑，也会被人嘲讽“滚回你的国家去”。但是，其中有一些确实更容易在机场的随机安检中被拦下、被怀疑为恐怖分子以及成为仇恨罪行的受害者。

侨报网–May 19, 2017,11:43