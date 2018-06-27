谷歌拟七月在洛杉矶推出第五个云基地

谷歌早就计划在洛杉矶开设一个云基地，这已经不是秘密了。长期以来该公司一直声称，美国西海岸的第二个云基地正在酝酿之中，但人们一直不确定这个新的基地何时能推出。但该公司周二正式宣布，新的云基地将于7月在洛杉矶推出，这也成为了其在美国的第五个云基地。

据Techcrunch报道，在周二的声明中，谷歌将这个新的云基地定位为该地区媒体和娱乐业的理想云处理场所。它表示，“洛杉矶云基地将为我们的媒体和娱乐客户提供快速、可扩展的计算资源，因此视觉效果和动画工作室将可以花更少的时间等待渲染，并拥有更多的时间将他们的创造性愿景带到生活中。”

但除了娱乐之外，还值得关注的是，这个新云基地的建议也为“谷歌云”（Google Cloud）上的所有企业在美国西海岸提供了第二个选择。此前，微软Azure已在南加地区开设了自己的云基地，但亚马逊AWS目前还未在这一地区推出云基地。

据悉，美国市场研究机构Synergy发布的2018年一季度公有云企业排名显示，在全球主要地区（南美、欧洲、中东和非洲、亚太、拉丁美洲）仅亚马逊云服务平台AWS一家就占据了近40%的市场份额。而亚马逊、微软和谷歌三家合计占的市场份额超过60%。

而关于云服务市场，此前市场研究公司Gartner也发布报告称，到2021年70%的公有云服务营收将由最大的寄家公有云服务提供企业主导。高盛也预计，凭借差异化的增值服务，亚马逊、微软、谷歌和阿里巴巴的云服务在全球市场的份额2019年或将提升至89%。

2018-06-26 14:08 来源：侨报网