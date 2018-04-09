贝索斯登顶福布斯全球首富榜 网民怎么看？

你知道世界首富是谁吗？已经不是比尔·盖茨了。美国《福布斯》杂志6日公布的最新全球富豪榜显示，网购平台亚马逊创办人的贝索斯（Jeff Bezos）取代了微软联合创办人比尔·盖茨（Bill Gates），首次晋升为全球首富。而中国腾讯集团创始人马化腾则是亚洲首富。

根据《福布斯》的最新统计，贝索斯的身家达到1120亿美元，创下富豪榜的历来最高纪录。贝索斯的资产比2017年多出了392亿美元，是历来最大的一次年增幅。《福布斯》表示，贝索斯的资产大增是因亚马逊股票在12个月内飙涨了59%。

公开资料显示，贝索斯1964年生于新墨西哥州阿尔布奎克。1986年，毕业于普林斯顿大学，进入纽约的一家高新技术开发公司FITEL，主要从事计算机系统开发。1988年，进入华尔街的Bankers Trust Co，担任副总裁。1990年至1994年，与他人一起组建套头基金交易管理公司D.E. Shaw & Co，于1992年成为副总裁。1995年7月16日成立Cadabra网络书店，后将Cadabra更名为亚马逊，于1995年7月重新开张。1997年5月股票上市，亚马逊成为了世界上最成功的电子商务网站之一。

在24年中有18年高居富豪榜榜首的盖茨，从去年的第一滑至今年的第二位，其身家为900亿美元。

这是自2001年以来，富豪榜上第一名和第二名间财富差距最大的一次，相差了220亿美元。排在第三位的是美国股神巴菲特（Warren Buffett），身家为840亿美元。第四为顶级奢侈品公司酩悦·轩尼诗-路易·威登集团（LVMH）主席兼总裁贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）及家族，身家达720亿美元。脸书（Facebook）联合创办人扎克伯格以710亿美元身家排名第五。

值得注意的是，特朗普总统身家为31亿美元，从2017年的第544位，下降至第766位。自2017年全球亿万富豪榜发布以来，特朗普的财富缩水4亿美元，部分原因是曼哈顿中城的房地产价值下跌，以及特朗普的数个高尔夫地产收入下降。（特朗普的净财富与2017年10月福布斯为制作美国400富豪榜时评估的财富值一致。）

《福布斯》此次的榜单显示，今年有2208人跻身其常年的亿万富翁排行榜，人数是历来最多的一次。他们的总资产为9.1万亿美元，创下历来最高纪录。

全球20个最富有的人的身家总计为1.2万亿美元，相当于墨西哥的常年经济产值。尽管他们只占全球亿万富翁人数的不到1%，但总资产为所有亿万富翁总和的13%。

区域方面，亚太区的亿万富翁人数达827个，总资产为2.75万亿美元。

2018福布斯全球富豪排行榜第11至30名。 来源：福布斯官网截图

今年有两个中国科技企业家首次跻身全球富豪排行榜的前20名。中国腾讯集团创始人马化腾（身家达453亿美元，第17位），为亚洲首富。

而阿里巴巴集团创始人马云则位列第20位，身家390亿美元。李嘉诚也上榜了，身家349亿美元，位居第二十三位。许家印身家303亿美元，排名24，李兆基身家303亿美元、排名24，王健林身家300亿美元，排名26。台湾富豪以鸿海董事长郭台铭居首，排名世界第181名。

根据《福布斯》的统计，今年新上榜富豪有259位，多于2017年的195位。来自中国的新上榜富豪最多，达89位。其次是美国，有45位。上榜的女性富豪有256人，多于2017年的227人。其中有13名女性富豪与丈夫、兄弟或儿子共享财富。

值得注意的是，有史以来诞生了第一批加密货币行业的亿万富豪：其中包括Ripple的联合创始人克里斯·拉森（Chris Larsen）和币安（Binance）的创始人赵长鹏（Changpeng Zhao（CZ））。

网民们看到今年的富豪榜之后，纷纷发来“贺电”，很多人好奇到底怎么能变成富豪或者和富豪交朋友。。。

还有人从榜单中获得了激励，觉得想要变富是很多人的心愿，但是看看这些富豪的经历，就知道这绝非一夜之间就能实现的愿望。

也有网民看不惯这样的榜单，认为世界上富人越来越富，穷人还在越来越穷，发布这样的榜单意义何在？“用一张纸决定每个人的命运？”

“佛系”一些的网民倒是境界更高，看得更通透一些。有人这么说：“我是世界上最富有的人，因为我有自己的工作，一个爱我的妻子和一个健康幸福的家庭。谁又在乎钱呢？”

网民推特（Twitter）评论截图

2018-03-06 20:12 来源：侨报网综合