财报亮眼股价大涨！苹果成为全球首只万亿美元市值公司

借助第三财季亮眼财报，苹果股价极速冲高，星期四盘中一度升破207.05美元，不但创盘中历史新高，也使使苹果成为全球首家市值达到1万亿美元的上市公司。

美东时间星期三下午4点后，苹果公司公布2018年第三季度财报，其营收533亿美元，各类业务盈利均超出预期。受强劲财报影响，截至收盘，苹果股价涨至201.50美元，创苹果历史新高，其市值已达9904亿美元。

星期四美股开盘，苹果市值一路高歌猛进，美东时间中午11点48分左右，股价触及207.05美元。统计了最新的流通股数之后，市值正式突破1万亿美元大关。排名第二位的亚马逊市值为8832亿美元。

据华尔街见闻报道，雅虎财经实时股价截图发现，苹果股价是一瞬间触及最高点，然后马上回落至接近206美元。

盘初苹果就升破了被一些投资者视为突破万亿美元市值的重要关口——203.45美元，但据苹果公司星期三下午公布的最新流通股数（排除了近期回购的股数），苹果股价需要涨到207.05美元，才能达到万亿美元市值。

值得关注的是，目前美国多个科技巨头开始冲刺“万亿市值俱乐部”，美国科技股五大巨头FAANG组合中，苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet A类股三大巨头市值分别达9904亿美元、8766亿美元、8578亿美元。市场对苹果、亚马逊率先冲刺万亿市值声音较高。

巴菲特日赚27亿美元 专家称苹果仍有投资潜力

对于“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）来说，苹果股价上涨绝对是个好消息。FactSet的数据显示，截至今年3月底，这位伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的“奥马哈先知”(Oracle of Omaha)共持有2.396亿股苹果股票。鉴于周三该股上涨了11.21美元，如果巴菲特自那以来没有卖出过股票，那么该公司的苹果股票价值将上涨约27亿美元。

今年5月份，巴菲特接受采访时，揭示了他更喜欢投资苹果股票的原因。他说：“我显然喜欢苹果，我们购买了该公司5%的股份。实际上，我想拥有它百分之百的股份。我们非常喜欢他们的经济活动，也喜欢他们的管理和思维方式。”

素有华尔街“估值院长”之称的纽约大学斯特恩商学院(Stern School of Business)金融学教授埃斯瓦斯·达莫达兰(Aswath Damodaran) 认为，即使苹果市值接近1万亿美元，该股仍然是相当不错的投资选择。他说：“我认为苹果股票的价值是合理的。如果你看看他们拥有的现金量，你把它们从组合中剔除，他们实际上并没有达到那么高的市盈率。”

2018-08-02 10:58 来源：侨报网