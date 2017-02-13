财政部长就位 川普或将兑现货币承诺

周一（2月13日）晚，川普总统提名的财政部长努钦（Steven Mnuchin）以53：47，通过参议员确认。此前，参议院金融委员会的共和党人在该委员会的民主党人抵制这次投票后一致投票支持努钦出任财政部长。

努钦：会审核中国的货币操纵

努钦此前在他的提名听证会上表示，他会致力于打击货币操纵，把货币操纵称为是对“自由贸易原则的严重违规”，但是他没有明确表示他是否认为中国在操纵人民币汇率。

他在提名听证会后通过书面形式回答议员提出的额外问题时没有关闭财政部可能会宣布中国为货币操纵国的大门。参议院金融委员会主席、犹他州共和党参议员赫奇（Orrin Hatch）问他，他是否同意中国看来停止了试图让其货币贬值的做法而且现在正是在阻止货币贬值？努钦回答说：“如果获得确认，我打算审核中国的货币操纵问题。”

上周五，川普总统在白宫与来访的日本首相安倍晋三举行的联合记者会上被一位日本记者问到他是否会对他一直抱怨的中国的汇率政策对美国不利的情况作出改变。

川普：采取行动可能比很多人想的快得多

川普首先表示，他与中国领导人习近平在上周举行了非常好和热情的对话，而且认为他们“正处在相处很好的过程中”。他接着谈到中国的货币政策问题。

他说：“谈到货币贬值，我很长时间以来一直在抱怨这个问题。我认为，我们最终-可能比很多人理解的或是认为的都要快得多，我们都将处于一个公平竞争的场地，因为这是实现公平的唯一途径。这是你能在贸易和其他事情上公平竞争的唯一途径。我们将会处于这个场地，我们都将非常努力的使我们的国家很好。但是它必须是公平的。而且我们将使它公平。”

尽管川普没有说他将采取何种行动使大家都处于一个公平竞争的场地，但是他明明白白的表示，他要采取的行动将会比很多人所理解的或是认为的来得更为迅速。这可能意味着，川普政府可能不会等到4月底财政部向国会提交每半年一次的汇率政策报告的时候在汇率问题上对中国采取行动。

川普说，美中两国的代表正在就多项问题进行讨论。

有分析认为，在川普最近向中国示好被看成是向北京低头的时候，根据他的个性，他在汇率等贸易问题上对中国采取强硬态度的可能性更大。

在川普与习近平通电话后，《纽约时报》发表了“川普成了中国眼中的纸老虎”的文章，认为他在“一个中国”的立场上发生大转变尽管可能避免了与美国最强大的对手进行对抗，但也损害了他本应作为一个让习近平感到担心的强势谈判者的声誉。

德意志银行：川普很可能在几星期内采取行动

就在川普表示可能很快在货币问题上采取行动使大家处于公平竞争环境的表态之前，德意志银行的一些经济学家就预计，川普很可能在今后几个星期里把他在竞选期间有关宣布中国为货币操纵国的诺言变为现实，并提议对中国采取惩罚措施，包括对来自中国的部分或是所有进口产品征收关税，除非中国停止川普所指责的那些不公平贸易政策。

这些经济学家表示，川普上台后显示了迅速兑现其竞选诺言的决心，而对中国的贸易做法采取措施是他在竞选期间一个非常显著的承诺。

美经济学家：川普会为兑现竞选诺言而宣布中国操纵货币

美国大西洋理事会高级研究员、前美国财政部官员盖保德（Albert Keidel）也认为，川普有将中国列为货币操纵国的可能。

他说：“如果川普政府能够的话，它会把中国列为货币操纵国-哪怕只是为了兑现竞选诺言。但是这可能（应当）取决于中国是否满足财政部依法这样做的法律门槛。”

根据美国现有法律的规定，一个国家必须同时满足以下三个条件才能被称为是货币操纵国：一是与美国的贸易顺差是否超过200亿美元；二是经常账户盈余等于或大于国民生产总值的3%；三是是否把2%的国民生产总值用来购买外汇，在外汇市场进行干预。按这个标准来衡量的话，中国只符合三个条件中的一个，即贸易顺差超过200亿美元。

美国企业研究所的中国经济问题专家史剑道（Derek Scissors）也是认为川普会将中国列为货币操纵国的经济学家之一。

他在接受美国之音采访时表示：“川普政府可能将中国称为货币操纵国。不过，到目前为止在这样做的问题上所表现出来的犹豫暗示，美国政府可能不会基于货币操纵而对中国征收关税。”

华盛顿智库国际战略与研究中心经济问题的高级顾问古德曼（Matthew P. Goodman）认为，川普政府目前还没有把中国列为货币操纵国有一个技术性的原因，即根据美国现有法律，财政部必须对一个国家在外汇市场以及贸易领域的做法进行分析，然后做出这个国家是否是货币操纵国的决定，但川普任命的财政部长努钦还有待得到国会的批准。

古德曼：有多种可能

他在接受美国之音采访时表示，在一定程度上来看，川普已经把中国宣布为货币操纵国了，只是还没有正式的这样做。他猜测，川普也许选择针对中国所有经贸方面的问题做出一个大的宣布。不过，他认为这里还有另外一种可能。

他说：“财政部在今年4月提交给国会的每半年一次的外汇政策报告中会像以往一样，对中国与美国存在的巨额贸易顺差以及它在外汇市场上的行为表示关注，而不将它正式列为货币操纵国。”

1992年在财政部任职时是认定中国是货币操纵国的小组成员的古德曼指出，北京过去一些年不是压低人民币的币值来获取贸易上的优势，而是试图使它升值。因此，川普政府很难根据财政部的标准把中国定为货币操纵国。

古德曼：川普政府可能改变现有规定

但是他认为，即使如此，川普政府也可以改变现有规定而对中国采取行动。

他说：“中国的行为也会发生改变，财政部也可能调整现有的标准使之适应于中国，另外川普作为总统，可以通过使用总统的特权来把中国定为货币操纵国，这些都是可能的。”

卡内尔：任何事情都有可能

荷兰国际集团（ING）的首席国际经济学家卡内尔（Rob Carnell）日前在接受美国媒体采访时也表示，有关中国货币操纵的问题是一个荒谬的政治讨论。不过他并不确信，川普政府在对中国采取行动前会遵守财政部的程序。他认为，在贸易领域，人们现在处于一个全新的天地，任何事情都是可能的。

美国财政部在去年4月29日发布的半年期外汇政策报告中把中国、日本、德国、韩国和台湾列入新的监控名单。这份根据新法改版的报告对美国的这五个贸易伙伴在双边贸易中的大规模经常帐户盈余表示担忧，但认为他们不是货币操纵者。美国最后一次把中国列为货币操纵国是在1994年。

被列为货币操纵国后会发生什么？

根据美国的法律，财政部在宣布中国为货币操纵国之后有一年的时间试图通过谈判来解决这个问题。如果谈判没有结果的话，财政部可以采取一些报复措施，包括对中国的产品征收关税来消除货币操纵可能带来的任何优势。

曾经担任过白宫国安会亚洲经济事务主任的古德曼指出，财政部虽然可以采取一些报复措施，但这些措施并不是强制性的，即他们可以选择什么也不做，也可以选择采取一些措施，包括实施制裁，而实施制裁的问题在于这些措施是否符合国际贸易法，而世界贸易组织并没有明文禁止货币操纵的行为。

他说，现在人们关注的是，如果美国对来自中国的进口产品征收关税或是采取其他制裁，而中国向世贸组织提起诉讼而美国败诉的话，到那个时候川普政府会采取什么行动？是退出世贸组织还是对它进行批评？还是停止对中国的制裁措施？他说，现在谁也不知道。

来源：侨报网