赚太多难抵税? 在美国你还可以这样“走后门”…

2018年如果夫妻合报收入超过12万1000元，且两人雇主都有提供退休金计划，那么他们向IRA个人退休帐户供款，就完全不能抵税。若夫妻合报收入超过19万9000元，便不能直接向罗斯IRA帐户供款。很多上中产家庭会使用非抵税式IRA(non-deductible IRA)，然后“走后门”转罗斯帐户。

只需当年有工作收入，未满70岁半，都可以使用不抵税式IRA。供款对收入不设限，也不管你的雇主是否提供退休金计划。向传统IRA帐户里投注非抵税的金额，需要向国税局申报8606表。

●非抵税IRA供款 如何转存罗斯IRA？

每年你可以做一次非抵税IRA供款，当年转存罗斯IRA。转存罗斯IRA后，你会收到帐户机构发来的1099R表，报税时用来填写8606表和1040表。

把非抵税的IRA转换成罗斯IRA，这一转换是不限收入的，让上中产家庭可以利用到罗斯IRA退休提领时不交税的好处。

如果你名下的IRA帐户里只有不抵税资产，那么在转存罗斯IRA时，只需就供款到转换期间的收益付税。

一些中上家庭失去直接存罗斯IRA资格，只好想偏招。(Pexels)

●转换罗斯IRA 多少金额可免税？

如果你名下IRA帐户里也有抵税资产，这时候转换罗斯IRA，国税局有一套按比例计算法则(Pro-Rata Rule)，根据不抵税资产在整个IRA资产中比例，算出转存额中有多少金额可以免税。

举个例子说，派克有一个SEP IRA帐户，一个传统IRA帐户，一个罗斯IRA帐户，总额31万元。SEP IRA帐户里全是税前供款1万2000元，现有本金和收益8万元；传统IRA帐户里全是税后供款4万元，现在总价值20万元；罗斯IRA帐户里全是税后供款7000元，现有3万元。他打算把SEP和传统IRA帐户的一半金额转为罗斯IRA，那么，其中有多少金额会加入他当年的收入数字呢？

他的非罗斯帐户里，税后供款4万元，非罗斯帐户总额28万元，可免税比例也即4/28=14.29%。

他想转存14万元，14.29%×14万=2万元。14万元里有2万元免税，换句话说，12万元是应税的，需要计入他的当年所得。

●只转存非抵税部分就可避税？

有些人误以为只转存非抵税部分，就可以避税。比方说，IRA帐户有20万元，10万是投资收益，6万是抵税供款，4万是非抵税供款。如果只转存4万元，不就正好是非抵税供款金额，能避开所得税了吗？然而国税局不这么想，按比例法则即针对这种情况，所以只有20%的转存额是不交税的。

如果你的投资发挥较佳效益，经过多年免税增长，罗斯IRA帐户里的金额应该不少，当初混合抵税和不抵税资产转存罗斯IRA的税务成本，也就不算是太大的代价了。值得提醒的是，如果在转存时不想换掉表现好的投资标的，可以维持它，只转换帐户性质。

把抵税IRA资产转到401k计划，可以避免按比例交税法则。

●怎利用401k作隔离避税？

如果真要避开按比例法则也有办法。若抵税资产金额不大，且当年你在较低收入税阶，把这部分金额先转为罗斯IRA。或者如果雇主退休金方案接受从个人IRA帐户转存，可把IRA帐户里所有抵税资产都转到雇主计划；如果你是自雇者，从这个角度尽量开设solo 401(k)而非SEP IRA，可把抵税IRA资产转过去。接下去IRA帐户只存不抵税资产，再转存罗斯IRA，就很单纯了。

转到雇主计划如401(k)，这样受托人之间(trustee-to-trustee)直接转，不计入IRA帐户一年只能转存一次(one rollover per year per IRA account)的次数。