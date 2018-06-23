走私案频发 华人律师建议勿随意帮人带东西

近年发生多起非法走私野生动物案件，被告一旦被定罪，往往面对严重刑罚。对此，洛杉矶华人刑事律师邓洪建议，当有人委托带东西的时候，应该提高警觉性。

野生动物黑市交易向来是美国联邦政府大力打击的领域，而近年在洛杉矶华裔社区，发生多起引人注目的非法走私野生动物案件。

橙县50岁华裔居民刘克提（Kurtis Law，音译）2017年因走私93只画眉鸟被捕，大部分画眉鸟在飞机上闷死。另一位西敏市的55岁华裔居民董索尼（Sonny Dong，音译）也在2017年认罪走私画眉鸟，他并面临最高5年的牢刑。

45岁的越华裔居民伍凯文（Kevin Duc Vu，音译）在2017年向联邦法院承认走私金龙鱼和乌龟，他面临最高20年的牢刑。同样因为走私金龙鱼被起诉的还有29岁的华裔居民李瑙璐（Naolu Lee，音译），他在2018年认罪，面临最高30年的牢刑。

在2018年的中国某航空公司的两位机组人员意图走私乌龟案中，两名被告高任峰和屈华乾则是利用对机组人员的安检不严格的漏洞，被发现后称受朋友所托，且不知道是违法行为。

事实上，很多案件中被告都辨称不知道动物不可以邮寄或携带。

洛杉矶华人刑事律师邓洪认为人们应当对这类问题有所警觉，此外当朋友突然找上来托带东西，也要仔细检查。

邓洪律师说：“这个案件从两个层面看，第一个对一般人士，尤其是往来中美，我们常常遇到朋友托人带东西。现在邮寄快递很方便的情况下，一般是不需要托人带的。所以有朋友叫你带东西的时候，应警觉性的想：为什么他不快递呢？就算朋友出于好意，可能想省钱或求放心，但往往带的可能是现金，还有药，这些东西都可能出现问题。

我们遇到很多托朋友带东西的案件，带进来后发现里边是现金，或者是一些贵重的首饰珠宝。这些东西属于需要申报的。或者朋友带个东西给你，你不好意思打开；当然也有一些是利用朋友的关系，朋友托朋友，后来一打开，有发现假信用卡、假护照等违禁品，就会出现问题。

他们要找责任的话，有两个责任。第一个就是‘Actual knowledge（实际知悉）’，朋友和你说里面有现金或药，这个很少会这样发生。往往都是‘Constructive knowledge（推定知悉）’这个部分，你理应知道有问题。就是为什么不通过快递呢，为什么透过你来呢？所以这个部分就觉得有点奇怪，不管他已经包装好，而你不知道。

最好的方法就是能够不接受朋友委托的话，最好不要。如果要接受朋友的委托，就最好知道里面是什么东西。

第二个层次就是机组人员。我们以前也处理过机组人员走私香烟、货物的案件，如果航空公司发现，很有可能开除机组人员，因为毕竟公司有严格的规定，并且机组人员比一般的乘客应该更知道美国进出口这方面的规定。乌龟，或是鱼漂、鹿茸、犀牛角，这些东西都是属于濒临动物保护法律中规定不允许进出口的。亚洲地区觉得犀牛角、穿山甲的甲片、龟壳可以治癌症，这些可能是古董，但法律上也是不允许进出口，因为根据1976年联合国保护濒临动物的法规，这些不但现在已不允许买卖，也不允许带出国，以将濒临动物产品市场打击掉，美国中国都是有签约的国家。没有这个市场的话，大家就不会再杀害这些动物。”

2018-06-23 00:40 来源：侨报网