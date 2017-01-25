赵小兰再次入阁已无悬念

周二，国会参议院商务、科技和运输委员会以口头表决方式，确认了赵小兰(Elaine Chao)出任联邦运输部部长的提名。至此，这位华裔女名人再次入阁已无悬念。

虽然参议院对赵小兰出任运输部部长提名的全体投票最早在周二就可进行，但媒体推测周三投票的可能性较大。按照相关程序，所有得到参议院下属委员会确认的候任内阁部长都必须经过参议院全体投票，表决通过后才有资格走马上任。

当天，和赵小兰同时获得参议院委员会确认提名的还有联邦住房与城市发展部(HUD)候任部长卡森(Ben Carson)、联邦商务部候任部长罗斯(Wilbur Ross)、美国驻联合国候任大使黑利(Nikki Haley)。原定当天确认的联邦司法部候任部长塞辛斯(Jeff Sessions)的有关表决被延至本月31日举行。

赵小兰1953年生于台北，是参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔之妻。赵小兰曾在小布什政府担任劳工部长，是首位进入总统内阁的华裔女性。在参议院，由于人缘很好，赵小兰是川普内阁部长候任者中遇到阻力最小的一位。

本月11日，赵小兰在参议院出席了有关其提名的听证会。在听证会上，赵小兰承认，美国完善基础设施带来的益处正在被年久失修的基础设施、高速公路死亡率上升的幽灵、日益恶化的堵车和没能与新兴技术同步等问题损害。她强调，交通安全仍将是首要目标，运输部将与各州合作，确保联邦资金专注于改善运输系统和投射运送能力，同时要释放出私营投资国家基础设施的潜力。

川普在大选投票两周前公布了一项计划，誓言未来10年把交通和基础设施方面的投资增加到1万亿美元。赵小兰上任后，首要挑战就是帮助川普的基础设施投资计划在国会获得通过。

来源：纽约侨报网