赶走非法移民后，白宫要对非公民下手了！

白宫发言人斯宾塞（Sean Sipcer）在今日的发布会上表示，政府已经把遣返对社会有危害的无证移民摆在了首位，至于如何处理“合法移民“，譬如H1B签证，是一个完全不同的议题，政府随后会推出相关政策。

“我们必须从优先级看待这个问题。现在，这个国家有数百万非法移民。我认为，重点仍旧集中在基于现有命令可递解出境的八十万或者九十万移民，并且通过一种方式保持美国的安全。”白宫发言人斯宾塞在媒体新闻发布会上说。

斯宾塞说，合法移居完全是另外一个议题。“那包括签证的种类和其他所有事情。总统已经讨论过那些事情了。他和商界领袖讨论过工作签证等问题。”斯宾塞说，未来将会有更多的政策出台，但是目前应该是先处理非法移民，然后才是合法移民。

本周，川普总统预计发布新的行政命令，取代他被第九上诉巡回法院临时叫停的的旅行禁令。白宫坚持认为，川普总统的旅行禁令并无违宪。总统只是行使宪法赋予的权利，颁布旨在保护国家安全的行政命令。

政府正在扩大执行新移民法

美国国土安全部周二（2月22日）公布了新的指南。新的政策将抓捕遣返一范围扩大到包括在美国国内犯罪罪、甚至涉嫌犯罪的非法居民。新的政策“立即生效”，如果移民不能证明自己已经至少连续两年居住在美国，也将面临“加速遣返”。新指南允许美国将抓到的试图越过墨西哥边境的人送回墨西哥，不管他们原来来自哪个国家。移民组织和公民自由活动人士说，数百万人将害怕走出大门，担心他们可能被没有缘由地逮捕和驱逐出境。

川普在他整个竞选期间都承诺要对非法移民更强硬，他说美国人民的安全和美国边境的安全至关重要。他计划在美墨边境修建一堵墙，这成了他担任总统的主要话题之一。

美国联邦上诉法院维持下级法院的裁决，暂停实施川普禁止来自七个穆斯林为主国家的难民入境的行政命令。川普说，经修订的行政命令可能在本周晚些时候出台。

网传草案：打击非法滥用工签，递解吃福利的外国人

此前，网传泄密的一份行政令草案上，强调了保护美国合法劳工权利，并加强对留学生工作签证的诚信审查，鼓励高端人才入境美国工作等等。这份草案中，首要突出了美国合法劳工利益优先原则，并指出，非法移民挤占了大量美国工作，影响了美国劳工的工作机会和工资水平，尤其是影响了鲜有技能者、青少年、非裔美国人和西裔美国劳工。该备忘录中所指的“美国合法劳工”，包括美国公民或者美国永久居民，合法难民等。草案中要求：

国安部在90天内审查所有在美工作的外国人，排查非法移民；审查移民签证被滥用的情况，尤其是核查非移民工作签证的真实性。该草案中还加强了对H-1B, OPT，L-1， B-1，J-1等签证的审查。同时，该草案突出了对以价值移民的青睐，要求加快H-1B的审核过程，保证其受益者是优秀人才。

在另一份网传泄漏草案中，则把矛头对准了吃福利的外国移民。草案主要有：拒绝可能成为公共负担的外国人进入美国；当确认在美国境内构成公共负担的外国人，并尽早将之驱逐出境；如果移民接受政府救济，应要求该移民的赞助者（美国公民）支付联邦政府公共福利支出成本；在该行政命令生效270之内，联合其他部门向总统提交报告，旨在打击来美生子现象。

备忘录说，美国百年多来的移民法，公共负担向来是不得入境（inadmissibility）和驱逐出境（deportation）的合法理由。然而，过去的政府并未确实执行这项规定，导致移民家庭（合法和非法的）比美国本土家庭更广泛地使用公共福利。

川普正在兑现竞选时的诺言

早在去年九月，身为共和党总统提名的川普在访问墨西哥后，于凤凰城的竞选集会上首次发布其移民计划，这包括：

计划在美国和墨西哥边境建立一堵边境墙。（已实现）

结束“抓捕就原地释放”的行为，拘捕或递解非法越境人士。（已实现）

立即递解外籍罪犯。（已实现）

增加边境巡查执法员并扩大边检巡查站的数量。（已实现）

要求国会，停止向不与联邦政府合作的避难城市发放基金。（已实现）

暂时中止向来自无法满足安全审查要求的区域的申请人发放签证。（已实现，但旅行禁令被法院临时叫停。）

川普将强制其他国家接纳被美国驱逐的该国籍罪犯。

完成美国边境、关口的进出关签证生物追踪系统，追查逾期滞留人士。

确保E-Verify 系统在现有法律下得到最广泛地应用。

改革移民法律。使新移民数量在人口比例中持平，并与历史水平相符，按照在美国成功的可能性选择新移民。

来源：侨报网