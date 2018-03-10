超越比尔·盖茨 贝索斯成世界首富

6日，福布斯官方发布了2018年全球亿万富豪榜。榜单显示， 千亿美元身家的杰夫·贝索斯第一次成为首富；曾18次问鼎的比尔·盖茨今年排名第二；股神沃伦·巴菲特跌至第三位。此外，马化腾位列榜单第17位，马云位列第20位，李嘉诚位列23位。

值得注意的是，特朗普总统的身价去年下跌了4亿美元，跌至约31亿美元。他在福布斯6日公布的全球富豪排行榜上直跌222位。

贝索斯成有史财富增长最快的人

6日，福布斯官方发布了2018年全球亿万富豪榜。

上海第一财经报道，首富杰夫·贝索斯的财富达到1120亿美元， 比2017年增加392亿美元， 是有史以来财富一年内增长的最大数额。在过去24年中，比尔·盖茨曾18次问鼎，今年在福布斯全球亿万富豪榜上排名第二，财富达900亿美元，去年为860亿美元， 实现了增长。这是自2001 年以来， 第一名和第二名间财富差距最大的一次。

身家为840亿美元的沃伦·巴菲特跌至第三位，净财富值和2017年的756亿美元相比仍有所增长。伯纳德·阿诺特拥有720亿美元的财富，排名上升7位，位居第四。在过去一年，其财富增加305亿美元，自2012年来首次成为欧洲首富。

Facebook的马克·扎克伯格排名第五，身家为710亿美元。西班牙服装零售商阿曼西奥·奥特加排名第六，自2011年以来首次掉出前五，他名下的服装连锁品牌Zara广为人知。

美国总统特朗普身家为31亿美元，财富缩水4亿美元，从2017年的第544位下降至第766位。

此外，马化腾成为中国和亚洲首富，其身家达到453亿美元，排名第17。马云身家390亿美元，排名20。其后是李嘉诚身家349亿美元，排名23、许家印身家303 亿美元，排名24、李兆基身家303亿美元，排名24、王健林身家300亿美元，排名26。

榜单显示，2018年共有2208名（2017年为2043人）身家达十亿美元的亿万富豪上榜，平均净财富为41 亿美元，再次创下纪录。前20 位富豪的净财富总额创历史新高，达1.2 万亿美元，高于2017年的9688亿美元。进入前20名所需的净财富超过以往，至少需390亿美元，高于2017年的304亿美元。

在女性富豪方面，上榜的女性富豪有256人，有72位女性是白手起家的富豪，和2017年的56位相比，不仅创历史新高，还实现大幅增长。

2018年，美国的女性上榜人数最多，共有82 位；其次是德国， 有33 位；中国内地有30 位。蓝思科技的周群飞是最富有的白手起家女富豪，该公司于2015 年上市。

贝索斯27岁成为最年轻资深副总裁

54岁的贝索斯首次问鼎世界首富。他是过去六年继卡洛斯·斯利姆、比尔·盖茨之后的第三位世界首富。这主要得益于亚马逊的股价增长70%。去年亚马逊营收1770亿美元，净利润30亿美元。那么他是如何一步步取得如今这番成绩的？

福布斯中文网信息显示，1965年，贝索斯出生于新墨西哥州，他是一个私生子。1968年，母亲带着他嫁给了一个60年代初期的古巴移民，在埃克森公司任职。贝索斯跟随母亲进入了这个家庭，并用了继父的姓。

1986年，贝索斯在普林斯顿大学取得电子工程学和计算机系双重学士学位，很快进入纽约一家新成立的高科技公司。两年后，贝索斯跳槽到一家纽约银行家信托公司，管理价值2500亿美元资产的电脑系统，25岁时便成了这家银行信托公司有史以来最年轻的副总裁。

1990年，他看准了对冲基金的前途，便投身到华尔街的热潮之中，为一家知名券商服务，并成功地替公司建立为数庞大、运作巧妙的对冲基金，并在1992年成为该公司最年轻的资深副总裁。

1995年，贝索斯从纽约搬到西雅图，用30万美元启动资金，在西雅图郊区租的车库中，创建了全美第一家网络零售公司——亚马逊公司。贝索斯用全世界最大的一条河流来命名自己的公司，是希望它能成为图书公司中名副其实的“亚马逊”。

和讯网援引《哈佛商业评论》报道，作为一家大公司的CEO，贝索斯称，“如果你在做创新和开拓的工作，你就要乐于长时间地被人误解。买家评论就是一个例子。一位图书出版人告诉我：‘你根本不懂自己所处的行业。只有卖出产品，你才能赚钱。为什么你能容忍差评的存在？’我回答道：‘我们并不通过卖东西赚钱；我们帮顾客做出决策，以此赚钱。’”