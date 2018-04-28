路易还是路易斯？威廉王子小儿子的名字念法引争议

27日，英国威廉王子和妻子凯特第3个孩子的名字揭晓，但Louis的发音应该是“路易斯”还是“路易”引发争论。据肯辛顿宫澄清，应该念“路易”，名字中的“s”不发音。

据中新网报道，当地时间23日上午11时1分，凯特在西伦敦圣玛丽医院的林多院区产下一子，小王子重8磅7盎司(约3.8公斤)。当地时间27日上午，肯辛顿宫透过社交网站宣布，小王子的名字是路易·阿瑟·查尔斯(Louis Arthur Charles)，将被称为剑桥的路易王子殿下。

小王子的名字一公开，就有不少网友讨论，Louis应该是和Lewis一样，发音为“路易斯”？还是和法国名牌“路易威登”一样，念成“路易”？不少网友在贴文下方展开讨论，有网友说，“好险我不是唯一有这个疑问的人。”也有网友说，“我就知道这个名字的念法会引发讨论。”

据悉，Louis在美国较常被念成“路易斯“，但在英国则较常被念成“路易”，过往王室成员被命名为Louis时，都是念成“路易”。这个名字源自德国和法国，意思是“著名的战士”。据报道，肯辛顿宫已经证实念法应该是“路易”。

许多名字为Louis的名人，念法也都是“路易”。例如著名爵士乐歌手路易·阿姆斯特朗、喜剧演员路易C.K.、时尚设计师路易·威登、英国团体“单向组合”(One Direction)成员路易汤林森等。

此外，英国王室有不少人的名字带有“路易”，包括路易王子的父兄。乔治王子全名是乔治·亚历山大·路易。威廉王子的全名是威廉·阿瑟·菲立普·路易。英国女王伊莉萨白二世的三子、威廉王子的叔叔爱德华王子，全名则是爱德华·安东尼·理查德·路易。

来源：纽约侨报网