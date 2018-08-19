路透：十年货币宽松将终结 流动性将转向

在超级宽松的货币环境主导的很多年里，投资者一直在讨论当央行的慷慨注资最终结束时全球市场将作何反应。现在流动性即将转向，而他们只有几个月的时间来适应。

路透社8月16日的报道指出，自2009年金融危机以来，包括美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行在内的全球四大央行已向全球经济注入约13万亿(兆)美元的资金，金融市场的流动性在宽松货币时代也极度的充沛。但这一资金洪流将在今年年底枯竭，央行2019年计划从市场撤出的资金规模将超过注资规模，这也将是2011年以来首次出现的流动性紧缩。

欧洲央行将在今年底结束额外的购债计划。美联储在近一年中虽然一直在收缩资产负债表，但从10月开始将会加速缩表步伐，每月将从市场撤走500亿美元。美联储明年将把价值4700亿美元的债券撤出其资产负债表。

在持续了近10年的印钞和零利率后，这对于市场来说是巨大转变。百达资产管理资深宏观策略师Steve Donze预计，明年全球流动性将净减少1000亿美元。

让市场脱离宽松流动性可能并不容易。央行的流动性大潮已经渗透至市场的每个角落，从优质葡萄酒和艺术品，到房地产、垃圾债和新兴市场。这些流动将很多国家的债券价格推升至高位，收益率转为负值，并使股市牛市持续到第10个年头。

市场已经开始出现问题，土耳其里拉危机和中美贸易争端已经凸显了这一点。新兴市场股市自1月份以来已经暴跌了20%，全球股市或将创下3月份以来单月最大跌幅。垃圾级美元公司债的平均收益率今年已经上涨了50个基点。

到目前为止，强劲的公司盈利支撑着美股股市的上涨，但SKEW指数表明，市场的不安情绪正在上升。该指数衡量标普500指数买权相对于卖权的成本。SKEW目前接近3月份以来的最高点，显示出市场对卖权的需求强劲。“卖权”提供以预先商定的价格出售资产的机会。

在股市方面，Pictet的计算结果显示，包括中国人民银行在内的5大央行每挹注1万亿美元的流动性，MSCI明晟全球市场指数就相应上涨20个点；如果相同金额的流动性被抽走，该指数则会出现类似幅度的下跌。假设2019年流动性净减少1000亿美元，则该指数应该小幅回落。

2018-08-17 23:41 来源：侨报网