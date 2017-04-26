身心双重打击 陶大卫对联航致歉嗤之以鼻

芝加哥市律师 Thomas Demetrio登上《今日秀》节目，他说，在联航客机上遭遇暴力对待的乘客陶大卫“精神和身体遭遇双重伤害”，仍未痊愈。除此之外，他还表示正在代表另一名与联航空乘发生的冲突的女乘客进行诉讼。

据报道，Demetrio是69岁的医生陶大卫的律师，他表示，陶大卫对于联航高层的道歉已经不感兴趣。

Demetrio说:“他（陶先生）很受伤，目前精神状态仍然不好……这就是为什么我们需要寻求公平、正义，我们应该被正确对待”。

他说，陶大卫对于联航首席执行官穆诺兹（Oscar Munoz）的当面道歉已经不感兴趣。他说：“穆诺兹先生一开始就有机会对公众道歉，但他并没有这么做。然后，他称陶医生是好斗的、有攻击性的。最后他才承认联航应负的责任。我想陶医生已经不再需要穆诺兹再说什么”。

自从4月9日事发以来，陶医生没有当众露面。上周，他的成年女儿和Demetrio一同出席新闻发布会，称陶医生因为在联航客机上遭遇的暴行而身心受创，目前需要私人空间和恢复时间。

另有消息称，Thomas Demetrio还表示，美国各个航空公司粗暴对待乘客的事件不是偶然，目前他正在代表另一名与美国航空公司空乘发生冲突的女子进行诉讼。

Demetrio在《今日秀》中说，美国航空公司空乘人员拿走这名女乘客的婴儿车，动作十分粗暴，差点打到婴儿。

在一名乘客发上脸书的视频中，这名女子抱着婴儿哭泣着说道：“你不能对孩子使用暴力”。

这起事件发生在上周五晚从旧金山飞往达拉斯的航班上。美国航空公司发言人Leslie Scott说，公司正在对此事件展开调查，目前这名空乘已经被停职。

联航公司于21日表示，2018年，公司首席执行官穆诺兹将不再自动获得董事长头衔。

按原计划，穆诺兹本应在明年联航母公司、即联合大陆控股公司的年会上获得董事长头衔，但穆诺兹本人提出更改其公司合同，取消了这一任命计划。

对此，联航给出的理由是，“董事会相信，现阶段将首席执行官与董事长的职责分离，是最合适的结构”，这将“确保穆诺兹能集中关注其首席执行官的职责”。

来源：侨报网