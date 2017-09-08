迈阿密或成厄玛直接登陆点 上百万人大逃亡

超强飓风厄玛(Hurricane Irma)，正在朝着美国本土步步逼近，根据最新预测，随着飓风眼行经路线改变，首当其冲的“最糟糕受灾点”可能是迈阿密。佛州与乔治亚州沿海地区上百万居民奉命疏散。

星期五，厄玛已抵达古巴，并向迈阿密挺进。图片来源于weather.com

截止星期五早晨5点，厄玛正位于大伊纳瓜岛（Great Inagua Island）西北部55英里处，位于迈阿密东南部495英里处。

目前厄玛已经从5级飓风降级为4级飓风，最大风力为155英里每小时，但厄玛仍有可能再次升级。

国家飓风中心(National Hurricane Center)发布的飓风最新动态显示，厄玛的飓风眼移动路线突然改变，可能会比之前预计的提早袭击佛州。

厄玛预计星期天清晨在佛州登陆，但其带来的热带强风可能在星期六晚上就抵达佛州南部，给佛州大部分地区带来威胁生命的巨浪和强风。

CNN气象学者沙特尔(Tom Sater)分析，虽然厄玛飓风眼行径改变只有20英里，但却让迈阿密因此沦为最糟糕的受灾点。

国家飓风中心星期四晚向佛州南部发布了飓风警报。迈阿密滩市长李文形容厄玛是“核子飓风”，并要求民众尽速撤离。

当局已经向整个佛罗里达礁岛群（Florida Keys）、迈阿密部分地区以及乔治亚州海岸地区发布了强制疏散令。这也是自2005年的丽塔飓风(Hurricane Rita)迫使得州和路易斯安纳州370万人逃难以来美国规模最庞大的疏散作业。

佛州东南部的迈阿密─岱德郡滨海地带有超过65万居民奉令强制疏散，乔治亚州也下令沙凡纳市和其他沿海地区的30多万居民强制疏散。

来源：侨报网