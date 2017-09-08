迈阿密或成厄玛直接登陆点 上百万人大逃亡

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TOPSHOT - An aerial photography taken and released by the Dutch department of Defense on September 6, 2017 shows the damage of Hurricane Irma, on the Dutch Caribbean island of Sint Maarten. Hurricane Irma, rampaging across the Caribbean, has produced sustained winds at 295 kilometres per hour (183 miles per hour) for more than 33 hours, making it the longest-lasting, top-intensity cyclone ever recorded, France's weather service said on September 7. / AFP PHOTO / DUTCH DEFENSE MINISTRY / GERBEN VAN ES / Netherlands OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DUTCH DEFENSE MINISTRY/GERBEN VAN ES" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS GERBEN VAN ES/AFP/Getty Images

超强飓风厄玛(Hurricane Irma)，正在朝着美国本土步步逼近，根据最新预测，随着飓风眼行经路线改变，首当其冲的“最糟糕受灾点”可能是迈阿密。佛州与乔治亚州沿海地区上百万居民奉命疏散。

星期五，艾玛已抵达古巴，并向迈阿密挺进。图片来源于weather.com

星期五，厄玛已抵达古巴，并向迈阿密挺进。图片来源于weather.com

截止星期五早晨5点，厄玛正位于大伊纳瓜岛（Great Inagua Island）西北部55英里处，位于迈阿密东南部495英里处。

目前厄玛已经从5级飓风降级为4级飓风，最大风力为155英里每小时，但厄玛仍有可能再次升级。

国家飓风中心(National Hurricane Center)发布的飓风最新动态显示，厄玛的飓风眼移动路线突然改变，可能会比之前预计的提早袭击佛州。

厄玛预计星期天清晨在佛州登陆，但其带来的热带强风可能在星期六晚上就抵达佛州南部，给佛州大部分地区带来威胁生命的巨浪和强风。

CNN气象学者沙特尔(Tom Sater)分析，虽然厄玛飓风眼行径改变只有20英里，但却让迈阿密因此沦为最糟糕的受灾点。

国家飓风中心星期四晚向佛州南部发布了飓风警报。迈阿密滩市长李文形容厄玛是“核子飓风”，并要求民众尽速撤离。

当局已经向整个佛罗里达礁岛群（Florida Keys）、迈阿密部分地区以及乔治亚州海岸地区发布了强制疏散令。这也是自2005年的丽塔飓风(Hurricane Rita)迫使得州和路易斯安纳州370万人逃难以来美国规模最庞大的疏散作业。

佛州东南部的迈阿密─岱德郡滨海地带有超过65万居民奉令强制疏散，乔治亚州也下令沙凡纳市和其他沿海地区的30多万居民强制疏散。

 

 

来源：侨报网

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