迎新年 密苏里州最低工资上涨啦! – $7.70

美国21个州最低工资明年上调 密苏里州最低工资 – $7.70 上涨5美分

新年即将到来，美国数百万拿着最低薪酬的工人也将迎来工资的上涨。

据pix11报道，虽然有些人的时薪上调仅仅是一个很小的幅度——按照生活费标准进行调整，每小时薪酬仅增加几毛钱。不过也有一些地区的时薪提高了1到2美元。

虽然听起来仍不算很多，但对于全职工作者来说，每周可以增加40到80美元的收入。这点钱足够让低收入人群支付一些生活必需品，例如食品、交通费以及电费等。

2017年全美将有21个州、至少22个城市、4个县和1个地区最低时薪上调。大部分地区新的工资标准将从明年1月1日起执行，除马里兰州、俄勒冈州和华盛顿D.C.，这三个地区从7月起执行新的工资标准。纽约州则将从新年夜开始按新标准支付薪水。

按百分比来看，上涨幅度最大的是亚利桑那州，时薪上涨24%，新标准为$10/小时，其次是缅因州，上涨20%，调整后的最低时薪是$9，硅谷有三个城市的最低时薪涨幅也达到20%，上涨后是$12/小时。

此次时薪提高据悉是各州及城市、地区政府的行为，因美国国会在2009年调整时薪到$7.25后就再也没有做出行动，各地决定通过自己的努力为低收入群众做些实事。

此次加薪是州立法机关和市议会的先进派政客的计划。若加薪计划失败，工人代表或会请愿影响选民对议员的决策权。据The Fairness Project消息，由于加薪计划的确定实施，一些议员的拉票成果显著。

在11月的大选中，亚利桑那、科罗拉多、缅因及华盛顿四州承诺在接下来几年里会将最低薪酬提高43%到60%不等。

以下是将加薪的21个州2017年最低时薪标准

阿拉斯加Alaska – $9.80

亚利桑那Arizona – $10.00

阿肯色Arkansas – $8.50

加利福尼亚California – $10.00(小雇主)； 10.50(大雇主)

科罗拉多Colorado – $9.30

康乃狄克Connecticut – $10.10

佛罗里达Florida – $8.10

夏威夷Hawaii – $9.25

缅因Maine – $9.00

马里兰Maryland – $9.25 (7月起实行)

马萨诸塞Massachusetts – $11.00

密歇根Michigan – $8.90

密苏里Missouri – $7.70

蒙大拿Montana – $8.15

新泽西New Jersey – $8.44

纽约州New York – $9.70 至 $11 不等(16年12月31日起实行)*

俄亥俄Ohio – $8.15

俄勒冈Oregon – $10.25 (7月起实行)

南达科他South Dakota – $8.65

佛蒙特Vermont – $10.00

华盛顿州Washington – $11.00

* 纽约州大部分地区基本最低时薪将调整为$9.7，食品工业、长岛市、韦斯切斯特县(Westchester)、纽约市大雇主和小雇主工资标准将高于基本最低时薪。

纽约州城市及郡县2017年最低时薪：

纽约市：$11(16年12月31日起实行)

长岛市\韦斯切斯特县：$10(16年12月31日起实行)

来源：侨报网