近期流行的超好吃5分钟食谱 赶快学起来！

上班族们平日里的餐食真是一件让人头疼的事，中午在公司可以和同事一起吃，但是晚上回家呢？如何解决晚餐呢，太复杂的又不想做！最近流行的5分钟的懒人食谱，快速让你吃到美味的饭菜，也不失掉任何营养。赶快学起来吧！

蚝油豆腐

做法：

1.豆腐切成均匀小块；

2.坐锅热油，倒入青红椒粒煸炒出香味，盛出待用；

3.留少许底油，倒入豆腐块，加适量冷水，慢火煎制豆腐八分熟；

4.倒入适量蚝油，老抽翻拌，使豆腐均匀上色；

5.倒入青红椒粒翻拌一下就可以出锅了。

腊肠糙米饭

做法：

1.糙米淘净用水浸泡4小时后，与大米混合，加足够的水再浸泡30min；

2.腊肠切成片 ，双鲍菇切小片，虾皮切碎一些；

3.切好的腊肠片、菇片和虾皮倒入米中，再调入少许盐和油，搅拌均匀；

4.入电饭锅中煮至熟，煮熟后拌匀，撒上葱花即可~

蒜蓉南瓜

做法：

1.南瓜去皮，切成小方块；

2.半个蒜头的蒜瓣儿拍碎，去皮，切成末儿；

3.锅里烧热油，小火将蒜末炒香，倒入南瓜翻炒；

4.南瓜水分含的少，继续翻炒至断生就下盐，加入清水适量焖一会儿至南瓜软烂。

水蒸蛋

做法：

1.鸡蛋+少许盐打散，加入适量清水拌均匀；

2.加入适量清加入快溶化的猪油，搅均匀后倒入蒸碗里；

3.6分钟左右蒸好，取出；

4.把葱切碎+少许生抽调下，倒入蒸好的蛋上即可。

翡翠彩蔬卷

做法：

1.白菜和菠菜飞水；

2.将蔬菜丝码在白菜叶上，卷成卷；

3.锅中放少许水，加入盐，鲍汁(蚝油)，水淀粉，煮至汤汁粘稠；

4.浇在彩蔬卷上即可。