还记得去年严冬么，美国极端灾害天气近十年来骤增

相信大家还记得去年冬天席卷全美大范围地区的“破纪录的北极寒流”，导致大降雪，让2/3的美国地区变成一个大冰窖，芝加哥的最低气温甚至低于南极。

那场“几十年一遇”的极度寒冷已经导致6人死亡。一贯不相信“全球变暖”、执意推出巴黎气候协定的美国总统特朗普半调侃地通过推特喊话：“全球变暖呢？快点回来，我们需要你！”美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)自1980年代以来收集到的数据显示，极端天气情况开始呈现聚集性，给人们和其财产带来了巨大损失。并且随着华盛顿对于气候的讨论激增，极端天气带来的影响也获得了政客们的注意。

就从今年此时人们脑海中存在有关飓风和热带风暴的话题看起吧。自1980年代以来，飓风达到能被命名规模的情况正在稳步增长，当一些天气情况的规模大到足以成为热带风暴时，人们就会给它起一个名字。1980年代大西洋上获得了命名的风暴共有93场。1990年代该海域被命名的风暴共有110场，而本世纪的第一个十年里，这个数字就增加到了151。第二个十年，即截至目前，被命名的风暴数量已达到150个，而我们目前仍处在2019季的风暴高发期。

不过，极端天气可不只有飓风。一项针对严重灾害天气(带来超过10亿美元损失)的研究显示，此类带来严重损失的灾害天气自1980年代起明显增多。这项研究引用的数据来自美国国家环境资讯中心(National Centers for Environmental Information)。

自1980年代以来，此类严重灾害天气共有250场，其中111场都在近十年出现。需要指出的是，2019年的数据并不包括今年5月之后的数据，因此“多利安”飓风并未被计算在内。

芝加哥侨报周末–Sep 17, 2019,13:55