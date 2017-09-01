这一天终于要来了 华尔街六家顶级投行加入开发新数字货币

据英国《金融时报》周四报道，六家世界上最大的银行加入了此前瑞银开启的一个项目——创建新数字货币。加密货币将被用于区块链上的清算和结算。这显示出，加密货币正开始进军金融行业主流。

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报道称，巴克莱银行、瑞士信贷、加拿大帝国商业银行、汇丰银行、MUFG和State Street都加入了一个名为“Utility Settlement Coin”的项目。该项目由瑞士银行发起。

英国《金融时报》报道说，银行们正在与中央银行和监管机构进行磋商。瑞银战略投资和金融技术创新主管Hyder Jaffrey表示，该货币将在明年年底以有限的方式“上线”。

“utility settlement coin”项目于2015年首次启动。本周的消息意味着该项目将进入下一阶段的转型。项目成员正努力加深与中央银行的磋商，并致力于加强数据隐私和网络安全保护。

这个项目旨在开发一个全新的、更简便的机构支付体系。根据Coindesk，这或将替代清算中心和其他介于卖家和买家之间的后台办公室。

BNY Mellon的区块链项目主管Alex Batlin表示：“区块链是一个非常好、强劲的系统。比特币的有趣之处是，自其推出以来，没人能破解它。而它确是完全开放的。”他认为，区块链将重新塑造金融行业。

瑞士银行希望能带来更快、更廉价、更可靠的机构间支付系统。瑞银表示，每个清算货币都将100%的由央行背书，对应欧元和美元。

由于这一数字货币由央行背书，其就不存在信用风险。瑞银表示，转账和所有权将被即刻处理。当然，目前要达到这一目标还存在一些问题——例如科技如何处理机构市场上庞大的交易规模。

英国央行此前表示，其将使用数字货币背后的技术概念来对其进行更多的监管，并提供新方式来刺激经济。目前，区块链和加密货币看来是金融行业的新宠儿。

英国央行去年发布报告表示，由中央银行发行的数字货币将能巩固金融稳定性、促进经济增长、让货币政策变得更有效。

来源：侨报网