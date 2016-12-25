这么多人移民美国 美国好在哪儿

水、空气和阳光，这三样东西一直被认为是大自然赋予每个人最平等的礼物。在中国雾霾日趋严重之时，雾霾已不仅仅是环境问题，逃离雾霾似乎会促发中国第四次移民潮。

移民去哪里？

美国国家签证中心（National Visa Center，NVC）的统计报告显示，截至今年11月1日，在NVC注册并等候绿卡排期的亲属移民和职业移民申请人数超过436万，其中中国大陆出生者逾25万人。

这么多人喜欢美国，美国除了好水、好空气和好阳光外，还有什么好的吸引力？商业内幕为大家揭开了谜底。

以当前的外汇汇率，从GDP上来衡量，美国是世界上最大的经济体。

尽管美国受到金融危机和大衰退的重创，但近几年的经济越来越好。

美国是世界上两大证券交易所所在地。纽约证券交易所和纳斯达克市场的总市值比其他8家全球最大的证券交易所的总市值还大。

全球100个大公司中超过半数在美国。

全球市值最大的10个公司，前五个都是美国的。不仅如此，这10个公司中，美国占了7个。

美国各州的GDP可与世界上主要经济强国相抗衡。特别是加州，2015年加州经济总量已经超过法国，成为全球第六大经济体。

地球上的大多数国家对美国的态度都相当友好。

诺贝尔得主美国最多。

美国有世界上最多的奥运冠军。

票房收入最高的10个电影中9个是美国人制作的。

全球最受欢迎的15个音乐艺术家中9位都是美国人。

全球最大的3个网站都是美国的，不仅如此，10个最大的网站中有7个也是美国人创办的。

美国人热衷建大房子，近几十年里美国建的房子越来越大。

美国是一个令人难以置信的多样化和受欢迎的国家。 2015年，美国白人孩子已不占多数。

仅看一下纽约，就会发现，美国的语种有多丰富。下面这张图显示出每个纽约社区中除了英语和西班牙语之外最常用的语言。

在婴儿潮一代开始退休时，美国同大多数其他经合组织国家相比，人口更年轻，其前景比发达国家的大多数人更好。

2016年12月18日 15:20 侨报

中国人办理美国移民持续火热，那么移民美国，大家能够享受到哪些社会福利呢?

新出生的小孩：

任何在美人士(含非法入境者)在美出生的孩子被视为美国公民，持有美国护照，不限制在美国境外的居留时间，终身自由进出美国。 18岁公民宣誓后即从法律上享有美国公民的一切权益，包括立即为配偶、子女、父母办理美国移民。

学生学费：

在18岁上大学之前美国全部中小学实行义务教育，即零学费(私立学校除外)。相比之下，目前北京、上海、广州三地有关机构办理中小学赴美留学一年就需两万多美金。上大学(含研究生丶博士生)只交本地人学费。以加州为例，水平中等的加州公立大学，外籍学生一年交一万二美金以上学费，而“本地人”在加州州立大学一年只交纳二千多美金的学费。如果以一个小孩在美国完成高中三年和大学四年教育的话，仅学费一项就可以节省约人民币50万元。

奖学金：

对于有意申请美国大学奖学金的普通中国人来说，只能和来自全世界的优秀人士竞争数量极为有限的对外籍人士开放的奖学金。但对于有绿卡的人，能享有奖学金的范围，远远超过一个外国人所能申请的。因为美国很多发放奖学金的机构限定奖学金只适用于“美国人”(含有美国永久居留权的人)。因此，移民美国之后，小孩申请奖学金的机会远远大于海外留学生。

学生贷款：

18岁以上的绿卡持有者可以在拿到绿卡的当年申请各种类型的学生贷款，如上美国优秀私立大学，一年的学费多达三万美金左右，当绿卡人士想读一个两年硕士时，六七万美金可一笔贷款。毕业后找不到工作可不还贷款，找到工作后分年还清，通常每月只拿工资的五至十分之一还贷款。在美国，没有因经济困难而上不了学的人。

直系亲属受益：

凡绿卡持有者与外籍人士结婚后，即可办理配偶及配偶21岁以下未成年子女的绿卡申请。

政府帮助找工作：

美国政府有专门机构免费为本国人找工作。绿卡持有者只要到此部门登记自己的技能、专长和兴趣，该部门就会免费为人找工作。同时，该部门还免费培训等待就业人员的基本技能(如电脑、英文等)以协助他们就业。

就业自由：

持有绿卡者在美国工作是不受限制的。为保护本国人的利益，美国很多工作(高科技、生化、军事等研究、生产、保卫工作)都不对外国人开放，即使外国人具备相应的知识与专长。这种情况使得外国学生在大学毕业找工作时，与美国学生处于极不平等的竞争。而绿卡持有者无需担忧，他(她)可以从“劣势方”转为“优势方”。

退休福利：

累计十年交税记录后(底线为每月$50左右的实交税金即可)，便可在退休后(通常为65岁)终身领取美国联邦政府发的退休金(每月$1000～$1200)。对很多移民来讲，领取退休金的年数比交税工作的年数要多。

失业救济：

申请人及配偶甚至孩子在转绿卡后没有工作时，政府免费给你找工作。具有六个月的交税记录后，到美国当地有关部门报失业就可以领取政府救济金(额度从每月$400～$1200不等)。

人寿与基金：

绿卡持有者可以享受一些在中国没有，只在美国有的一些人寿与基金挂钩的保险险种，使本人退休后能够有较多的收入。

老年医疗保险：

在美国医疗费用相当之高，但任何“低收入”绿卡持有者(无需交税记录)可在退休之后，办理“医疗卡”，持卡看任何病不再花钱。这一点可以彻底解除身患疾病的老人的后顾之忧。对于不属于低收入的人，只要有累计十年的交税记录，退休后只要再付很少的保险费，医疗费用也就不用自己承担了。

购房补贴：

绿卡持有人在退休后即可申请购买低收入老年人公寓住房。可用大约市场价格的35%左右的款项购买由国家补贴兴建的在美国属于自己的住房。

政府补贴：

绿卡持有者在退休前没有累计十年的交税记录时，只要转成美国公民，退休(65岁)后政府直接发放生活补贴(每月$600多)。本人不在美国生活，也可享受这笔钱。当然，上述福利针对不同的申请人可能有会不同的意义，这完全取决于移民申请人的具体家庭状况。