这十部美剧，代表了美剧在2016年的最高水准

熬了无数个通宵，最终刷出了这张剧单。
下面来跟你们分享2016年最值得看的十部美剧。
HBO继《权力的游戏》后，又砸下的一枚「重磅炸弹」。
第一季的制作预算，高达一个亿。
豆瓣评分8.9
IMDB9.1
导演兼编剧由克里斯托弗·诺兰的弟弟乔纳森·诺兰担任。
他的知名度虽不及哥哥诺兰，但脑洞清奇。
《记忆碎片》、《致命魔术》、《星际穿越》…都是他编剧的。
本剧演员阵容同样惊艳。
「汉尼拔」安东尼·霍普金斯、「黄金配角」艾德·哈里斯、埃文·蕾切尔·伍德……
故事改编自1973年的同名电影。
在遥远的未来，人类批量制造了许多人造人，来满足自己的无尽欲望。
「西部世界」，指的是一座可以让人为所欲为的成人乐园。
电影版除了西部世界，还有罗马世界和中世纪世界。
但在本剧中，都浓缩到了「西部世界」这一个。
在这里，你可以纵欲享乐。
也可以不负责任地杀任何人造人。
剧中的裸露、性爱、暴力场景，堪比《权力的游戏》。
人造人从外表上看，和人类无两样。
只不过他们所有的记忆，都会在第二天被抹除。
可怕的是，他们被抹除的记忆，并未彻底消失。
当他们开始拥有了自我意识后，随之而来的便是反抗。
这部剧最终指向的，还是「自我认知」这一母题。
它也是HBO2016年有史以来首季收视率最高的电视剧。
毫不夸张的讲，这是去年最不容错过的美剧之一。
HBO当之无愧的金字招牌。
它建立了一个集权力斗争、奇幻剧情为一体的世界体系。
其世界格局细致程度已经超过了《魔戒》。
当然，这也是因为时长的缘故。
相比于第五季的疲软拖沓，第六季回到了一贯的水准。
豆瓣评分高达9.4
一如既往的杀杀杀；
不过这一季的剧情进度，已经脱离了马丁爷爷的原著。
也是史上第一次，电视剧进度赶超原著。
此处鱼叔只能对编剧说，服！
当然，辛苦等了一年的粉丝，最关心的还是雪诺的下落。
他在第五季中被人一刀捅死，引起了群怒。
终于在这一季，编剧让「梅姨」猩红女巫把他复活了。
同时，在第六季中，布兰·史塔克回归。
每个人物都将走向他们无法逃脱的宿命。
据说，这部剧将在第八季完结。
同样由HBO出品。
这部剧获得了今年金球奖电视类最佳迷你剧/电视电影的提名。
并被2016年美国电影学会选为了十佳剧集。
IMDB评分高达8.7
故事改编自经典英剧《司法正义》第一季。
英版中的男主角，是鱼叔家的本喵。
在美版中，男主则由里兹·阿迈德担任。
他就是《夜行者》中那个倒霉催的助理。
在这部《罪夜之奔》中，他还是很倒霉。
与漂亮的姑娘发生了一夜情。
醒来却发现，姑娘已经死了……
案发现场到处都是他的指纹；
死者身体里还有他的精液；
他身上也有死者指甲的划痕。
最重要的是，警察还从他身上搜到了一把「完美符合伤口」的带血尖刀。
人证物证俱在，这下他跳进黄河也洗不清了。
如果说英版是在率真耿直的给你讲一桩精彩的案件，美版就狡猾地多。
更像是在挖一个陷阱，一点一点引诱你入坑。
在表现警方对案件的处理上面，加入了更多对司法程序形式化的展露和讽刺。
它想讲的不仅仅是一桩凶杀案，而是对社会、司法、人性的控诉。
豆瓣评分8.7
一上线就掀起了如潮的好评。
就连斯蒂芬·金都曾在推特上力挺这部剧。
故事发生在上个世纪八十年代，一个小镇上，一名男孩神秘失踪了。
警方和镇上的居民只把案子作为普通的幼童丢失来处理；
而孩子的妈妈却认为，事情另有蹊跷。
甚至发现了这和某种超能力有关。
妈妈的扮演者，是德普的前女友——
薇诺娜·瑞德。
事实上，小男孩的确被一种神秘的、未知的怪物抓走了。
他被困在了与现实世界平行的异世界中。
随着剧情的深入，失踪的人也越来越多。
镇上的人终于开始相信小男孩妈妈不是爱子心切产生幻觉了。
在众多角色中，女主角Eleven则是全剧中唯一一个拥有超能力的角色。
她能够通过意念发动攻击。
以及在特定的环境下，以意识形式穿越到异世界，寻找制定目标。
数条支线看似独立发展，但又互有牵连，最后汇聚在同一个点，实现全剧的高潮。
在这部剧中，你能看到《ET》、《猛鬼街》、《寂静岭》、《魔女嘉莉》、《皮囊之下》、《异形》……的痕迹。
因此它被誉为「写给80年代经典影视的情书」。
这是一套由Sky、HBO和Canal+三家电视台，联合制作的八集迷你剧。
豆瓣评分随着观众的增加而不断上升，目前高达9.1
导演兼编剧，是提名过六次戛纳金棕榈的保罗·索伦蒂诺。
他的作品以「精美」著称。
上一部作品《年轻气盛》，仅用一张海报就足以把人勾住。
另一部获得奥斯卡最佳外语片的《绝美之城》，构图美到极致。
这部《年轻的宗教》，同样是一场视觉的盛宴。
「裘花」裘德·洛在剧中饰演梵蒂冈教皇。
而伍迪·艾伦当年的缪斯，《安妮霍尔》的女主角，黛安·基顿，在剧中饰演抚养裘花长大的修女玛丽。
整部剧，主要是围绕着裘花这位「年轻的教皇」如何在梵蒂冈教廷中，与众臣，尤其是国务卿之间，明争暗斗、玩弄权术。
与其说这是一部宗教剧，不如说是一部政治宫斗剧。
玩的依然是权力与撕逼的那套游戏。
原本，国务卿等大臣们的计划，是让这个看似软弱的年轻人，成为自己主政的傀儡。
没想到。
这个年轻人根本不是省油的灯，甚至比他的老师更难以操控。
他一面要求给所有来信的孩子回信；
一面却又用卑鄙的方式，监听着朝廷上下。
整部剧看下来，就像@frozenmoon所说：
布景、光影、人物台词和细微表情的细节都难以言传的精妙，诡异和嘲讽，庄严和肃穆互相吞噬的角色让整部剧曼妙无比。
刷完了梵蒂冈教皇，自然也不能落下另一部逼格与之不相上下的新剧。
网飞出品，必属良心之作。
豆瓣评分甚至超过了《年轻的教宗》，高达9.2
主人公是当今英国女王伊丽莎白二世。
我们只看到了女王的超强待机能力，看到她的彩虹色套装，却都不知道那背后几十年如一日的付出，和她头顶皇冠的重量。
在成为女王之前。
伊丽莎白是个孝顺的女儿、迷恋丈夫的小女人、两个可爱孩子的母亲。
然而，父亲在去非洲考察的途中，突然去世。
按照继承顺位，她就这样成为了伊丽莎白二世。
她不得不逼迫自己尽快从一个小公主成长为一个女王。
这部剧虽然只有十集，却有四个导演。
其中第一二集，由史蒂芬·戴德利执导。
他的代表作《朗读者》、《时时刻刻》，你没看过，也一定听过。
除了他，还有《成为简奥斯汀》的导演朱里安·杰拉德，《霍金传》的导演菲利普·马丁，也都加入了该剧的导演团队。
阵容堪称逆天！
本剧虽然十分忠于历史，讲述现今在位的伊丽莎白二世为首的英国王室生活。
令人惊喜的是。
它并没有着重于王室光辉灿烂的外表，而是把王室成员们拉近，让人看到他们更生活化的一面。
看到他们的窘迫、不安、伤心、权衡、无奈。
在历史面前，我们都不过是一粒尘埃。
第一季豆瓣评分9.2
第二季达到了9.3
甚至有人说：
这剧讲的是嗑药，看这剧也是嗑药，根本停不下来。
故事围绕着哥伦比亚最大的毒枭埃斯科瓦尔展开。
这是历史上真实存在的人物。
他富可敌国，曾经一天可以赚5000万美金。
为了压制他的气焰，美国缉毒局派了一个警探前往哥伦比亚。
这就是本剧的男主角墨菲。
在哥伦比亚，他不可避免的将与毒枭展开一场关乎生死与智力的决斗。
但这场战争远远不止正义与邪恶这么简单。
埃斯科瓦尔的势力，不是一日两日就能瓦解的；
他建立了一个属于自己的毒品王国，下到制作毒品，上到大笔交易，每个手下职责分明。
埃斯科瓦尔残忍至极，对不听话的人，一言不合就下令杀之；
另一方面，他又在不停的捐款。
这个故事发生在贫穷的哥伦比亚。
每个哥伦比亚人一边害怕埃斯科瓦尔，一边又享受着他带来的福利。
「贫穷」是犯罪最好的温床。
埃斯科瓦尔最大的目标，就是当上哥伦比亚的总统，将自己的势力彻底合法化。
相比同样讲述毒品的《绝命毒师》，《毒枭》下手更狠，节奏更快，没有丝毫拖泥带水。
很早之前鱼叔就已经介绍过这部剧。
今年第三季强势回归，豆瓣上评分一季比一季高。
最新的第三季已经到了9.5分。
这部剧的主人公是一个马男，叫波杰克。
他年轻的时候，因主演情景喜剧《胡闹的小马》而出名。
不过。
现在只是一位中年发福的过气明星。
从他马嘴里吐出来的，十句里有八句都是负能量。
所以这部剧的基调就是：「丧到不行」。
在第一季的结尾，波杰克凭借别人给他写的自传，拿到了金球奖。
第二季，他重新回到大众视线，获得了一个出演电影的机会。
但他却逃离了片场。
等他再回到剧组的时候，发现电影已经拍完了，用的是全CG制作的「波杰克」。
第三季中，这部并没有波杰克参与的波杰克主演的电影，获得了一众好评。
竞逐奥斯卡，成了他的首要目标。
可即便如此，他的生活也并没有因此变得更好，反而更容易因为琐碎的小事而毁了一天的心情。
《马男》吸引人的地方，是用最不写实的情景，去讲述最真实的生活。
它不会为了贩卖廉价的热血，而给生活打上柔光。
这部看上去「三观不正」的「成人动画」，骨子里恰恰三观奇正。
我知道前方依然灰暗一片，但是我仍愿意继续前行。
这就是生活啊。
很多美国剧评人都认为，该给这部剧颁奖的不是艾美奖，而是奥斯卡。
豆瓣9.5。
它以一个旁观者的姿态，温言软语地讲述一群普通人的成长生活。
在秋季同期的美剧中，这部剧的阵容足以用凄惨形容。
但没想到的是，一经播出就成为了NBC新剧中的收视口碑双冠王。
这部剧中的每个人，都在琐碎地过着各自的生活。
他们其中一些人有个共同点，都是「同一天生日」。
正好呼应了片名《我们这一天》。
维基百科显示，平均每个人都和一千八百万人分享同一个生日。
整部剧看下来，就像这位网友所言：
一切都很平淡、平凡到极点，可是眼睛移不开。
每个人物的生活，都太真实。
真的，就像我们各自的人生一样。
生活有如柠檬般的酸楚，我们要做的就是将这酸楚酿成柠檬汽水般的甘甜。
但是。
对于大多数人来讲，这项技能怎么都学不会。
如果你一年只能看一部美剧，那就选它吧。
这是鱼叔今年最喜欢的一部剧。
如果满分五颗星，我愿意打六颗。
豆瓣评分9.4
IMDB评分8.8
《百年酒馆》的英文名Horace and Pete是一间酒馆的名字。
一百年前，Horace和Pete两兄弟，创立了这间酒馆。
之后代代相传，每一任的继承者都是，一个叫Horace，一个叫Pete
这部剧的所有故事都发生在这里。
主角Horace的扮演者路易·C·K，同时也是本剧的导演兼编剧。
大家都喜欢喊他路易，不单单是因为他的本名，也因为他同样自编自导自演的另一套神剧——
《路易不容易》
每一季都是9.0+的分数。
《百年酒馆》从格局上很像《深夜食堂》，一个交换故事的地方。
只是《深夜食堂》治愈，《百年酒馆》致郁。
看似琐碎絮叨的生活细节，实则牵扯出的是每个人生活的本来面貌。
就是那么一塌糊涂、狼狈不堪。
《纽约客》评价这部剧：
一个致郁的、异色的喜剧，其实它根本不是一出喜剧。
然而，这部神剧，既不属于老司机HBO，也不出自剧迷亲妈Netflix。
而是以邮件订阅的形式发布的。
而这部剧的大部分资金，都是靠路易一个人筹来的。
如果可以的话，鱼叔还是希望有能力的人，能够去该剧的官网，花点钱买来看。
以上，就是鱼叔要分享的2016最好十部美剧。
去年如果错过了它们，春节可以考虑补起来了。
2017年已经来了。
除了一些续订的美剧，今年还会有不少重启剧，比如《越狱》《双峰》。
来源： independent fish