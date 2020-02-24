退选后一周 杨安泽加入CNN成为政治评论员

【侨报网综合讯】CNN在19日宣布，刚刚退出2020大选的前民主党总统参选人杨安泽将加入该网络。杨安泽是继邝友良之后第二位广为人知的华裔总统候选人。

“我很高兴能加入CNN，以帮助阐明选举和参选人的经历。”杨安泽也在推特（Twitter）上说，“过去几个月我们学到了很多东西，很高兴为公众讨论做出贡献。”

杨安泽补充说，他将于周三晚些时候以新身份出现在频道上。

杨安泽表示，很高兴能加入CNN。（图片来源：杨安泽推特截图）

杨安泽上周结束竞选活动，而在参与竞选期间他也从默默无闻的华裔企业家变成了引人注目的候选人。在他的竞选活动中，一个突出的论点则是其所谓的“自由红利”（Freedom Dividend），该项目声称会为每个美国成年人每月提供1000美元全民基本收入。

杨安泽的竞选被定义为乐天派风格。他此前在教堂唱诗班唱歌、跳舞等视频在网上流传，有助于提升他作为一名候选人的形象。

杨安泽也经常赞美他的竞选对手。在前得州众议员欧洛克（Beto O’rourke）退出后，杨安泽发了一条推特表示想念欧洛克。同样，在新州参议员布克（Cory Booker）未能获得进入辩论阶段的资格后，杨安泽也告诉选民，“布克会回来的”。这一举动得到了布克及其高级竞选助手的赞赏。

杨安泽的选营吸引了一批忠实支持者，这些由自由主义民主党人、自由主义者和一些不满共和党组成的联盟将自己成为“杨帮”（Yang Gang）。