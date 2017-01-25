道指开盘 突破20000点大关！

美国股市周三(1/25)高开，道指涨逾百点，一举突破20000点大关！自美国总统大选以来的美股“川普行情”仍在继续。

道指开盘上涨102.98点至20015.69点，首次突破了20000点大关，创下了历史新高，涨幅为0.52%。纳指上涨33.99点，至5634.95点，涨幅为0.61%。标普500指数上涨9.82点，至2289.89点，涨幅为0.43%。

道指的20000点大关被认为是美股的一个重要里程碑。持续了8年牛市的美股在美国总统大选后加速攀升，“川普行情”推动道指实现里程碑式突破。

一些业内人士认为，突破该水平预示“川普行情”将得到持续。Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan表示：“有足够的能量能突破该障碍，将意味着系统内还有许多购买力，一旦攻破，该顶部将变为支撑位。”

自川普意外当选为美国总统以来，美国股市一路上涨，道指已累计大涨了9%，原因是市场预计他在上台以后将采取放宽监管、调低税率及财政刺激措施。从那时起以来，重大经济数据的重要性已经让位于川普新政的相关消息，投资者正在关注川普在正式就职以后的头100天时间能够出台什么政策措施。

目前，许多华尔街银行都估计美股2017年还会涨到更高，尽管大多数意见认为在当下创纪录的高点基础上，未来的涨幅不会很大。

美国总统川普周二接见了通用汽车、福特汽车和菲亚特克莱斯勒集团的首席执行官，敦促其提高美国市场上的汽车产量，并在美国国内聘用更多员工。川普告诉汽车业的CEO们说，新一届政府将积极促使制造业回流，并将改善营商环境。在川普会见上述汽车公司CEO之后，该三家公司股价均攀升。

川普向美国汽车制造商表示，他将采取调低税收和放宽监管等措施，而在昨日他则称其想要将监管规则缩减75%或“可能更多”。

此外，投资者还在关注美股企业财报季。五家道琼斯工业平均指数成分股公司在周二盘前公布了财报，其中杜邦、3M公司和强生的每股收益均超出华尔街分析师预期，但营收则未能达到预期。与此同时，美国电信巨头Verizon通信公司的盈利未达预期，营收则超出预期；旅行者保险公司(Travelers)的盈利和营收均超出预期。

The Earnings Scout首席执行官尼克·赖希(Nick Raich)称，在已经公布了财报的79家标普500指数成分股公司中，70%的盈利超出分析师预期，53%的营收超出预期。但赖希同时补充道：“许多人都预计在(美国新任总统)唐纳德·川普的政策之下，美国企业的(第一季度)营收预期将会上升，但我们并不这么认为，而这肯定会令某些投资者感到失望。”

来源：纽约侨报网