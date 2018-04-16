邮政编码看美国最富街区 平均收入250万元

可能很少有人记得住所的邮政编码，但它在美国却仍然相当重要。每到报税季，人们的税单上必须要填写邮编，以方便税务部门识别报税人属于哪一报税点。这么一来邮编就和个人资产状况产生联系。它甚至能透露某一街区的富有程度。

美国税务局（IRS）会定期公布过往全美报税的数据情况，如果将邮编、区域收入和报税额度等信息挑出来，就能得到一幅全美财务状况的缩略图。据彭博报道，他们分析2015年的税收数据后发现，美国最富有的地区是一座占地216英亩的小岛Fisher Island 费舍岛（邮编33109）。

费舍岛位于迈阿密海岸附近，只能乘轮渡或水上游艇进入，绝对是富人们的天堂。这里的居民来自50个国家的不同行业，知名运动员、超模和律师等都在其中。

别看面积小，这里的居民们都超会赚钱，2015年，平均收入达到250万元，比位于旧金山的阿瑟顿（邮编94027）居民的水平高出100万元。后者紧邻斯坦福大学和脸书等科技企业。数据显示，费舍岛有一半的纳税人收入超过20万元。

不过，如果要将视野放宽到各州，加州和纽约州的居民们还是全美最富的地区。在邮编最厉害的TOP 20地区里，绝大多数都位于这两州。不过，佛罗里达和怀俄明也在调整税收政策，以吸引更多的富人。

佛罗里达州有两处邮编棕榈滩（特朗普私人俱乐部所在地）和那不勒斯都挤进了排名前20。西雅图、费城、芝加哥和波士顿的市郊富人区也有不错的排名。

相比之下，曼哈顿的表现让人大跌眼镜。几乎没有一个街区的邮编入选前20名。当然啦，也不是所有街区情况都很糟糕，名单第21位的邮编10005就属于曼哈顿，这里是纽交所的所在地。

收入高就一定要交更多税吗？这也不一定。对许多高净值人士而言，他们有许多办法可以争取税务减免，做慈善就是其中一方面。根据IRS的数据，费希尔岛在2015年的平均扣减额就高达448100元。而加州帕洛阿尔托（邮编为94301）的平均减扣额要更高，达到491600元。

2018-04-15 16:15 来源：界面新闻