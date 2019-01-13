【圣路易时报讯】美国邮政总署将在2019年1月27日之后将原50美分之Forever永久邮票价格上涨5美分，成为55美分。

虽然2019年的邮局价格变化因不同邮寄服务而异，但2019年1月最后一个星期的邮寄费用将增加2.5％。

美国邮政总署邮票涨价最显着的变化有：

普通信件平邮（1盎司）（First-Class Mail）邮费将高达55美分，是自1991年以来最大的百分比增长，当时邮资从25美分增加到29美分。

额外的信件盎司成本将减少：每增加一盎司将从21美分降至15美分。邮寄2盎司的信件，结婚邀请函的典型重量，将花费70美分而不是71美分。

明信片费率将保持不变：邮寄明信片将使旅行者35美分。

优先邮件价格会跳涨：之前售价7.20美元的小盒子将升至7.90美元，而中型盒子将从13.65美元升至14.35美元。

优先邮件快递费用将增加：那些希望尽快运送信封的人可以支付25.50美元而不是24.70美元。

邮局在2018年损失了39亿美元，其中包括邮件数量下降以及养老金和医疗保健费用的成本增加。尽管邮寄包裹数量增长，邮局仍然连续第12年亏损。

美国税收不补助邮局，邮局以销售产品和邮寄服务为主要收入。

邮政总署署长兼首席执行官Megan Brennan表示，“我们将采取一切适当的行动，确保我们能够继续履行我们的主要使命，为我们国家所有的行业和人民提供及时，可靠和高效的服务”

2017年12月，总统特朗普通过推特批评邮政总署，指出邮局运费收费过低。“为什么美国邮局收取过低的费用邮寄包裹，每年损失数十亿美元，使得亚马逊越来越有钱，邮局越来越穷？” 特朗普发推文。 “邮局应该收更高的费用！”