酒驾一次就遣返！留学生酒驾后果很严重

酒驾醉驾，屡禁不止的恶习。在中国酒驾，或会面临被判处拘役及罚款，而对于在美国的留学生来说，酒驾而引发的严重后果将会为他们的学习生涯带来无法挽回的遗憾。

你知道吗？

在美国，1/3的交通事故人员伤亡由酒驾造成。

酒驾司机第一次被逮捕前，平均已经酒驾过80次了。

50％－75%的酒驾司机在驾照被吊销后仍继续无照驾驶。

酒驾司机平均年龄为21-24岁。

留学生们，你们是否有过酒驾的经历呢？

我们先来看看近年案例。

近年案例

酒驾被捕后导致学生签证被取消

2016年3月11号晚间，一名在纽约州立水牛城大学就读的中国留学生刘同学因酒驾被捕，当天晚上在警局度过，第二天被放了出来。法庭要求他在4月21号出庭见法官，不过因为他请的律师安排原因，出庭被推迟。然而刘同学却在4月26日收到了美国驻沈阳领事馆发来的通知，通知上写着他的F1签证被吊销了。

尽管华裔律师汤学武表示，这名同学还是有机会再次取得F1签证并合法的留美读书，不过他应首先处理酒驾的案件。因为在美国，酒驾被捕后所带来的相关后果不容忽视。

学生签证过期后酒驾出车祸 被捕后转往移民监狱

2016年5月22日，一名中国女留学生与朋友在法拉盛聚餐，饭桌上她喝了不少酒。酒席散后她驾车回家，谁知路上在酒力的作用下，她竟然撞上了一辆车，并将对方车辆撞损。在受害人报警下，前来的警方当场为该女留学生做酒精测试，数值显示严重超标，遂将她带回警局。之后再做进一步检查时，警方又发现她的学生签证早已过期，目前属于非法停留。于是警方在处理完其酒驾行为后，很快将她转往了移民监狱。

据悉，该女留学生当初是持学生签证来美上学，后来在签证过期下也没再续签或更新，而是继续留在这里，至今其签证已过期很久。

纽约华裔律师孙澜涛表示，尽管酒驾与有无身份之间没有必然联系，且依据纽约现行政策，只要当事人没犯法，警员执法时一般不询问当事人的身份。但因该名学生酒驾还撞车，导致后果严重，因此执法人员可查询其身份。现在已将当事女留学生送往移民监狱，就说明问题的严重性。因此该名学生即使将来仅被判定为刑事轻罪，但也面临着有可能被递解出境的险境。

醉驾致6人死亡 或被判终身监禁

2015年7月24日，中国留学生周涛当时刚从一家夜店出来，烂醉如泥还驾驶白色两门保时捷跑车上路狂飙，结果在罗斯米德大道和格兰顿路路口先与一辆丰田汽车相撞，两车再一同撞上其他车辆，导致丰田车上一名46岁的西班牙裔女子当场死亡，6人受伤。周涛本人头部受伤。

警局确认事故发生时周涛系醉酒驾驶，因此以酒驾严重过失造成他人死亡罪对其进行起诉，保释金为50万美元，面临最少15年有期徒刑，甚至终身监禁。而且，由于当时周涛年仅20岁，没达到美国法定允许的饮酒年龄——21岁，在任何情况下饮酒都不合法。

这已经不是周涛第一次因酒驾闯祸，他曾在2014年1月在社交网站上自曝此前因酒驾被吊销驾照一年。当时，他在网上晒出驾照并写道：“因为酒驾被吊销的驾照回来了，开香槟庆祝，非常庆幸等待的一年里无照驾驶被抓，碰到一位好警察把我放了。”

酒驾撞车后跳海自杀 曾患躁郁症 丈夫阻酒驾无果

2017年6月18日晚上，中国留学生赵义宁开着一辆白色双开门敞蓬跑车撞上圣地亚哥科罗拉多大桥的中间隔离后，跳桥身亡。圣地亚哥验尸官办公室表示，赵义宁当晚喝了酒，此前可能患有“双相情感障碍”（躁郁症），并曾接受心理医生和精神科医生的治疗。

其丈夫库珀表示，自杀当晚，赵义宁叫醒库珀，告诉他自己想要开车出去，在闻到他身上有酒味时，库珀试图阻止他开车，并准备和他一起出去。结果，就在库珀换衣服的时候，赵义宁就一个人下楼开着车走了，随后就发生了撞车跳桥的悲剧。

在美国酒驾的后果

《侨报》专栏作家一娴在《在美国酒驾的代价有多大？》文中提到，美国各州关于酒驾的处罚虽然不一样，但只要被警察捉到，马上就会被逮捕并戴上手铐送入拘留所。酒驾者被送到拘留所后，就等待交保。等交了一大笔保释金后，还要支付一笔昂贵的拖车费、存车费和罚金。还要聘请律师打官司，算下来看得见的费用大约要1万3千美元左右。看不见的，有从此保险公司要增加保险费用，如果情节严重，车辆被扣6个月或1年，还得另外花费交通费。

此外，以加州的法律规定为例，相关部门对年轻人的酒驾实行的是“零容忍”政策。如果违反规定喝酒，既使血液中的酒精浓度低于0.08%，也将面临吊销驾照一年、罚款、扣留车辆、监禁等处罚。

酒驾记录还将留在个人档案中，并影响到生活中的方方面面。因为酒驾在美国被视为严重危害公共安全的行为，所以拥有酒驾记录的人也将被视为自控能力差的人。美籍音乐人高晓松曾写文说自己因有酒驾记录而无法购枪。卖枪店主解说酒驾记录证明他是一个自控能力不够的人，而自控能力不够的人就被禁止买枪，并且这个记录很有可能让他终生无法购枪。

此外，美国移民局规定，被判酒驾后5年内不能申请入籍。若是持旅游签证在美国驾车被查出酒驾，将会影响下一次入境。

今年，美国安全部部长John Kelly表示，酒驾一次就可能遭到遣返出境。这不仅令非法移民害怕，也让持绿卡者不敢忽视。

律师指出，通常仅一次酒驾不太容易遭到遣返，最多算轻罪，通常涉及重罪才会遭到递解出境，但不要认为重罪离自己很远，多次累积酒驾，或同时伴有其他触法行为，例如无照驾驶、鲁莽驾驶甚至撞人等，都可能以重罪遭到起诉，从而导致递解出境的命运。

由种种事例可见，在美国酒驾被捕将会带来严重的后果。所以留学生千万不能抱有侥幸心理知法犯法，最终付出巨大的代价！

来源：侨报网