阿里又上美国售假黑名单

阿里巴巴在美国又？叒叕上“售假黑名单”了，这回是美国贸易代表办公室(USTR)公布的2016年“恶名市场”名单，这对于努力洗刷自己假货市场名声的阿里巴巴来说又是一次沉重的打击。

无论被列为名单背后的深层原因是什么，对于阿里巴巴来说，只要一日淘宝网上有高仿假货，都将是一条永远暴露在外的“把柄”与悬在阿里头上的达摩克利斯之剑。

事件回放：阿里时隔四年再度上“黑榜”

本周三(12月22日)，美国贸易代表办公室(USTR)公布了2016年“恶名市场”名单，淘宝网位列其中。USTR称，阿里巴巴的在线购物平台淘宝销售“高仿”假货，并且对于相关公司的举报反应迟缓。

值得注意的是，USTR在2012年时曾将阿里巴巴列入“恶名市场”名单。

当事人回应：你们知道我们有多努力吗？！

时隔四年之后再次被扣上这一名头，阿里巴巴集团总裁Michael Evans发表声明回应称：“我们对美国贸易代表办公室的决定深感遗憾。他们无视了阿里巴巴在打击假货方面所做的实际工作。”

阿里表示，公司“2016年主动下架的侵权产品数量比2015年翻了一倍”，因此美方这么做是“没有理由的”。阿里进一步质疑，美国贸易代表办公室之所以做出而这一决定，是受到了当前美国政治环境的影响。

毕竟，美国当选总统特朗普频频批评中美贸易，并称要对中国商品征收45%的高关税。

编辑有话说：质疑他人的同时还应更自省

阿里巴巴在各类场合都表态要认真严肃打假，并且的确在打假方面投入了一系列人力物力和财力，甚至建立大数据模型来打假。但由于暧昧的消费者需求、售假背后的利益链条以及阿里所采取的平台经营模式等因素，都决定了阿里即使采取大力度打假，也很难改变其平台上假货存在的现状。

但不可否认的是，阿里在高速的发展过程中，问题也在不断暴露，比如挥之不去的假货问题，比如难以为继的价格战。在中国当下的环境中，这些问题或许还能得到一时的“宽容”，但在“较真”的美国市场中，阿里巴巴作为一家美股上市公司，外国投资者和国外反假货组织会持续盯住阿里平台的售假问题：只要平台存在一件假货，阿里做的再多努力他们都不会买账。

此次，美国贸易代表办公室除了指出销售“高仿”假货这一事实外，还指责阿里对于相关公司的举报反映迟缓。

“能不能”处理假货问题与能力和大环境相关，而“要不要”及时响应就是态度和担当的问题。因此，如果说淘宝网上存在假货还能“怪罪”到上游制假产业的“顽疾”上，那么，处置假货的效率迟缓的“锅”只能由阿里来背。

作为电商平台，阿里在质疑他人的同时还应更自省。一方面，假货问题客观存在，阿里并不能逃避自己处理这一问题的责任，就算“遗憾”，也不能心存侥幸地推脱责任；另一方面，我们的消费需要升级换代，过去以打折和低价撑起的“双11”、“双12”也到了更新思维的时刻，这样才能够在新的阶段进一步助力中国经济的发展。

打假之路不易，我们需要做的还有很多，阿里目前可以提升的空间也很大。比如提高处置假货投诉的效率；加大对售假店铺的查处、惩罚力度，不要只是将售假商品下架，店铺扣分甚至关店也很有必要；利用大数据监测，对容易产生假货的商品类别进行追踪，掌握证据并配合执法机关对上游制假产业链进行打击。