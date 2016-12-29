除年薪20万，奥巴马退休还有啥待遇

随着本周一白宫政治策略办公室主管塞墨斯(David Simas)被正式提名为未来奥巴马基金会(Obama Foundation)的首席执行官，现任美国总统奥巴马卸任后的交接工作也正式进入倒计时阶段。

根据《芝加哥太阳报》此前的报道，明年1月20日特朗普宣誓就职当天也是奥巴马正式卸任的日子。从当天开始，奥巴马也将从白宫的椭圆形办公室搬到奥巴马基金会最新租赁的、位于华盛顿的世界野生生物基金会大楼内的一间办公室。

同奥巴马一同分享这间办公室的，还包括他的夫人米歇尔。除了在华盛顿租赁的这间办公室外，奥巴马基金会的总部其实设在芝加哥南部，在当地一起成立的还包括奥巴马中心、奥巴马博物馆和图书馆。

“作为前总统，卸任后奥巴马可以在华盛顿有办公室空间。”奥巴马的发言人布伦达格(Amy Brundage)表示。

有哪些费用可以报销？

根据美国联邦法律，美国总统卸任后租赁办公室和雇用少量工作人员的费用、退休金和其他福利补贴由联邦政府支付，也就是由美国纳税人埋单。

在成为前总统后，奥巴马将收到每年20万5700美元的退休金，这笔退休金将从2017年1月20日中午开始生效，每月通过支票的形式支付给奥巴马。

根据美国联邦总务署(GSA，General Services Administration)的记录，在2015年财政年度，前总统小布什在包括医疗保险、旅行费用、办公室租赁费用、电话费和邮费、打印费以及办公用品和办公仪器方面总共从GSA“报销”了79万6千美元。

“这在所有前美国总统中耗费是最高的。”美国国会研究中心在2016年3月公布的一份报告中指出。

根据美国联邦法律，GSA对前总统在何地成立自己的基金会和办公室没有规定，而总统卸任后的办公室也不需要同基金会和博物馆设在同一个城市，GSA负责给这些基金会和办公室的租赁费用“开支票”。

这其中的例子包括前总统克林顿，他在克林顿基金会之外还有一间总统办公室，两者都设在纽约，同时，在阿肯色州还建有克林顿图书馆和博物馆，还包括一间公寓。除了克林顿基金会外的其他地点的租赁和运作费用都由美国联邦政府埋单。

目前，奥巴马一家因为小女儿萨沙要完成高中学业而在华盛顿郊外租赁了一栋豪华别墅居住，在萨沙高中毕业后，有传言说奥巴马夫妇可能还会搬到芝加哥，而芝加哥当地的奥巴马中心也就会再增添一项同克林顿前总统在阿肯色州一样的公寓租赁费用，虽然奥巴马夫妇在芝加哥已经有一栋豪华住宅。也有猜测说，奥巴马夫妇可能不会搬回芝加哥，而会选择夏威夷或者佛罗里达。

奥巴马退休后会干嘛？

在离开白宫的时候，55岁的奥巴马也将是美国历史上卸任时最年轻的总统。那么，奥巴马退休后会成为一位什么样的前总统?是会像前总统卡特一样退休后去家乡南方经营花生生意，还是会像前总统克林顿一样在退休后“迷失方向”一阵后重返政治舞台，还是会像前总统小布什一样“弃政从艺”以画画创作为乐?

有政治分析人士表示，毫无疑问，奥巴马在退休后立即会做的，是为自己在芝加哥的博物馆和图书馆筹集建馆资金，此外，乐于写作的奥巴马估计一定还会写一本总统自传，预计这本书的版权费就会达到上百万美元。

还有呢?在过去的几年中，特别是在任期接近结束的今年，奥巴马曾多次表达过退休后的“无数种”可能，包括继续为美国种族平等和司法改革、气候变化以及枪支管制等政治问题继续奔走，还包括可能“买下一支篮球队”，或者去大学教法律等。

但是，对奥巴马来说，还有比这些都重要的。“家庭是奥巴马的一切。”长期跟踪报道奥巴马的《华盛顿邮报》记者马拉尼斯(David Maraniss)表示，“他的整个青年时代都在寻找家庭，包括亲人、家和对个人身份的认知。”

马拉尼斯表示，因为奥巴马成长的过程中没有父亲，他就把自己父亲的身份看得比总统的身份和任何政治成就都重要。这也是为什么无论多忙，奥巴马总会在晚上6点30分从白宫椭圆形办公室走出，上楼去和家人共进晚餐。

所以，奥巴马在承认“中年危机”不可避免的同时也表示，自己最难过的不是要离开白宫，而是自己的两个已经长大的女儿说，和同父亲一起看电影相比，她们宁愿和留宿的小伙伴一起聊天。“她们伤透了我的心。”奥巴马在接受媒体采访时说。在大女儿今年6月份高中毕业时，奥巴马特意戴了一副深色墨镜，说这样就没人能看到他为女儿长大要离开而流下的泪水。

(范雯的个人空间, 侨报纽约博客)