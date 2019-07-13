非法移民大搜捕人心惶惶，律师提供三类场所全攻略

ICE发言人马修·布尔克(Matthew Bourke)在一份声明中称，“和往常一样，ICE的首要任务是逮捕和驱逐对国家安全、公共安全和边境安全构成威胁的非法入境的外国人。” 据移民与海关执法局的报告，2018财年总共驱逐了25万6085人，2017财年共驱逐了22万6119人。
《纽约时报》报道称，此次行动很可能牵连那些恰好在现场，但并非这次行动目标的移民，以致他们也会被驱逐。报道援引移民官员的话说，被拘留的家庭将被集中在一起，迅速递解出境。这一行动引发诸多大城市移民社区恐慌焦虑、人心惶惶。
对此，有法律专家、人权人士指出，所有生活在美国的人民，包括非法移民，拥有美国宪法赋予的部分权利。资深律师Lucy Lu特别发来如何应对搜捕、维护自身权益的实用方法——
除非移民局官员有法官签署的有效搜查令，否则您有权不开门或有权不让移民局官员进入您家。
• 美国移民与海关执法局的驱逐令并不等同于搜查令。如果他们只有驱逐令，他们不能合法地进入您家，除非您口头同意他们进入。
• 如果移民局官员表示他们有法官签署的搜查令，请他们从门底下递进来或者在窗户上展开，以便您可以看到。
• 如果搜查令上面的姓名和地址与您的信息不一致，而且没有法官的签名，那么您有权不开门或者有权不让他们进入。
• 任何时候想和移民局官员说话您都不需要开门。您可以隔着门说话，或者您可以走出来把门关上再和他们说话。
——您有权保持沉默
您有权不和移民局官员说话或回答任何问题。
• 如果他们问您在哪里出生或者如何进入美国，您可以拒绝回答或保持沉默。
• 如果您选择保持沉默，请大声说出这句话——“I Choose to remain silent”。
• 您可以向移民局官员出示权利信息卡（详见文后说明），表示您将保持沉默并需要和律师说话。
• 您可以拒绝出示与出生地点相关的身份证件。
• 不要出示假证件，不要撒谎。
——您有权与律师说话
如果您被拘留或拘捕，您有权立即联系一名律师。
• 即使您没有律师，您可以告诉移民局官员您需要一名律师。
• 如果您有律师，您有权和他们说话。如果您有一份签了名的G-28表 ，上面显示您有律师，请把他交给移民局官员。
• 如果您没有律师，请向移民局官员索要一份公益律师清单。
• 您也有权联系贵国领事馆领事。领事馆领事也许能帮您找一位律师。
• 在您有机会和律师说话之前，您可以拒绝签署任何/所有文件。
• 如果您在没有找到律师的情况下签署文件，请确保您在签署之前完全理解文件的内容与含义。
• 如果您很害怕，想要离开，您可以冷静地从出口出去。
• 如果您被阻拦，您可以询问您是否可自由离开。如果移民局官员说不，不要试图离开这栋建筑。
• 如果您被询问，您可以告诉他们您想保持沉默。
——您有权保持沉默
您有权不和移民局官员说话或回答任何问题。
• 如果他们问您在哪里出生或者如何进入美国，您可以拒绝回答或保持沉默。
• 如果您选择保持沉默，请大声说出这句话——“I Choose to remain silent”。
• 如果他们要求您按照移民身份站成一组，您可以不移动，或者您可以移动到不属于任何指定组别的区域。
• 您可以向移民局官员出示权利信息卡（详见文后说明），表示您将保持沉默并需要和律师说话。
• 您可以拒绝出示与出生地点相关的身份证件。
• 不要出示假证件，不要撒谎。·
——您有权与律师说话
• 如果您被拘留或拘捕，您有权立即联系一名律师。
• 即使您没有律师，您可以告诉移民局官员您需要一名律师。
• 如果您有律师，您有权和他们说话。如果您有一份签了名的 G-28表,上面显示您有律师，请把他交给移民局官员。
• 如果您没有律师，请向移民局官员索要一份公益律师清单。
• 您也有权联系贵国领事馆领事。领事馆领事也许能帮您找一位律师。
• 在您有机会和律师说话之前，您可以拒绝签署任何/所有文件。
• 如果您在没有找到律师的情况下签署文件，请确保您在签署之前完全理解文件的内容与含义。
• 您有权不和移民局官员说话或回答任何问题。
• 您可以询问您是否可自由离开。如果移民局官员说不，您可以行使您的权利保持沉默。
• 如果他们问您在哪里出生或者如何进入美国，您可以拒绝回答或保持沉默。
• 如果您选择保持沉默，请大声说出这句话——“I Choose to remain silent”。
• 您可以向移民局官员出示权利信息卡（详见文后说明），表示您将保持沉默并需要和律师说话。
• 您可以拒绝出示与出生地点相关的身份证件。
• 不要出示假证件，不要撒谎。
——您可以拒绝搜身
• 如果您被拦住询问问题而不是被逮捕，您有权拒绝移民局官员搜身或搜查您的随身物品，但是如果移民局官员怀疑您持有武器，他可以拍身检查。
——您有权与律师说话
• 如果您被拘留或拘捕，您有权立即联系一名律师。
• 即使您没有律师，您可以告诉移民局官员您需要一名律师。
• 如果您有律师，您有权和他们说话。如果您有一份签了名的G-28表 , 上面显示您有律师，请把他交给移民局官员。
• 如果您没有律师，请向移民局官员索要一份公益律师清单。
• 您也有权联系贵国领事馆领事。领事馆领事也许能帮您找一位律师。
• 在您有机会和律师说话之前，您可以拒绝签署任何/所有文件。
• 如果您在没有找到律师的情况下签署文件，请确保您在签署之前完全理解文件的内容与含义。
【权利信息卡】
“权利信息卡”又叫“了解您的权利”（Know Your Rights ）卡，使用说明如下：
1. 剪下上图所示卡片的两张副本，然后对折。
2. 请务必将您律师的姓名、电话号码填入两张卡。
3. 随时随身携带卡片的两张副本。如果您向移民官员或警察出示这张卡，他们会取走卡片，不会归还给 您。因此，随时携带卡的两张副本很重要。
4. 一旦遇到搜查，或与移民局官员或警察互动时，使用此卡来帮助您记住并行使自己的权利。
5. 该卡的正面写有您行使保持沉默权的声明。如果您正在和移民局官员或警方互动，您应该记住，您说的任何话都可能对您不利。您有权保持沉默。要行使您的保持沉默权，请向官员出示此卡的副本，或大声宣读声明。您不需要逐字读出声明，但您必须表明：您在行使保持沉默权。
6. 卡片的背面写有您的权利清单，经常读一读，做好准备。
7. 请记住卡片上的信息，这样才能保护自己。
（编后：本文感谢上述律师事务所提供信息参考，具体事宜请以您的律师咨询为准）
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