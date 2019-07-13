非法移民大搜捕人心惶惶，律师提供三类场所全攻略

如果您是非法移民，美国移民与海关执法局(ICE)找上了门，您必须知道您拥有以下的权利：——

除非移民局官员有法官签署的有效搜查令，否则您有权不开门或有权不让移民局官员进入您家。

• 美国移民与海关执法局的驱逐令并不等同于搜查令。如果他们只有驱逐令，他们不能合法地进入您家，除非您口头同意他们进入。

• 如果移民局官员表示他们有法官签署的搜查令，请他们从门底下递进来或者在窗户上展开，以便您可以看到。

• 如果搜查令上面的姓名和地址与您的信息不一致，而且没有法官的签名，那么您有权不开门或者有权不让他们进入。

• 任何时候想和移民局官员说话您都不需要开门。您可以隔着门说话，或者您可以走出来把门关上再和他们说话。

——您有权保持沉默

您有权不和移民局官员说话或回答任何问题。

• 如果他们问您在哪里出生或者如何进入美国，您可以拒绝回答或保持沉默。

• 如果您选择保持沉默，请大声说出这句话——“I Choose to remain silent”。

• 您可以向移民局官员出示权利信息卡（详见文后说明），表示您将保持沉默并需要和律师说话。

• 您可以拒绝出示与出生地点相关的身份证件。

• 不要出示假证件，不要撒谎。

——您有权与律师说话

如果您被拘留或拘捕，您有权立即联系一名律师。

• 即使您没有律师，您可以告诉移民局官员您需要一名律师。

• 如果您有律师，您有权和他们说话。如果您有一份签了名的G-28表 ，上面显示您有律师，请把他交给移民局官员。

• 如果您没有律师，请向移民局官员索要一份公益律师清单。

• 您也有权联系贵国领事馆领事。领事馆领事也许能帮您找一位律师。

• 在您有机会和律师说话之前，您可以拒绝签署任何/所有文件。

• 如果您在没有找到律师的情况下签署文件，请确保您在签署之前完全理解文件的内容与含义。