韦德宁：美中关系需要“再校准”

韦德宁（Dennis Wilder）美国乔治城大学美中全球议题对话项目高级研究员。曾任美国国家安全委员会中国事务主任、总统特别助理、中央情报局东亚及太平洋事务助理副局长。

每一任总统、每一届政府执政都需要一定时间形成最终政策，川普的对华政策也要一段时间才能形成。在这样的情况下，美中双方在经贸、军事等领域的关系都需要“再校准”。

曾在美国国家安全委员会负责东亚、中国事务的韦德宁（Dennis Wilder）对《侨报》记者表示，避免美中之间发生贸易战的最好办法就是加强双方对话，以更具建设性的方式解决问题。每一届美国联邦政府都需要一定时间形成最终政策，所以不必太过担心所谓对华强硬政策。但是，对中国来说，应当尽快反应，及时与新政府沟通、对话；而对于美国新政府来说，很重要的一点是尽快结束众多涉华机构各有各的声音的状况，形成“一个声音”。总体来说，贸易、南海、朝鲜等众多问题方面，美中两国需要“再校准”（recalibration）。

韦德宁说，川普的一些言论和某些内阁任命引发了对美中之间爆发贸易战的担心；而避免这种状况发生的最好办法就是加强双方对话。美中双方通过顺畅的渠道进行沟通、加强互相理解，比如在双边投资协定（BIT）的谈判中引入有建设性的“好主意”；这些是现在这个情况下特别需要的。

关于美国新政府成立后的美中关系，韦德宁提出了“再校准”的概念。他指出，每一任总统、每一届政府执政都需要一定时间形成最终政策，川普的对华政策也要一段时间才能形成。因此目前中方不用急着谴责川普政府“对华强硬”；更何况说到底美国两党不管谁执政，对中国的观点和态度相差并不大。在这样的情况下，美中双方在经贸、军事等领域的关系都需要“再校准”。

关于美中关系“再校准”过程里中国应注意的问题，韦德宁说，经济方面，川普政府已经推出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），主张加强双边贸易协定的谈判。中国则正在争取成为世界经贸的领导力量。当下，中国应当进一步推进经济改革，同时对于美国政府的转向应当有一个较快的反应。加拿大、墨西哥等国对于新政府的经济政策趋势就反应很快，中国也应当抓紧时间推进和美国的双边贸易谈判，推进双边关系。军事方面，韦德宁认为，中国的军事正在走向全球舞台，导致美中地缘政治碰撞更多。好在两国在军事方面保持着热线交流，因此并没有走到军事冲突的境地，但是两国、两军还要在互信方面努力提高。

韦德宁表示，美中关系的“再校准”，美国方面要认识到良好的美中关系符合美国利益，双方面临许多共同挑战。比如，朝鲜问题上，美国需要中国对朝鲜的态度更严厉，新政府要注意这个问题，促使中国更多地站出来协助美国。再比如21世纪的“人工智能”经济对于就业的挑战，美国也可以和中国共同探讨。在新时代建设性地相处，是两国共同面临的议题。

韦德宁特别提醒，关于美中关系，川普的团队现在需要进行讨论、确定立场，需要一个“关键人物”。这个过程现在就应当开始，避免美国贸易代表处、国家安全委员会、白宫贸易全国委员会等不同机构各说各话。这样没有一个“统一声音”的状态，会令北京感到困惑。

来源：侨报网