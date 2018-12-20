领粮食券者必须工作！联邦政府再提规定 超75万人或失福利

参众两院本周刚刚先后通过了8700亿元的农场法案，但其中对粮食券(SNAP)受益人增加工作要求的争议性条款最终被去除，令特朗普(Donald Trump)及共和党人颇为失望。然而，联邦政府对于加严福利有关规定的动作并没有停止，星期四，主管粮食券项目的农业部又公布了一套拟议规范，再次提出对领取粮食券者增加工作要求。

据《华盛顿邮报》(The Washington Post)报道，农业部长普度(Sonny Perdue)表示，在目前全美失业率低至3.7%的情况下，敦促更多粮食券领取人工作是合情合理的，也是对其他纳税人负责，他预计新提议在未来10年可以给政府省下150亿美元的开支。

根据目前的规定，非残疾、处于工作年龄且无抚养/赡养义务的成年人必须工作或参加每周20小时的培训项目，否则每36个月里只能领取3个月的粮食券福利。然而这其中也有例外，农业部允许各州政府在本州失业率高过全国平均线20%及以上、或劳工部认定“岗位不足”的地区，豁免对这些人的工作要求。按照2016年的数据，全美有大约280万身体健康且无照护义务的粮食券领取者得到豁免，没有工作。

而在周四农业部的新拟议规则下，各州只能在失业率高于7%的地区豁免工作要求，“岗位不足”的定义将被收紧，未来几年各州的豁免能力也会被削减，而即使受益人被豁免工作要求，其豁免期也会被缩至一年，而不是现在的最多两年。据估计，如此一来会有约75万5千人失去豁免工作要求资格。老年人和孕妇不被包括在新提议所涉及的群体中。

一些民主党人很快对农业部的新提议表示批评，并且质疑这样的规定是否有法律依据。密歇根州联邦参议员、参院农业委员会成员斯塔贝诺(Debbie Stabenow)说，这是联邦政府的规定理应建立在由国会制定的法律基础上，而不是基于意识形态，“我不赞同如此不公正的单方面改变，这可能使很多家庭挨饿”。

另有部分地方官员则担心新规定将给政府带来的负担。华盛顿州社会卫生服务厅厅长罗伯茨(Babs Roberts)表示，如果对粮食券领取者增加工作要求，各地方政府就不得不增加培训项目等相应服务，以帮助民众被雇佣，在没有更多拨款支持的情况下，这很难做到。

这套新的拟议规范将公布在联邦公报(Federal Register)上，公众有60天的时间进行评议。

2018-12-20 10:27 来源：侨报网