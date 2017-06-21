飞机上点咖啡或茶可能是个坏主意 为什么？

又到了回国、旅行的季节了。整夜和清晨的飞行对乘客而言都是很难受的，有时候，唯一缓解疲劳的方法就是喝上一杯温暖的茶或咖啡，这也许可以让乘客在数小时飞机上憋闷的空气中感受到些许神清气爽。但根据乘务员的说法，在你点英式早餐之前，你可能需要三思而后行。

据福克斯新闻报道，一位空乘人员曾向《商业内幕》（Business Insider）杂志透露，空乘人员不会在飞机上喝热水，也不会喝纯咖啡和普通茶。

为什么空乘人员禁止自己食用这些美味温暖的饮料呢？正如NBC 5报道的，在飞行中冲茶和咖啡的水来自于水龙头，而不是瓶装水，而来自水龙头的水可能是非常脏的。

根据2004年环境保护局（EPA）采集的158架飞机的样本显示，13%的水中含有大肠菌群，其中还有两架飞机的水中竟然还含有危险性大肠杆菌。而据《商业内幕》报道，联邦环保局的另一项研究也发现，每八架飞机就有一架飞机上的饮用水不符合该机构的水安全标准。

这名隶属于空乘协会（CWA）的工作人员向《商业内幕》表示，环境保护局负责飞机上的水监管，以确保飞机饮用水安全，而早在15年前CWA就在试图推动改进相关规定，目前的规定对于飞机多久清洗并测量一次水箱，赋予了航空公司太多的自由裁量权，而美国铸造工作者协会（AFA）对于目前的飞机水箱规定并不关注。

据NBC 报道，这种飞机水箱里的细菌很可能在出水过程中被传播。而《国际环境研究和公共卫生杂志》2015年的一项研究该显示，运输车辆上存在的微生物比水设备配件上的还多，因此这些微生物也会从卡车传播到飞机上。

对此，贝勒大学（Baylor University）医学中心传染病专家斯帕克（Cedric Spak）博士向NBC表示，免疫系统受损的人应尽量避免饮用飞机上的咖啡或茶。他还指出，携带婴儿的乘客在飞机上也应避免用热水冲奶粉喂养婴儿。

来源：侨报网