“食物原来过了有效期还可以吃…我们过去是浪费了多少食物啊…”

话说，早在超市和大规模生产食物及商品化包装大行其道之前，我们的祖祖辈辈判断食物是否还能吃，都是靠观察和闻味道，除非食物已经变色或者发臭，我们的奶奶不会浪费任何一点粮食。

然而随着超市的普及，大家冰箱里储存的越来越多都是精致包装，并且标注了“赏味期限”的食物。

在英国，一个普通的消费者平均每个月要花费超过60英镑（约570人民币）在水果、蔬菜、牛奶、鸡蛋、面包这些容易腐烂、保质期短的食物上。

年青一代的人，会根据食品包装上标注的日期决定要不要把一个日期不怎么新鲜的食物扔掉。

因为对“赏味期限”的恐惧，全世界每年有大约13亿吨的食物被白白浪费掉了，这个数字可以说是非常庞大了。

对于很多食物而言，包装袋上标注的日期，仅仅是一个参考，而食品的生产方为了能够让你扔掉更多的食物，花钱买新的，往往会把赏味期限缩到很短，让你早早就扔掉了一些“日期不新鲜”的食物。

最近，一家名叫Co-op的超市做出了一项新的举措，他们在超市里开辟了一个区域，专门把一些临期或者过期，但是还能够食用的食品拿出来卖，而且每种食物的价格都很便宜，只要10便士，约合人民币不到一块钱。

《每日邮报》的食品调查记者Joanna Blythman最近整理了一些食品保存的小知识，告诉你哪些食物，是不需要在乎包装上的保质期的，因为即便是过期了，你也吃不坏。

首先，你需要知道哪些食物是不能冒险的，新鲜的肉类和乳制品，非常容易受到微生物的污染，因此快要过期的鸡肉、牛奶，都有可能会让你食物中毒，对待这种食物，千万不要贸然挑战所谓的“保质期”。

另外，已经开封几个小时，经过阳光照射的瓶装水也不要喝，因为里面可能会有大量细菌。

但是还有很多食物是即便过期了也不会对你的身体造成不好的影响的。

奶酪

比如干酪和硬质奶酪，因为它们在制作的过程中已经经过了一到两年的发酵，所以日期对于这种食物来说不是很重要，一块干酪即使因为保存不当而发霉了，你依旧可以把发霉的部分用小刀切下来，剩下的部分继续吃。

当然，这样的做法仅限于硬质奶酪，新鲜的奶酪和软奶酪请务必参照赏味期限。

干货

此外，干燥的食物也可以储存很久，在赏味期限日期之后，豆类和大米都可以继续储存，可能在烹饪的时候会损失一些口感，但是它们不会对你的身体造成什么伤害。

风干的香料几乎是没有保质期的，比如月桂、姜黄这种干料，可以储藏很多很多年，再次拿出来的时候，味道还是很棒。

罐头食品

如果罐头食品没有损坏，或者没有存放在阳光直射的环境下，那么无论是鱼类、肉类、豆子还是蔬菜，都不会因为过了赏味期限而变质，可以放心大胆的囤货，安心地吃。

饼干和面包

现代的面包生产过程中会加入很多化学防腐剂，所以超市里贩卖的面包很多实际的保存期要比标签上标注的要长很多。

受潮的饼干也不用扔掉，放到烤箱里加热一下，又会重新变得酥脆，只要等到它们冷掉，就跟刚买回来的一样好吃。

冷冻食品

超市买回来的冷冻食品，不用在乎包装上写的到底是一个月还是三个月保质期，事实上，只要你一直不解冻，它们就可以在你的冷冻室里存放一年以上，唯一的区别是，储存3-6个月的冷冻食品，解冻烹饪之后的口感可能会受到一些影响。

切记解冻之后重新冷冻，这会使食物中的细菌大量繁殖，造成食物中毒的隐患。

土豆和蔬菜

如果一包土豆里有那么一两个发芽的，不用一整包都扔掉，拿一把刀子，把土豆发芽的部分挖掉，剩下的都可以继续吃。

另外一捆蔬菜中，只要不是变软变色的烂叶子，摘掉了其余的部分都可以正常食用。

腌菜

超市里买来的罐头、腌菜、果酱等等，由于含盐量很高，或者是泡菜这种很酸的食物，都可以存放得比实际保质期更久。

香蕉

此外，外表长斑、发黑的香蕉，只要里面果肉的颜色还没有变，都是可以吃的，如果你觉得果肉变软，口感不好，还可以拿来做香蕉煎饼和香蕉蛋糕，口感更好。

鸡蛋

超市特别喜欢在鸡蛋的盒子上贴“警告”的标签，而事实是鸡蛋只要没有闻起来发臭，都是可以吃的，日期不太新鲜的鸡蛋可以放在甜味食品中，比如用来做蛋糕或者蛋奶酥等等，加热后的鸡蛋不会对人体造成什么危害。

培根

培根由于含盐量很高，是有意有助于保存，即便是过期的培根，只要外观和气味都没有什么问题，经过彻底的烹饪，应该是安全的。

此外自制的冷肉，比如火腿和火鸡肉，在冰箱里也可以安全存放几天。

蜂蜜

据说当年考古队打开了埃及法老的坟墓，发现里面的蜂蜜还是可以吃的，只不过随着时间的推移，蜂蜜里的糖分会结块，但这并不会对健康造成任何影响，它的味道还是很棒的。

薯片

受潮的薯片可能口感不佳，但是它们不会让你食物中毒，因为它们的含盐量很高。

另外巧克力上如果有了白色的霜，不是代表它发霉了，那只是脂肪在融化时浮到表面而引起的，不会影响食用。

涨姿势……

来源：带你游遍美国