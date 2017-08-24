麦当劳停用抗生素鸡 中国为啥不在名单内

美国快餐连锁巨头麦当劳公司23日宣布，要求全球的肉鸡供应商2018年开始逐步停止使用人类抗生素，以防止出现更多的超级细菌。而中国不在第一批名单中。

据报道，麦当劳在声明中要求肉鸡供应商逐步停用世界卫生组织认定的人类药物中“最高优先级的重要抗菌药物”（HPCIA）。

麦当劳公布的时间如下：

第一批从2018年１月开始，包括巴西、加拿大、日本、韩国、美国和欧洲，不过欧洲供应商仍然可以使用粘菌素；

至2019年底，澳大利亚和俄罗斯的供应商将停止使用这些抗生素，欧洲供应商停止使用粘菌素；

其余市场供应商至2027年1月全面停止使用抗生素。

此外，麦当劳还计划将这一政策推广至其他肉类、奶牛和蛋鸡。

注意了，麦当劳并非停用所有抗生素，而是被世界卫生组织定义为对人类医学有着“最高优先级的重要抗菌药物”（HPCIA）一类的抗生素，正常养殖过程中所需要用到的普通抗生素不受影响。

得知这一消息后，中国网民反映炸锅了。首先，为啥中国顾客还得继续吃？？又被区别对待了？

事实上，似曾相识的一幕在一年前已经发生过。

2016 年 8 月，麦当劳宣布其在美国全部餐厅均实现了提供不采用“ WHO 认定的对人类医学有重要影响的抗生素”鸡肉的目标。

但其实当时麦当劳在除美国以外的市场均未实施类似政策，并非对中国区别对待。该声明当时还引发了英国一家慈善机构的不满，他们向麦当劳 CEO Steve Easterbrook 发邮件要求将这一举措扩展至全球。

稍后，麦当劳中国向澎湃新闻发出声明称，“在中国，麦当劳与全球减少使用抗生素的目标一致，并一直与政府相关部门、供应商、行业协会、学术专家密切合作，根据中国农业的实际情况，推进行业的可持续发展。”

但麦当劳中国方面认为，以禽类饲养为例，“在治病过程中合理使用抗生素是必须的”，其供应商会在兽医的指导下用药，药品的种类、用法和用量严格遵守中国相关法律法规。麦当劳也严格要求供应商执行关于停药期的相关规定，在餐厅使用的鸡肉均通过相关检测，包括有资质的第三方实验室的抽检。



事已至此，大家都在追问：原来我们以前吃的一直是抗生素鸡？？？

8月15日， 英国《卫报》引述了一份投资公司FAIRR和Asia Research and Engagement consultancy进行的一份研究报告《亚洲养殖业：投资风险评估》称，亚洲养鸡使用抗生素的情况越来越严重，由于对抗生素产生耐药性，带来禽流感广泛传播的威胁。

报告称，亚洲国家养鸡场使用抗生素的程度近来增长了一倍，影响到全球对抗生素产生耐药性的上升。亚洲国家工业家禽养殖同时也加大禽流感病毒扩散的威胁。

根据报告预测，养鸡场和养猪场使用抗生素普及率增长120%。中国抗生素使用量占全球总量50%。中国数家大型肉类生产企业名列全球10强。世界卫生组织也曾多次警告，如果中国不控制抗生素滥用，将害了全世界。

专家表示，畜禽肉类中如果有兽药或抗生素残留，就会额外增加人类的抗生素使用量，进而产生抗药性和耐药性的问题。

为什么养殖场在畜禽养殖过程中应用抗生素？原因主要有两点，即降低畜禽患病率；以及通过杀灭有害菌，调节畜禽肠道内细菌总数促进畜禽消化，进而影响生长，增加畜禽个体重量。

同时，中国环境正在遭受严重的抗生素污染。

在2014年12月25日，《焦点访谈》报道称珠江广州段受抗生素污染非常严重，脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升，远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量。

类似的情况并不只存在于珠江流域，北京师范大学水科学研究院对中国部分地表水取样检测后发现，全国主要河流，包括海河、长江入海口、黄浦江、珠江和辽河等河流都检出抗生素。

中国农业大学副教授朱毅对澎湃新闻表示，合理使用抗生素是必须的，美国禁用抗生素指的是不用人类抗生素，如果美国和欧盟的鸡病了，最终依旧不得不求助抗生素，只是用准用的抗生素。

至于中国很难与其他一些国家同步，朱毅认为，这首先与中国的抗生素来得容易、价格低廉有关，全球四分之三的青霉素工业盐、五分之四的头孢菌素类抗生素、十分之九的链霉素类抗生素产于中国，中国是当仁不让的抗生素生产大国；其次，中国人对抗生素耐药性的认识不足，使得其在中国的使用基础太深得人心，人也用得很厉害，家禽牲畜更是如此。

2017-08-24 11:41:10 侨报网