麦当劳的“朝圣地”来了：在这里，你能把全世界的汉堡包吃个遍

麦当劳的超级铁粉们，你们的福利来了！汉堡包的超级铁粉们，你们的福利来了！置身一地，不得环游世界，却又一张想吃遍全球麦当劳的嘴，有一个尝遍全球麦当劳的胃，你们的福利来了！

谁不想尝尝麦当劳的“德国香肠汉堡”，手捧法国的“麦法棍”，来一杯土耳其“麦酸奶”，再将加拿大的“龙虾汉堡”打包带回家？但这一单吃下来，机票分分钟就过万了。

麦当劳完全懂你对吃吃吃的欲望。据爱范儿报道，4月24日，他们在美国的芝加哥开了一家特别的新门店，要将全球各地麦当劳的热门菜单都搬过去。这份超级无敌牛哄哄的菜单被叫做——环球菜单（Global Menu）。

这家店位于麦当劳新总部的一楼 (110 N Carpenter St, Chicago, IL 60607)，总面积超过 6000 平方英尺（约 500 平方米）。据麦当劳官方网站称，他们的环球菜单每两个月一换。据美国商业内幕网（Business Insider）介绍，首先打头阵迎宾的是 6 款单品。

1. 加拿大的巨无霸安格斯牛肉汉堡（Mighty Angus Burger）

巨无霸安格斯牛肉汉堡（图片来源：麦当劳）

1/3磅重的肉饼，加上生菜、洋葱、芝士、培根和烟熏安格斯酱，简直就是是人间美味。售价5.79美刀~

2. 中国的麦辣鸡腿堡（McSpicy Chicken Sandwich）

麦辣鸡腿堡（图片来源：麦当劳）

熟悉的麦辣鸡腿堡，听吃过的小伙伴说，没有中国本土的那款辣哟。售价3美刀。

3. 澳大利亚的奶酪培根薯条

奶酪培根薯条（图片来源：麦当劳）

麦当劳经典薯条，浇上融化的芝士，再撒上酥脆的洋葱碎。怎么就那么好吃？！售价3.29美刀哟！

4. 法国的莫扎沙拉（Mozza Salad）

莫扎沙拉（图片来源：麦当劳）

西红柿、马苏里拉奶酪、芝麻菜，配以香醋，并配上香脆烤鸡肉和面包条。售价5.99美刀。

5. 法国的曼哈顿沙拉（Manhattan Salad）

曼哈顿沙拉（图片来源：麦当劳）

羽衣甘蓝，长叶莴苣、生菜葡萄西红柿、干蔓越莓。切片苹果，并配上脆皮烤鸡肉和面包条。售价5.99美刀~

6. 巴西的椰子巧克力麦旋风（McFlurry Prestígio）

椰子巧克力麦旋风（图片来源：麦当劳）

还有草莓酱哟，售价2.99美刀。

据爱范儿报道，当然除了以上这些“漂洋过海的客人”，这家店也会提供美国本土市场的经典菜单，比如说巨无霸、麦乐鸡块、薯条和开心乐园餐等。

麦当劳总裁兼首席执行官 Steve Easterbrook 表示：“我们很高兴能展示来自世界各地的麦当劳味道，让这个地方变成芝加哥里朋友和家人欢聚的独一无二体验。”

让人兴奋的全球菜单只是特色之一。麦当劳的官方新闻稿称，这其实还是一家典型的“未来体验餐厅”。

这里提供了户外就餐位置，有自助点餐机，可电子支付，同时也提供送餐到桌服务和跟Uber合作的外卖服务。就餐区的其中 16 张桌子甚至可供智能手机无线充电。

自助点餐机、电子支付等设计对我们来说已经不新鲜了。但正因为麦当劳在过往两年推行的“未来体验”服务模式，才有了今天我们习以为常的门店模样。

“过去几年我们为品牌现代化所做的一切，都展现在这家餐厅里了。”麦当劳的首席传播官 Robert Gibbs 这么说。麦当劳还希望在 2020 年的时候，能将“未来体验”的模式推广到全美所有门店。

至于全球特色菜单，Gibbs 表示，暂时这种方式不太可能会推广到美国其他门店。

如果馋到不行，看来就只能买张机票去芝加哥“朝圣”了。

2018-04-27 15:41 来源：侨报网综合