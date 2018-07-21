1.54亿美国人退休后将主要依赖社保生活

当你退休的时候，你是否预计自己在某种程度上会依赖社会保障（Social Security）生活？如果是这样，别担心，你并不孤单。

据The Motley Fool报道，国家民意调查机构盖洛普(Gallup) 4月份进行的一项调查显示，84%的非退休人员预计退休后会在一定程度上依赖社会保障。其中，54%的人预计社会保障将发挥次要作用，30%的人预计社会保障将成为主要收入来源。

对于现在已经退休的人员来说，盖洛普发现他们更依赖社保项目。目前，有90%的退休人员需要社会保障来维持生计，其中57%的人将其作为主要收入来源，33%的人将其作为次要收入来源。

但是，尽管社会保障有着众所周知的重要性，最新的研究报告清楚地表明，美国最重要的社保基金的资产储备预计将在2034年完全耗尽。目前社保基金总计近2.9万亿美元，自里根(Reagan)改革于1983年通过以来一直在积累。

尽管现行的渐进式退休制度在一段时间内有效地缓解了上世纪70 年代社保资金缺乏的困境，但是，一旦这些过剩的资金完全消失，预计需要削减高达21%的福利才能够继续维持社保基金运行到2092年。

报道指出，尽管美国的退休福利较好，但是退休年龄偏高，这或许是因为美国的社保基金入不敷出而不得已采取的措施。

2018-07-18 16:40 来源：西雅图在线