10亿美元“戒指”，亚马逊买来送给Alexa

2月27日，亚马逊对外宣布，以超过10亿美元的价格收购一家做可视门铃的智能家居企业Ring。

这场继收购线下超市全食（Whole Foods）之后第二贵的买买买，也没有阻止亚马逊成功从市值上超过谷歌母公司Alphabet，成为全球市值第二的公司！直至小探写文章的时候，亚马逊还是稳坐“老二”地位。当然，大哥是苹果……

一些评论认为，亚马逊在云服务 AWS 方面的成绩，成为17年第四季度的最大亮点。但亚马逊博客公布的第四季度业绩说明中，仅次于AWS后，提及最多次数的却是亚马逊的智能语音助手 Alexa。

所以这枚最贵的“戒指”买来送给谁？当然是亚马逊旗下的语音助手Alexa了。

“我们2017年对 Alexa 的预期是积极的，（现实）也远远超过了预期。我们并没有经常看到这样的惊喜，预计（未来）会翻倍。” 贝佐斯如是说。

到底亚马逊将对 Alexa 围绕的一系列智能硬件产品如何发力？智能家居领域谁能笑到最后？不妨从亚马逊收购 Ring 说起。

买买买：超10亿美元收购Ring

国内的读者可能不一定熟悉 Ring ，密探此前去朋友家玩时就感受了一次。

离朋友家门还有半米远，朋友家里就响起了“叮咚”的提醒声。不仅如此，朋友还能通过手机上下载的APP看人到了哪，比如到了车库门外，就能跟客人打招呼了。

（图片来自Ring）

一个可视门铃企业为什么值得亚马逊花这么大价钱收购？要知道，亚马逊曾在去年12月底以9000万美元的价格收购了另一家做智能门铃的企业Blink。

不到三个月，价格超过10倍，可视门铃到底有什么魅力让亚马逊一再追加投入？

Brilliant 的创始人兼CEO Aaron Emigh 告诉密探，Blink 跟 Ring 还有点不同，Blink最初是以一家芯片公司形态成立的，他们的专有技术是低能耗的电池。有多低呢？大概2节AA电池就可以让 Blink 家的门铃运转两年。Brilliant 是一家做智能家居控制面板的公司，跟 Ring 和亚马逊 Alexa 都有合作。

“这确实是很好的技术，收购 Ring 可以让 Blink 跟 Ring 的技术加以结合，从而成为亚马逊在这个领域很大的竞争优势。” Aaron 说。

第二个原因，也是外界很少透露的原因，是亚马逊跟 Blink 谈判的过程中，已经在跟 Ring 接洽。收购 Blink 的动作加快了亚马逊跟 Ring 的谈判过程，因为这彰显了亚马逊一定要进入这个领域的决心。

“否则，亚马逊很可能就会成为在门铃领域，Ring 很重要的竞争者。” 要知道，被收购之前，Ring 占据着全美可视门铃市场份额的第一。

可以预见的是，二者结合后，新的产品价格也会下降，这将进一步巩固 Ring 在现有市场的份额。（Ring 目前官网价格为249美元，Blink的价格为99美元）

据 Aaron 透露，收购 Ring 的价格其实远比10亿要高很多。当然，除了智能门铃之外，Ring 还有像家用警报器、支持WiFi的烟雾探测器和洪水传感器等多款智能家居产品。

产品的多元化，和融资总额的不同，导致了 Blink 和 Ring 收购价格的巨大差异。Crunchbase的数据显示，Ring 在2017年完成了D轮融资，融资总额超过了2亿美元，而 Blink 一共融资额仅为580万美元。

买买买下一步是什么？

亚马逊接连收购智能门铃企业后，下一步会怎么走？

Aaron 判断，亚马逊在智能家居领域，将会继续“买买买”的节奏。这也是大公司典型拓宽产品线的做法。

那下一个收购的对象是什么呢？答案是：智能锁。

其实，亚马逊已经在跟一些智能锁公司合作，比如位于硅谷的智能锁公司 August Home，所以下一步收购也是情理之中的事。

除了买买买的外在动作之外，亚马逊自有品牌 Echo 系列的产品又会有什么内部变化呢？

除了用 Alexa 小助手作为语音控制的中枢之外，毫无疑问 Echo 产品已呈现出向屏幕发展的趋势，无论是去年亚马逊一口气发布新品中的 Echo show 还是 Echo spot。Echo Spot 就是那个被大家认为是“床头小闹钟”的迷你版智能音箱，在你睡前或醒来时给你播报新闻、听听音乐。

（左为Echo Spot，右为Echo Show）

去年5月，Aaron 为美国著名科技博客 VentureBeat 撰文时预测，Echo 的下一个产品会呈现“屏幕化” 。这样的变化将更有助于突破原本语音计算所带来的限制和挑战，进一步巩固亚马逊在智能家居领域的领先地位。

“下一个 Amazon Echo 的产品可能会继续包含屏幕，它将为环境交互提供一个有效的接口”，因为人在家中时，可以远离手机，直接与屏幕交互。毫无疑问，有些操作确实是屏幕更具有优势。比如，你不会去跟一颗灯泡，或者一盏灯说话，但是你却可以在墙壁上操控灯光的亮度。

买了 Ring 之后，亚马逊还参与了一家制造智能恒温器公司 Ecobee 的6200万美元C轮融资。这表明，亚马逊在探索是否能在产品中增加智能恒温器，传感器和灯开关这样的想法。

用冤家路窄来形容可是一点也不过分，因为谷歌旗下智能家居公司 Nest 最出名的，就是智能恒温器。

你进入我的产品线，我也不落下。

据 Techcrunch 报道，去年9月，Google 就被传出正在研发用于视频通话和其他功能的智能屏幕，与亚马逊 Echo Show 系列产品正面竞争。据称，这在谷歌内部代号为“曼哈顿”的设备将具有7英寸的显示屏，与亚马逊的 Echo Show 大小一样。

亚马逊：意外领跑智能家居

密探此前撰文分析，智能音箱如今面临着亚马逊、谷歌和后续的苹果三家巨头的进入，到底谁会最后成为赢家？

不妨先来回顾下亚马逊帝国的硬件产品历史。亚马逊并不是以硬件起家的，但到今天，贝佐斯却对 Alexa 寄予了“翻倍”的期待。

从图书起家的亚马逊，第一款硬件产品正是2007年应图书业务而推出的电子阅读器 Kindle ，这是亚马逊硅谷的硬件部门 Lab126 设计研发的。那一年，还有一家围绕虚拟语音成立的公司Siri （2010年，苹果才收购了Siri）。

2014年11月，亚马逊向外界公布了第一款智能音箱Echo，这么个小音箱是低调地在亚马逊官网上线，甚至没有发布会。甚至一直到2015年6月之前，Echo 只开放给亚马逊 Prime 会员和特殊用户进行购买，2015年6月才公开发售。

可以说，做语音控制，苹果的 Siri 比亚马逊更早。但是，亚马逊尝试着把语音控制功能放到这么一个小音箱中，意外给智能家居开启了一扇门。

亚马逊并不是一个以硬件发家的公司，最初只是想给自己的产品，增添这么一点“人性化”的功能，但明显的是，一切都围绕着亚马逊现有的“购物”、“图书”等支柱业务展开。

比如，比亚马逊 Echo 音箱更早的是一款“一键下单”按钮（Dash Botton），这一款不到5美元的硬件按钮，和亚马逊网站联动，每个按钮对应一种产品，多是像洗衣粉、卫生纸这样需要重复购买的日常用品。

为什么亚马逊给你塞这个东西？就是想用小小一个按钮把顾客“套牢”：你想要的一切，都在亚马逊买，不需要你的苹果手机，更不需要你打开谷歌浏览器。

（外媒评价，家中必备的几款一键下单按钮）

到后来，无论是内置Alexa的Echo，还是平板Fire，核心都体现了 Alexa 的语音控制技术。无论用户使用哪一台设备，你都可以“Hey Alexa”一下，让它给你读一读书，又或者同样，让 Alexa 给你下单买个厕纸、啤酒、狗粮。

于是，Alexa 就这么低调地火了。

智能家居领域：“老二”未定

从现有市场占有率来看，无论是哪家的调查数据，亚马逊的智能音箱毫无疑问居于领先。

像市场研究公司 CIRP 的数据显示，2017年前九个月，亚马逊 Echo 销量是第二名 Google Home 三倍，突破2000万台，谷歌只有700万台。

经过去年黑五感恩节、圣诞节等一系列“购物季”厮杀后，另一家研究机构 Edison 数据是：亚马逊 Echo 占据69%的市场份额，Google Home 为25%左右。

亚马逊和谷歌的厮杀也可以说毫不客气，除了打价格战之外，还有相继在产品线上的发力。这是不是意味着亚马逊永远当老大，而谷歌和苹果等公司只能奋起直追当“老二”呢？Aaron 认为，胜局并未定，谁是最后的赢家仍无法判断。

“智能家居领域可以有竞争对手，但并不是只有一个赢家，因为他们各有所长。” 这也恰好是两者公司的擅长业务所决定的，亚马逊更擅长在家居、购物方面的整合，但 Google Home更适合寻找信息。

也就是说，家中有小孩的父母，可能更愿意购买 Google Home及其旗下的产品，因为在辅助孩子作业时，可以从谷歌寻找答案。“OK Google，告诉我霍金的时间简史是什么？” 但是，各种智能家居爱好者可以通过 Alexa 控制多达 4000 多种智能家居设备，这至少在数量上 Google Assistant 暂时还未达到（谷歌是1500种）。

竞争并不意味着市场只有一个赢家，因为消费者会同时需要不同的语音系统在产品里。像智能锁公司的产品 August Smart Lock 就既内置了亚马逊的Alexa 也搭载了Google Assiatant，亚马逊参与投资的 Ecobee，也出现在Google的合作伙伴名单当中。

如果谷歌和亚马逊都想通过智能音箱入口控制消费者的家，预计还将有一场“恶战”。Aaron 告诉密探，两者对第三方都很开放，但还要围绕公司现有的产品生态进行更高层次的整合，否则，智能音箱只会沦为众多家具中的一件摆设而已，无法实现真正的“智能”。因为，真正的智能家居产品，应该是跟家融为一体的，而不仅仅是各种设备。

相较之下，过去的苹果无疑是不够开放的。智能家居开发商要获得Homekit认证，还包含特殊芯片才能与Apple 系统配合使用，此外，苹果还要求开发商购买特定的WiFi和蓝牙网络芯片，这无形中增加了产品的制造成本。加上，跟 Siri 的整合问题也是一个问题， Homepod 并不是完全跟 Siri 整合了。

路透社曾获得的一份苹果的保密文件，上面列出了800多家这样的工厂，但只有少数专门从事家庭自动化产品。“对于 Echo 和 Assistant 而言，苹果的 Homepod 并不会是一个很有力的竞争对手。” Aaron 认为。要赢下智能家居策略，需要苹果从更高层次解决问题。

相较于国内用户来说，中文市场仍是一个巨大的未被开发的市场，从百度的小鱼在家，到京东的叮咚，还有阿里的天猫精灵、小米AI音箱等纷纷入市，消费者的选择也变得眼花缭乱起来。如何找准自己现有优势，围绕自己产品生态打造一个真正智能的家居“入口”，才是各大巨头需要发力的。

来源：硅谷密探