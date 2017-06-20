10座城市，10种美国夏日

10座城市

10种不同的体验

燃爆你的整个夏天

01 | 茂宜岛

Maui, HI

初夏是夏威夷州最舒爽的季节，既避开了11月-3月的雨季，又避开了8-9月的飓风。想要一个既经济又避开人流的假期，那6-7月的茂宜岛就是你的最佳选择！喜爱冲浪🏄 玩水的小伙伴，可以来茂宜岛西部的马凯那海滩（Makena Beach），享受冲浪的刺激。也可以来茂宜岛东南面的海勒卡拉国家公园（Haleakala National Park），见识夏威夷的原始。

02 | 波士顿

Boston, MA

夏日的波士顿特别美丽，不仅气候宜人适合野营，还有种特别文艺的气息。剑桥区可算得上是美国最有代表性的学院区域，这里汇集了近60所享有盛誉的大学，大名鼎鼎的哈佛大学、麻省理工学院都位于此。每年夏天，坦格尔伍德音乐节（Tanglewood Music Festival）也会如期在波士顿举办，你们喜爱的波士顿交响乐团也会出席表演噢。

03 | 路易维尔



Lousiville, KY

路易维尔，是肯塔基州最大的城市，也是肯塔基德比和肯塔基炸鸡的故乡。初夏时探访这片土地，你也很容易感受到马在肯塔基州文化中的分量。参观肯塔基德比博物馆（Kentucky Derby Museum）、肯塔基赛马公园（Kentucky Horse Park ）以及修剪整齐的蓝草地区马场，近距离和🐎亲密接触。这片热土还是蓝草音乐 (Bluegrass Music) 的天堂，走入酒吧，听听另一种美式乡村音乐。

04 | 大瀑布城

Great Falls, MT

大瀑布城，位于蒙大拿州北边。夏日最适合造访的是北面的冰川国家公园（Glacier National Park）。冰川国家公园大部分区域，从6月开始开放，直到9-10月份。但最美的时节还是每年的7、8月份，最高温度通常在16到21度之间，趁夏天道路上的冰雪全部融化，来造访这片秘境。夜晚则降到4度左右。带上睡袋，这里便成为露营的好地方。

05 | 帕格萨斯普林斯

Pagosa Springs, CO

位于科罗拉多州的帕格萨斯普林斯，每到夏日，这里的圣胡安国家森林（San Juan National Forest）和格兰德河国家森林（Rio Grande National Forest）都十分葱郁，无论是跨上单车，还是皮划艇都能在这里体验户外的美景。如果你热爱音乐，而且还可以顺道去往落基山脚下的博尔德（Boulder）,参加每年夏日都会举办的科罗拉多音乐节。

06 | 迈阿密

Miami, FL

迈阿密，是一个四季都是夏日的地方。最适合游览季节的就是盛夏，来驰名的迈阿密海滩上瘫一瘫，享受北美大陆南端的碧海蓝天。去往久负盛名的南海滩（South Beach），感受这里的热情夏日。也可以逛逛这里的风情古巴社区——小哈瓦那社区（Little Havana），或是走进怀恩伍德艺术区（Wynwood），看看户外新潮艺术，还能去往大沼泽地国家公园（Everglades National Park）,体验汽艇游走于沼泽之中的奇妙。

07 | 西雅图

Seattle, WA

夏季的西雅图，总是特别的唯美。雷尼尔雪山（Mount Rainier）伫立在西雅图的东南，若隐若现，总能感受一股沁人心脾的凉爽。去往人气爆棚的派克市场（Pike Place Market），品尝新鲜的夏日美食。让这片古老市场，为你将当地文化淋漓地展现。如果你正好7月28-30日造访西雅图，还能遇上西雅图海洋节（Seafair Hydroplane Races and Air Show），感受浓郁的节日氛围，观看飞行表演。

08 | 卡森

Carson City, NV

在内华达州卡森城以西10英里的地方，便是纯净的太浩湖（Lake Tahoe）。夏日，你便会在80号公路上见到，载有水上摩托车和独木舟的各式汽车，开往太浩湖。沿着太浩湖岸的环湖公路行驶，你会被这座一年四季都不结冰的湖面上所震撼。湖水清澈淡蓝，跳上皮划艇，滑入湖心，抑或是直接跳入湖中，感受这份的清冽。

09 | 朱诺

Juneua, AK

阿拉斯加的夏季，美的别具一格。来阿拉斯加州的首府朱诺，你会看到它如何用壮美景色诠释着夏日酷爽之美！朱诺没有公路与外界相通，也正因如此，才让这里的动植物完好地保存下来。朱诺的西北部的冰川湾国家公园（Glacier Bay National Park）内，冰川如云层般连绵，自然景观极其丰富，生态体系完整。Tip: 目前无公路与外界连通，只可搭乘游轮或飞机抵达公园。让这里的冰原、冰川，还有小萌物为你带来一个别致的夏日。

10 | 洛杉矶

Los Angeles, CA

夏日，是洛杉矶最有活力的季节。漫步在闻名遐迩的好莱坞星光大道，参观气派的中国戏院和奥斯卡颁奖地——杜比戏院（Dolby Theater），顺便欣赏好莱坞巨星留在星光大道（Hollywood Walk of Fame）的手印，让你走进洛杉矶的文化底蕴。如果有空还可以去往迪士尼音乐厅（Walt Disney Concert Hall）、中国戏院（TCL Chinese Theater）和好莱坞环球影城（Hollywood Universal Studio），让你的加州之旅充满欢乐。

來源：美国国家旅游局