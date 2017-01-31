100家中国公司在紐約祝川普新春快乐

川普上任不到两周，已经深陷批评的漩涡。不过，近日100家中国公司却发出友好信号，抓住春节的机会向这位曾宣称要对从中国进口的商品征收高关税的领导人展示善意。

据香港《南华早报》31日报道，一个由100家中国公司联合赞助的大型广告牌在纽约时代广场闪亮登场，用中英文向川普总统和美国人民表达农历新年的节日祝福。

这个广告活动是由一个名为“华商韬略”的中国媒体平台发起的，该平台重点关注中国商界，并与政府下属的各种媒体合作。去年，这家平台还组织了一个类似的假日广告活动。

时代广场和川普大厦的所在的第五大道只有一箭之遥。在川普就职搬到白宫之后，他的妻子和最小的儿子仍然住在那里。

赞助企业借此扩大全球影响力

赞助今年广告活动的公司包括，国有控股房地产巨头绿地集团、蒙牛乳业、家电制造商格朗仕和空调制造商奥克斯等等。

据悉，其中多家企业都在美国拥有规模相当的投资或业务。如，绿地集团在美国洛杉矶拥有总投资超过90亿人民币的洛杉矶绿地中心，在纽约拥有总投资超过330亿人民币的纽约20年来最大规模房地产单体项目——纽约大西洋广场；格兰仕、安凯客车、史丹利等企业早已将自己的品牌和产品打入美国市场；猎豹移动推出直播产品Live.me 风靡美国市场；即便是完全以国内市场为主的企业，包括ofo共享单车这样的新兴企业也已赢得美国资本的支持与合作。

同时，虽然川普由房地产大亨转型为政客，但长期以来他也寻求在中国打响品牌。在美国，他也和中国公司有商业往来，中国工商银行就是川普大厦最大的租户。

但是，川普曾经抨击中国为货币操纵国，在竞选期间曾誓言对所有从中国进口的商品征收45%的关税。许多观察人士以及中国的商界领袖曾警告说，中美的贸易摩擦是不可避免的。还有人担心，世界上最大的两个经济体之间的贸易战争可能即将到来。

中国元素频繁出现在时代广场

纽约时代广场每年吸引近4000万游客，是世界商业、时尚与文化融汇的巅峰舞台，也是路透社、新华社等全球顶尖新闻通讯社和媒体发布重大消息的“世界窗口”。好莱坞大片中，每当人类社会有重大事件发生时，都常常会给出纽约时代广场户外大屏新闻画面的场景。

因其作为“世界十字路口”的特殊地位和影响，近年来，越来越多中国企业登陆纽约时代广场一展风采，塑造和推广自身品牌形象，以扩大在全球市场份额。

2011年，新华社租了一个广告牌用于自身宣传和树立形象。此后，各种中国企业纷纷效仿，包括在线购物网站和互联网公司。

除了企业，中国国家宣传广告也曾出现在时代广场。去年夏天，在菲律宾向海牙临时仲裁庭对中国南海主权提出非法仲裁之后，时代广场上出现一个三分钟的视频，连续12天每天播放120次，宣示中国对南海的合法主权和历史权利。