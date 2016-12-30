2016年美联社全球10大新闻

■排名一：美国总统大选

川普是个成功的商业大亨与电视机名人，他于2015年6月16日，出人意料地宣布竞选2016年美国总统选举。2016年5月他击败了十二位共和党党内初选的对手，他在共和党全国党代表大会上获得共和党提名，成为正式的总统候选人。

不同于传统政治精英，他常使用简单而直白的推销说法来向选民表达政见，并利用带着里根影子的保守主义口号：“让美国再度伟大！”(Make America Great Again)参与选战拉票。

2016年11月9日，赢得过半选举人票(306张票)，击败主要竞争对手——民主党候选人希拉里·克林顿，在美国总统选举中胜选。12月19日，选举人团选举中拿下304张票，正式确认为美利坚合众国第四十五任总统。

■排名二：英国脱离欧盟

英国脱离欧盟是部分英国的团体和政党的政策主张和目标，要求及推动英国退出欧洲联盟，其支持者横跨的广泛政治光谱。支持脱欧的包括英国独立党及部分保守党以及工党的支持者。2016年6月23日的全民公投结果是英国将退出欧盟。脱欧公投后，引发经济、政治剧变。前首相卡麦隆(David Cameron)随后请辞，由梅伊(Theresa May)接任。最终脱欧细节或将于2019年春季揭晓。

■排名三：非裔遭警枪杀

近年发生多起非裔遭警察枪杀案件，引发对警方执法方式的激辩及“黑人命也是命”运动。

典型的案例是北卡罗来纳州夏洛特市一名黑人被警员击毙，引发连续两晚暴力示威，并有失控之势。州长宣布当地进入紧急状态，并召唤国民警卫军执勤。

冲突起因是43岁黑人基思·拉蒙特·斯科特9月20日晚间被一名黑人警员击毙。防暴警察9月21日晚在市中心拉起封锁线併发射催泪瓦斯，试图驱散成百上千的示威群众。

■排名四：奥兰多“Pulse”夜店枪击案

奥兰多同性恋夜店枪击案发生在2016年6月12日，佛罗里达州奥兰多一家名为“脉冲”(Pulse)的同性恋酒吧发生的一起大规模枪击案，共造成包括枪手在内至少50人死亡，53人受伤。这是美国历史上最严重的一起单一嫌犯大规模枪击事件，也是911恐怖攻击事件之后最严重的恐怖攻击。初步认定行凶者为29岁的美国公民奥马尔·马丁(Omar Mateen)。枪手在袭击前宣称自己响应IS的伊斯兰圣战号召。IS后发表声明，宣称对此事负责，并追封奥马尔为“烈士”。

■排名五：全球恐怖袭击

今年可谓是全球恐袭年，大小恐袭不断。比较有影响的几次是：

3月22日比利时布鲁塞尔市郊的国家机场和市内欧盟总部附近地铁站接连发生爆炸袭击，造成至少30多人死亡、300人受伤。

7月14日法国国庆日晚间，31岁的突尼西亚裔法国男子拉胡艾杰─布赫勒驾驶一辆卡车冲进法国南部旅游城市尼斯正在欣赏国庆烟火的人群，造成84人死亡、202人受伤，其中52人重伤。

7月22日德国慕尼黑北部的奥林匹亚购物中心发生枪击案，造成包括枪手在内10人死亡、27人受伤。

■排名六：美国袭警事件

美国今年爆发多起袭警事件，较重大的一起发生在7月8日晚间的达拉斯市，5名警察在当地的游行示威活动后，遭到事先埋伏在附近的枪手袭击身亡，还有7名警察和2位民众受伤。在枪杀了5名警察后，枪手约翰逊一度与警方展开对峙，并声称对最近发生的警察射杀黑人事件十分不满，因此想要杀死白人，尤其是白人警察。最终，约翰逊被警方派出的机器人炸弹炸死。

■排名七：民主党电邮洩漏

7月24日，民主党国家委员会主席黛比·沃瑟曼·舒尔茨因”电邮门”事件被迫辞职。从信件内容得知，民主党机构在初选中以损害竞选失败的民主党参选人伯尼·桑德斯的方式公开支持希拉里·克林顿。希拉里竞选团队代表称，民主党服务器遭受俄罗斯黑客袭击。

■排名八：叙利亚内战

2016年2月，叙政府军在俄军空袭支援下对占据阿勒颇的反政府军遂渐形成包围；与此同时，土耳其与沙特阿拉伯表示有意向叙利亚派出地面部队打击伊斯兰国，只待以美国为首的多国联盟同意。

2016年3月，叙政府军在俄空军支援下从伊斯兰国手上收复古城巴尔米拉。脆弱的停火至2016年中已逐渐瓦解。2016年7月，叙政府军成功包围反对派控制的阿勒颇市东部。

同月恐怖组织努斯拉阵线为了改善外界印象，宣布脱离基地组织并改名“征服沙姆阵线”。8月初反对派勉强打破政府军对阿勒颇市东部的包围，不过到9月初政府军再次成功合围。9月12日，美俄两国达成的新临时停火协议开始生效。

■排名九：美国最高法院大法官人选

2016年3月16日，总统奥巴马正式提名哥伦比亚特区上诉法院大法官梅里克·加兰担任最高法院大法官，填补保守派大法官安东宁·斯卡利亚上月去世后留下的空缺。把持参议院的共和党人当天重申，不会对奥巴马提名的大法官人选进行听证或投票，新人选应该由下一任总统来定。

■排名十：希拉里电邮门案

2015年3月12日，国务院发言人普萨基称，希拉里·克林顿在任美国国务卿期间并没有使用政府提供的黑莓手机。报道指出，国务院公布的这一消息，使得已经深陷“电邮风波”的希拉里处境更加尴尬，这可能会让人们更加担心美国的国家安全受到了损害。

2016年7月5日，联调局局长科米说，希拉里在担任国务卿期间使用私人邮箱和私人服务器处理公务的行为，说明她和她的高级助手在处理政府机密时“极度草率”，但调查结果不足以对希拉里提出控诉。6日，司法部长林奇同科米以及检察官和FBI探员就“电邮门”事件调查结果举行了会谈，会后林奇如普遍预料般宣布了不提控希拉里的决定。

在距离总统大选不到两周，联调局局长科米在调查另一桩案件时牵扯出希拉里用私人服务器发出的大量电邮，宣布重新评估这批邮件，并已获得搜查令对邮件重启调查。

来源：纽约侨报网