2017年 在美国买什么会少花钱

在美国，大城市的生活成本相对较高，人们日常生活中受到的消费压力也高。不过，好消息是，未来的一年，吃穿用度都有可能比今年有所下降。

2017年价格下降的商品都有什么呢？看看商业内幕所作的预测吧。

牛肉

据美国农业部的统计，2014年牛肉价格飙升后，供应出现过剩，目前零售价已下降了1％，可能会进一步下跌。

仿制药

虽然专业处方药的价格飞涨引起人们的极大关注，但仿制药的成本却一直在下降。2010年至2015年间价格下降了近60％。

一些人认为，当选总统川普会降低FDA对仿制药批准的门槛，这可能将更多的仿制药推向市场，进一步降低价格。

手机数据流量

如今美国的手机市场已接近饱和，电信服务提供商为吸引和保持他们的客户方面面临更大的竞争，T-Mobile，Sprint以及AT＆T纷纷推出无限数据流量计划。

税收

尽管川普税收改革的确切影响还有待观察，但在他的计划下，几乎所有纳税人缴税比例都会有所下降，越富的人下降比例越低。最高税率将从39.6％降至33％，最低税率为12％。

小型二手车

由于低油价使得大多数买家希望购买SUV或更大的车型，因此小型以及次紧凑型车汽车价格会下降。根据Edmunds的统计，今年第二季度，在二手车价格上涨了2.7％的同时，二手小型车价格下跌了2％。

信用卡费用

由于信用卡公司之间的激烈竞争，意味着使用者会获得更多的奖励和更低的费用。 根据WalletHub的数据，信用卡平均年费已连续五个季度下降，至每年约16美元。

大麻

随着越来越多的州将用于娱乐和医疗用途的大麻合法化，将出现更多的许可生产商，导致供应增加，推低价格。同时，大麻使用者无需再从黑市上购买，也省了不少费用。

4K电视

在推出数年后，4K电视的价格终于下降到大多数想要更新换代的美国人可以认可的价格了。

智能手表

尽管美国人对可穿戴设备的兴趣一直很高，但智能手表使用者的增长速度却比预期要慢，一些分析师预计明年其价格会下跌。

太阳能电池板

随着对太阳能发电需求的增加，电池板生产效率的提高，在过去一年中其价格下跌了12％以上。消费者还可通过联邦政府的太阳能投资税收抵免以及许多城市提供的激励政策获得更低的价格。

电动车

低油价一直环保汽车销售的障碍，2017年随着通用制造的纯电动汽车Chevy Bolt的问世，这一状况将有所改变。在联邦税收抵免优惠，一辆Bolt的售价大约3万美元，是市场上第一台价格合理的电动汽车。特斯拉的Model 3预计将在明年秋季上市，基本价约为35,000美元。

钻石

低需求、新材料的合成以及供应过剩都给2017年钻石价格带来了压力。

枪支

在奥巴马执政的八年中，美国人担心第二修正案被废除而剥夺拥枪的权利，刺激了他们购买枪支的愿望。川普进入白宫后，这些恐惧会消退，枪支需求的减少将推低价格。

债券

美联储主席耶伦11月表示加息的可能性加强，债券价格将随之下降。

豪宅

随着多年创纪录的销售，价格超过100万美元的房子的价格已出现软化。这种转变反映了美国人对波动的股票市场的关注，以及外国买家比例的下降。

2016年美国生活成本最高的10大城市

即使2017年这许多商品的物价都有所下降，但不同城市生活成本还有是很大差距。商业内幕通过对比和权衡160个商品或服务，包括饮食消费、服饰消费、生活用品、水电费、房租、学费等等的价格，排列出了2016年美国生活成本最高的十大城市。

1. 纽约州纽约市（New York, N.Y.）

世界生活成本最高城市排名：7

2. 加利福尼亚州洛杉矶（Los Angeles, California）

世界生活成本最高城市排名：8

3.伊利诺伊州芝加哥（Chicago, Illinois）

世界生活成本最高城市排名：21

4. 明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis, Minnesota）

世界生活成本最高城市排名：24

5. 华盛顿特区（Washington, DC）

世界生活成本最高城市排名：26

6. 德克萨斯州休斯顿（Houston, Texas）

世界生活成本最高城市排名：31

7. 加利福尼亚州旧金山（San Francisco, California）

世界生活成本最高城市排名：34

8. 华盛顿州西雅图（Seattle, Washington）

世界生活成本最高城市排名：42

9. 夏威夷州檀香山（Honolulu, Hawaii）

世界生活成本最高城市排名：46（并列）

10.宾夕法尼亚州匹兹堡（Pittsburgh, Pennsylvania）

世界生活成本最高城市排名：46（并列）

来源于：侨报网