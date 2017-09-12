2017年10月移民配额及进度出炉了。

一．表A：绿卡可被签发日期（Application Final Action Date）

亲属移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 2010年12月22日 2010年12月22日

第二优先A 2015年10月22日 2015年10月22日

第二优先B 2010年11月8日 2010年11月8日

第三优先 2005年7月22日 2005年7月22日

第四优先 2004年5月8日 2004年5月8日

职业移民

第一优先 有名额 有名额

第二优先 2013年5月22日 有名额

第三优先一般类 2014年1月1日 有名额

第三优先其他类 2006年1月1日 有名额

第四优先 有名额 有名额

第五优先（非区域中心） 2014年6月22日 有名额

第五优先（区域中心） 2014年6月22日 有名额

二．表B: 最早可以开始提交绿卡申请表的日期（Dates for Filing Applications）

亲属移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 2012年1月1日 2012年1月1日

第二优先A 2016年11月1日 2016年11月1日

第二优先B 2011年9月1日 2011年9月1日

第三优先 2005年12月1日 2005年12月1日

第四优先 2004年11月15日 2004年11月15日

职业移民

第一优先 有名额 有名额

第二优先 2013年11月15日 有名额

第三优先一般类 2015年9月1日 有名额

第三优先其他类 2008年6月1 日 有名额

第四优先 有名额 有名额

第五优先（非区域中心） 2014年10月1日 有名额

第五优先（区域中心） 2014年10月1日 有名额

来源：国务院网站