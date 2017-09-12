2017年10月移民配额及进度出炉了

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2017年10月移民配额及进度出炉了。

一．表A：绿卡可被签发日期（Application Final Action Date）

亲属移民

优先序列   大陆   港澳台及其他

第一优先   2010年12月22日   2010年12月22日

第二优先A   2015年10月22日   2015年10月22日

第二优先B   2010年11月8日   2010年11月8日

第三优先   2005年7月22日   2005年7月22日

第四优先   2004年5月8日   2004年5月8日

职业移民

第一优先   有名额    有名额

第二优先   2013年5月22日   有名额

第三优先一般类   2014年1月1日   有名额

第三优先其他类   2006年1月1日   有名额

第四优先 有名额 有名额

第五优先（非区域中心）  2014年6月22日   有名额

第五优先（区域中心）  2014年6月22日   有名额

二．表B: 最早可以开始提交绿卡申请表的日期（Dates for Filing Applications）

亲属移民

优先序列   大陆   港澳台及其他

第一优先   2012年1月1日   2012年1月1日

第二优先A   2016年11月1日   2016年11月1日

第二优先B   2011年9月1日   2011年9月1日

第三优先   2005年12月1日   2005年12月1日

第四优先   2004年11月15日   2004年11月15日

职业移民

第一优先   有名额   有名额

第二优先   2013年11月15日   有名额

第三优先一般类     2015年9月1日   有名额

第三优先其他类     2008年6月1 日  有名额

第四优先   有名额   有名额

第五优先（非区域中心）  2014年10月1日   有名额

第五优先（区域中心）   2014年10月1日   有名额

 

 

 

来源：国务院网站

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