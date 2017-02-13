2017情人节定制版礼物 送给她最好的礼物

明天就是情人节啦！如果你的男盆友还没有准备好礼物给你，那么可以把这篇抛给他了。我们盘点了今年最美的情人节限量版！现在买还来得及哟～

Brides de Gala Love

这个情人节，Hermès 专门设计的情人节限定包装。从拿到这经典橙色的十边切割心形礼盒那一刻，浓浓的爱意就溢于言表了吧。

当然，能让女生惊喜得 wow 出来的，还有 Hermès 在经典的 Brides de Gala 丝巾上花的小心机。华丽丽的马蹬印花上，铺满了 280 颗桃心。经典的橙色和蓝白 colour combination 有着低调奢华的感觉。绝对是一份从里到外都很有「品」的礼物呢!

Half heart coin purse

各位男朋友在挑礼物的时候是不是常常纠结款式又害怕买错 size 呢。其实，一个足够时髦可爱的小皮具就是成功系数很高的好选择哦。

低调有品的 MOYNAT 在情人节带来了3个系列的限定款包袋。尤其中意这对双色的小牛皮零钱包，成双成对，让满满的爱意更加完美。作为小众奢品，MOYNAT 的撞款几率也是很低哒。如果你的她很怕撞包，那你就放心买吧！

Love Collection

应该没有几个女生能对 bling bling 和粉红的双重攻势免疫吧？Miu Miu 的情人节 Love Collection 就完全抓住少女心。爱心、花朵、小鸟、星星点缀在耳边、颈项或是双手，闪烁的水晶和典雅的单粒珍珠装饰，既精致又俏皮。

我最喜欢的这款手链，坠饰配上质感超棒的天鹅绒饰带，不同质感的材质搭配起来，既可爱又有点酷酷的 fiu 呢！

Rose of No Man’s Land

一贯走性冷淡路线的 BYREDO 在情人节也禁不住浪漫了起来，推出限量版粉红包装的 Rose of No Man’s Land 滚珠香氛油。作为 BYREDO 的当家香调，这也是我难得很得我心的玫瑰香调之一，不会过于甜腻，很适合有个性的女生。包括粉红胡椒、土耳其玫瑰和树莓花，连嗅觉都是带有粉红色的意象。

而且，小小一支放在化妆包里作为傍身小物，出门旅行，非常方便。如果你的她是个不喜欢撞香，特立独行的小众癌，那么这款 BYREDO 的情人节限定可以赶紧 mark 起来了。

Let Love Rule

情人节最俗套的红玫瑰，竟被 Jo Malone 玩出了俏皮时髦的新花样。Jo Malone 的 Red Roses 香氛被全球最矜贵的 7 种红玫瑰包围，相信任何一个女生看了都会心花怒放。

情人节特别设计的牛仔质感礼盒，布满了各种英伦范的情人节元素刺绣，玫瑰、爱心、徽章、国旗，单是这个礼盒就很值得收藏了。而且随礼盒附赠的图腾贴纸也很可爱，可以自己为礼盒加分，用来贴行李箱也是棒棒的。Jo Malone 的店里也提供定制服务，贴心地把她的名字刻在礼物上，一定会更加诚意满满哦。

Limited Edition Rosa Mundi

第一眼就被她深深吸引住了！情人节这么重要的节日又怎么会少了 diptyque 的身影呢，毕竟每年他家的情人节限量版都会被疯抢呢。今年 diptyque 和法国壁纸艺术工作室 Antoinette Poisson 联名合作，打造古典又梦幻的 Rosa Mundi 系列。浪漫的浅绿色系，「朝露玫瑰」在上面绽放。

无论是蜡烛，香挂，香氛衬纸或是护手霜都是以大马士革玫瑰为主的清甜香调。无法取舍？又或者直接全部打包给她一个 big surprise。

First Love Palette

看见我眼里的小心心了吗？从16年的一颗大桃心，变成今年的小心心，Burberry 的情人节限定版 First Love Palette 腮红可以说是可爱升级。深粉色爱心的部分做腮红，浅粉色的部分可以作为高光。

Burberry 的礼盒设计也是很有心呢！粉红色的蝴蝶结很衬情人节哦～收到如此甜蜜的礼物，心都要融化了吧。

Rouge Interdit Vinyl

Givenchy 的禁忌之吻限定口红礼盒简直就是为犹豫不决的直男们准备的。我爱你藏在心底却很难说出口？Givenchy 帮你用 16 国语言，篆刻在银色亮面的管身，替你表白。在各个色号中举棋不定不知道哪个颜色才适合她？礼盒中包含了禁忌之吻全部16个色号，从自然的裸色到火热的大红通通囊括，总有一款适合她。

除了产品和创意满分，连价格都是赤裸裸的5120，当之无愧是「告白神器」。

Matte for You

意大利的平价彩妆品牌 Kiko 的情人节限定简直就是来「趁火打劫」的。延续了去年大卖的心形口红，今年的包装更是像糖果纸般甜美可人。Kiko 的口红一向口碑很好，滋润度和显色度都完胜大牌。有如此萌的外表，价钱还不过百，绝对是众多礼物中的性价比之王。

Matte for You 情人节限量系列连刷子都有个心形图案，简直不要太可爱！