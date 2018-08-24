2018全球城市生活成本排名出炉！结果惊了~

纵观全球的大城市，全部都是聚集了优渥的教育条件、完备的基础建设和众多的工作机会于一身。但是另一方面不得不承认，大城市高昂的房租和物价越来越让人望而却步，而中国大城市的生活成本也已然位居于全球前列了。



2018全球城市生活成本排名。(图片来源：美世2018全球生活成本调查)

北上广深生活成本超伦敦

近日，世界最大的人力资源咨询机构美世咨询发布了全球生活成本排名，香港、北京、上海都进入了前10位，深圳第12，广州第15。

美世咨询在每个城市计算了超过200项的生活成本，包括住房、交通、食品、服装、家居用品和娱乐等，被认为是“全世界最全面的调查之一”。

在世界上生活费最为昂贵的10座城市中，中国城市占据三席，北上广深的生活费均超过了排名第二十位的伦敦。

而通过一些日常物品的价格对比，我们更能看出中国大城市的生活成本在全球的有多高。

一条牛仔裤在世界各大城市的价格。(图片来源：美世2018全球生活成本调查)

以一条牛仔裤为例，在新加波和纽约大概只需要100美元出头，在东京是120美元左右，而在上海，一条则要140美元。

一杯咖啡在世界各大城市的价格。(图片来源：美世2018全球生活成本调查)

而一杯咖啡在纽约只要2.5美元，在东京和伦敦也不过4美元，而上海却需要6美元。通过这两组实物对比，我们不难发现中国大城市的生活成本其实是很高的。

房租房价催生中国城市高成本

中国生活成本这么高，除了细小生活用品和全球的价格差异，房租房价也是重要的原因之一。

《北京晚报》报道，香港外来人才月薪中位数为2万港元，但租一个床铺就要花几千港元，单间动辄一个月上万港元。

中国大陆城市的高房价早已被人诟病很久，而最近的房租上涨则再给人们的生活成本增加了不小的负担。

进入毕业季以来，中国部分热点城市房租价格持续走高。据中国指数研究院数据显示，仅7月，北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、重庆、南京、杭州和成都十大城市租金环比均有上涨。8月，随着众多高校毕业生步入工作，租房价格进一步攀升。在各大租房交流群中，很多租客反映北京近期房租月租涨幅有500元至1500元(人民币，下同)。

根据我爱我家集团研究显示，2018年7月北京住房租赁月租金均价为4900元，而2018中国应届毕业生平均薪资方面，北京为7114，这么来看，毕业生除去房租，俨然没有多少剩余的闲钱了。

中国大城市与美国大城市差距在哪儿

纵观世界上生活费最为昂贵的城市排名，中国排名前列，而美国城市的排名却相对低得多，排名最高的城市纽约在第13，而享誉全球的大城市旧金山(28)、洛杉矶(35)、芝加哥(51)排名都不是很靠前，究其原因，生活成本其实和购买力还有很大的关系。

瑞银集团(UBS)公布的2018年版全球主要城市的生活成本和收入水平的报告中，购买力最强的城市是美国洛杉矶。而北京和上海的购买力指数只排全球第 61 和 62，购买力大约只有洛杉矶的 1/4。

瑞银用一个特定城市的 iPhone 价格除以该城市 15 个行业的平均时薪，假设一个人每天 8 小时工作时间，在北京要工作 314 小时才买得起一部 iPhone X。上海也要 306 个小时。纽约则只要54.1 个小时。

再加上发达国家的工资远高于中国，它们的高购买力也可以抵消一部分物价带来的生活压力，这么一来，美国和发达国家的大城市生活成本和压力其实并不是很高。

反观中国，高生活成本和低购买力则是北京和上海这类中国大城市的共同现状。虽然部分城市已经推出当地居民的各种福利措施，可以在一定程度上抵消部分生活开支，但是对于刚步入北上广深打拼的外来人员来说，这并非一件容易的事情，另外再加上不断攀升的房租，中国大城市的生活成本排名那么靠前，也就不足为奇了。

侨报网–Aug 22, 2018,14:09